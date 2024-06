Marcos Dreyer: "El nivel de exigencia va a subir"

Marcos Dreyer tomó las riendas del UPV Léleman Conqueridor Valencia en noviembre de 2023. Corría la jornada número 10 de la Superliga Masculina y el equipo valenciano se encontraba en una situación complicada con el objetivo de entrar en los playoff cada vez más lejano. El brasileño llevaba al equipo a terminar el curso con buena nota, tras clasificarse para la Copa y para los playoff aunque en ambos torneos, el UPV Léleman Conqueridor caía en el primer cruce. Ahora, Dreyer planifica ya la temporada 2024-2025 en la que el equipo valenciano quiere subir el listón: «Tenemos que replantear objetivos, el planteamiento la próxima temporada va a ser mucho más exigente», afirmaba en declaraciones a Voces de la Comunitat de l’Esport, proyecto conjunto de la Fundación Trinidad Alfonso y la Generalitat Valenciana.

Ambicioso

Dreyer se muestra valiente y no esconde que no se conforma con repetir lo logrado esta temporada: «Vamos a ser más exigentes». El entrenador brasileño, de 53 años destaca que el club está haciendo una apuesta fuerte para consolidar al UPV Léleman Conqueridor entre los mejores y destaca la apuesta de Manolo Clemente, presidente del club por fortalecer el proyecto: «Manolo se lo está tomando muy en serio, toda la familia Clemente está muy comprometida con el club». Dreyer resalta que el equipo «se va a reforzar» con respecto a la temporada que finalizaba hace unas semanas. De hecho, el entrenador se mostró ilusionado con la llegada de dos jugadores de contrastada calidad, ya confirmada: el líbero internacional con España, Aharón Gámiz, procedente del Pamesa CV Teruel y Maxi Scarpin, central argentino que regresa al club valenciano tras jugar la pasada temporada en Palma:«A Aharón lo conozco desde que era un niño, es un extraordinario líbero, es un líder, era el capitán del Teruel. Me gusta ese tipo de jugador que asume la responsabilidad. En la pista tiene que asumir una función más defensiva, debe ser mi prolongación en la cancha, transmitir lo que yo quiero en cuanto a sistema defensivo». En cuanto al regreso de Scarpin, Dreyer valora:«Es un gran jugador, un central con experiencia y muy completo, espero mucho de él». Con estas dos incorporaciones y con la renovación de la columna vertebral del equipo: «algo con lo que estoy muy contento», ahora Dreyer espera incorporar a un «opuesto» para completar la plantilla: «Es una figura importante para todo los equipos, queremos un jugador físico», destaca el técnico que también confía en que los jugadores que continúan «sigan creciendo con el equipo».

Marcos Dreyer / EFE

Superar esta temporada

En la pasada temporada el Conqueridor caía en cuartos de final con contundencia ante el Unicaja Costa de Almería. Dreyer espera que el equipo pueda codearse con los mejores la próxima temporada: «Tenemos que evitar los apuros que pasamos esta temporada en la que hubo momentos en los que peligró la clasificación para los playoff. Además no sólo nos vamos a conformar con clasificarnos para la Copa o los playoff, eso es algo que lo tenemos que dar por hecho. Esta temporada nos metimos pero caímos en la primera eliminatoria, la próxima temporada hay que dar un paso más, elevar el listón». Para ello, Dreyer destaca que hay que mejorar durante toda la Liga: «Es importante clasificarnos como cabezas de serie para buscar unos cruces más fáciles».

En la campaña 2023-24, Dreyer llegó con la liga muy avanzada: «el equipo me recibió muy bien, y a base de trabajo logramos nuestros objetivos» pero ahora, con más tiempo por delante espera poder imprimir su personalidad al equipo:«ahora voy a poder trabajar desde la pretemporada, con calma. Cuando estás en medio de una temporada, cuando tienes que jugar cada sábado, es muy difícil cambiar cosas. No puedes dedicar quince días a entrenar algo que funcionará dentro de un mes. Ahora es distinto, voy a contar con toda la temporada y me lo tomo como un reto, quiero demostrar todo lo que puedo hacer. Hay cosas que el equipo hace bien, que me gustan pero otras que quiero cambiar, hacerlo a mi manera».

El entrenador del UPV Léleman Conqueridor no dudó en aceptar la oferta de renovación del club valenciano:«Desde que llegué a València he notado el respaldo de la directiva y del vestuario, he sentido siempre esa confianza. He trabajado muy cómodo y eso es algo que se agradece por lo que acepté inmediatamente. Tenemos un equipo valiente, en los partidos de casa había muy buen ambiente y soy optimista para la próxima temporada».