Liliana Fernández y Paula Soria cumplen su "sueño"

Liliana Fernández y Paula Soria son el ejemplo de perseverancia, personifican los valores de la Cultura del Esfuerzo que lucen por todo el mundo como integrantes del Proyecto FER. Hace unos días ratificaban su presencia en los Juegos Olímpicos de París, algo que sólo unos meses atrás, parecía una quimera. La pareja alicantina lograba la última plaza en liza del voley-playa que cerraba la clasificación para París el pasado 9 de junio. Liliana y Paula estaban dentro después de un año frenético en el que han recorrido todo el globo terráqueo arañando puntos para completar la gesta.

Objetivo cumplido / SD

VETERANA Y DEBUTANTE

Para Liliana (4/01/1987, Alicante), serán sus cuartos Juegos. Para Paula (31/01/1993, Orihuela, Alicante), los primeros. Para ambas, París supone cumplir un sueño. "Estoy muy feliz. Aún no puedo creerme que vaya a retirarme del deporte profesional con la presencia en mis cuartos Juegos. Me parece increíble cómo se han dado las cosas en las últimas semanas. En tiempo récord, hemos hecho un pequeño milagro", afirma Liliana Fernández en declaraciones al Proyecto FER. "Es como un sueño. Era el deseo de toda mi vida. Hubo momentos en que lo veía casi imposible. Tras unos días de no creérmelo, ahora empiezo a asimilarlo. Y haberlo conseguido con Liliana, que siempre ha sido un referente para mí…es que no tengo palabras", destacaba a su vez Paula Soria quien tras la retirada de Elisa Baquerizo (pareja en la arena de Liliana de 2007 a 2021), asumía el reto de acompañar a la veterana alicantina en la carrera hacia París.

Un equipo perfecto / SD

LUCHANDO HASTA EL FINAL

La temporada en el Circuito Mundial de Vóley-playa ha sido intensa y repleta de sacrificio para la pareja valenciana que desde marzo hasta junio apenas tuvo descanso. Liliana y Paula no se rindieron pese a que los resultados no acompañaban y una y otra vez, se topaban con el muro de los cuartos de Final. Hasta que, en un final de película, en la última prueba del calendario, el Pro Tour Challenge de Polonia llegó el podio y con él los puntos necesarios. Liliana y Paula se colgaban un bronce con sabor a oro, con sabor a sueño cumplido: "Sabíamos que un podio o un pase a semifinales eran necesarios para conseguir el billete olímpico, pero no llegaba. Era como una maldición. Pero intentábamos ver el lado positivo. Es decir, éramos competitivas, estábamos en el camino. Habría un día en que no saldría cruz y sí, cara. Justo lo que ocurrió en Polonia".

El espíritu de lucha, la confianza en sí mismas les llevó a no rendirse hasta el final: "Nos propusimos disfrutar con nuestros aciertos y victorias, y no venirnos abajo con los errores y las derrotas. Creo que este billete olímpico ha tenido un alto componente psicológico".

Paula Soria y Liliana Fernández celebran una victoria / SD

CUATRO JUEGOS Y DOS HIJOS

El caso de Liliana Fernández es especialmente meritorio. La alicantina, con 34 años tras los Juegos de Tokio tomaba una decisión: seguir un ciclo más y... ser madre por segunda vez. En 2022 hacía un paréntesis en su carrera para tener a su segundo hijo. Tocaba trabajar contra el reloj. Empezar de nuevo (ya lo había hecho para los Juegos de Tokio) una siempre complicada recuperación física. Volver una vez más a recuperar su mejor nivel y todo ello, con 37 años, teniendo que medirse a jugadoras mucho más jóvenes: "Ha sido muy duro. Tras la segunda maternidad, me costó muchísimo recuperar el físico y volver a la rutina. Nada más dar a luz, perdí a mi madre, con lo que ello supone a nivel emocional. Además, partía de cero con una nueva pareja (de juego) y con muy poco tiempo por delante… Sinceramente, no sé cómo lo hemos hecho".

A la maternidad se unía la dificultad añadida de tener que acoplarse a una nueva compañera, Paula Soria: "La formación de un nuevo equipo conlleva su tiempo, su adaptación, sus plazos. A medida que íbamos jugando torneos, íbamos consiguiendo lo que, en un principio, se nos negaba, ha sido como correr un Maratón a ritmo de carrera de velocidad" explica Paula.

Ambas reconocen que el camino ha sido duro: "Veíamos muy difícil recuperar el terreno perdido. Estábamos lejos del corte. Creemos que ha sido clave el centrarnos en cada torneo, sin mirar más allá".