Llopis ya es una estrella mundial

Quique Llopis se ha abierto como una flor esta temporada. Primero vino la medalla de plata en el Europeo de Roma, hace tres semanas, y ahora, este domingo, en La Nucía, se ha proclamado campeón de España con una marca de rango mundial: 13.09 (0.0). La octava mejor del año en el mundo y la segunda española de todos los tiempos. Un bombazo que intenta digerir el vallista de Bellreguard. “Están siendo semanas de intentar asimilar muchas cosas. Sabía que la carrera del Campeonato de Europa no había sido perfecta y había cosas que mejorar, pero ahora me da rabia porque cada vez hay menos que mejorar”.

Llopis, feroz sobre las vallas, con un ritmo imponente, se coloca octavo del mundo, en un ranking con seis estadounidenses, a unas semanas de los Juegos Olímpicos. Su crecimiento es espectacular y eso se ve en su rendimiento. “La verdad es que hoy me tragaba las .vallas pero eso es muy buena señal”. El alumno de Toni Puig, emocionado al ver a su atleta dar esta exhibición, se ha quedado a cinco centésimas del récord de España del subcampeón olímpico Orlando Ortega. “Ahora mismo pienso en esas cinco centésimas y me parecen muy duras de conseguir”.

A pesar de su conversión en un atleta de talla mundial, aún le queda un paso para estar en la cima de las vallas altas. Hace unos días, en los Trials de Estados Unidos, los tres primeros clasificados bajaron de los 13 segundos, una barrera que quizá aún sea excesiva para el valenciano. “Han corrido una barbaridad, pero ahora solo pienso en asimilar esta marca”.

Javier Mirón

La otra gran noticia fue el resultado de Javi Mirón en los 1.500. El alicantino estaba en la frontera del ranking mundial para clasificarse para los Juegos Olímpicos y necesitaba acabar entre los tres primeros y lograr una gran marca. Por eso no especuló. Sonó el disparo y se fue a por una marca entre 3.35 y 3.37 para conseguir los puntos que le faltaban para llegar a París. Al final, después de una demostración de fuerza y determinación, terminó segundo, solo por detrás de Adel Mechaal, con 3:36.15, un registro que es posible que le permita disputar sus primeros Juegos Olímpicos.

Medallas para el atletismo valenciano

El atletismo valenciano concluye el Campeonato de España con diez medallas: tres de oro, seis de plata y tres de bronce. Los títulos nacionales fueron para Llopis (110 metros vallas), Thierry Ndikumwenayo (5.000) y Jorge Ureña (decatlón). Los segundos puestos: Mirón (1.500), Víctor Ruiz (3.000 m obstáculos), Eusebio Cáceres (longitud), Vicente Docavo (triple), Alexis Sastre (altura) y Gema Martí (martillo). Y un tercer puesto de Tayb Loum (decatlón).

Vicente Docavo y Alexis Sastre

Docavo es una caja de sorpresas. En su juventud demostró ser el mayor talento que había dado este país para el triple salto. Hasta que llegó una lesión en el pie que le hizo pasar tres veces por el quirófano. No podía saltar y empezó a probar con las vallas cortas y las combinadas. Hasta que este año, tras una propuesta del Esport Menorca decidió volver a probar con los tres saltos. Llegó a hacer 16,20 -solo el sideral Jordan Díaz había pasado de los 16 metros, además de los 17 y los 18- y apostó por el Campeonato de España después de verse segundo en el ranking nacional. Su primer salto (16,36) le aseguraba la medalla de plata. El castellonense quería más, pero era muy difícil. “El pie no me deja”, se lamenta. Por eso no realizó los tres siguientes intentos -se dedicó a andar descalzo por la arena del otro foso- y luego intentó elevar su marca, sin éxito, en los dos siguientes saltos. “A mí esta medalla me da igual, yo lo que quiero es poder volver a saltar en condiciones”.

La otra plata llegó por la mañana, cuando Alexis Sastre logró el segundo puesto con una marca (2,12) que le pareció pobre. “Me da rabia porque creo que puedo saltar 2,20”, dijo.

Otros resultados

Otra saltadora de Benicarló, Cristina Ferrando, una atleta que ha sido tres veces campeona de España y que tiene títulos en todas las categorías, se despidió de la competición con su último concurso de altura. La atleta que entrena con Claudio Veneziano fue séptima con 1,75, un puesto por debajo de la también castellonense Laura Alegre.

Quinta fue Paula Rodríguez en jabalina (51,14), una prueba en la que Ximo Ramón fue séptimo (66,06). En la final de peso, Judit Prats no pudo subir al podio esta vez y se tuvo que conformar con el sexto puesto, justo por delante de Inés Safont, de solo 19 años. Otro lanzador que consiguió un puesto de finalista fue el alicantino Alejandro Noguera en peso (16,89), dos puestos por delante de Carlos Cano.

El Facsa Playas de Castellón sumó19 medallas en el Nacional Absoluto

El Facsa Playas de Castellón salió del Campeonato de España absoluto disputado en la Nucia con un total de 19 medallas, cuatro de ellas en los relevos, y varios atletas que sellaron su pasaporte a los Juegos Olímpicos de París.

Una de ellas fue la plusmarquista nacional Belén Toimil, que se proclamó campeona de España con récord del campeonato incluido gracias a sus 18.75, lo que suponen su mejor marca de siempre solo por detrás de su récord nacional de 18.80. También con notoria superioridad finalizó Thierry Ndikumwenayo en los 5.000 metros donde nadie pudo con su cambio de ritmo a falta de 300 metros, entró en meta con 13:20.81 por delante de Adel Mechaal y confirmó que está en pleno estado de forma para los Juegos Olímpicos.

La plusmarquista nacional Belén Toimil se proclamó campeona de España con récord del campeonato incluido. / PLAYAS DE CASTELLÓN

Con notoria superioridad finalizó Thierry Ndikumwenayo en los 5.000 metros donde nadie pudo con su cambio de ritmo a falta de 300 metros, entró en meta con 13:20.81 por delante de Adel Mechaal. / PLAYAS DE CASTELLÓN

Con grandes sensaciones dejó Abel Alejandro Jordan en los 100 metros, donde se impuso con un buen tiempo de 10.19, nueva marca personal, y ligero viento en contra (-0.5) y completó su fin de semana con un bronce en los 110 vallas donde fue tercero con una marca de 13.55. Misma posición que consiguió Kevin Arrega, que fue el mejor en el lanzamiento de martillo donde se fue hasta los 73.72, lo que le valió para conseguir además la mejor marca española del año. Además, su compañero Diego Casas hizo lo propio en el disco con un mejor disparo de 61.41 y con la mínima olímpica RFEA podría tener opciones de participar en Los Juegos.

Abel Alejandro Jordan, en los 100 metros, se impuso con un buen tiempo de 10.19. / PLAYAS DE CASTELLÓN

Otro que llegó al nacional con la mínima para París fue Víctor Ruiz, que tiro de valentía y volvió a mejorar su marca de la temporada en los 3.000 obstáculos después de no haber podido competir en prácticamente toda la temporada por las lesiones. Sus 8:24.84 están por encima de los 8:20 que le pedía la RFEA para demostrar su competitividad así que tendrá que esperar el veredicto del seleccionador.

Los 400 metros dejaron de nuevo alegrías a los atletas del club, con Iñaki Cañal subiendo al segundo escalón del podio y con Carmen Avilés colgándose el bronce. El primero de ellos paró el crono en 45.86, que no fue suficiente para derrotar a Óscar Husillos, mientras que la segunda hizo 52.49. En los 200 metros también hubo dos medallas, esta vez ambas con las mujeres donde Paula Sevilla y Esther Navero fueron segunda y tercera en un duelo igualadísimo que se llevó la primera por 23.03 por los 23.06 de Esther, que supuso su mejor marca personal. Además, Miguel Gómez rompió la barrera de los 19 metros en el peso y fue segundo con una marca de 19.02.

Lidia Sánchez-Puebla consiguió de nuevo entrar en el podio de un campeonato de España, esta vez en los 10.000 metros donde con una marca de 44:56.67 consiguió un bronce y un nuevo tope personal. También un bronce se llevó Andrea San José en la pértiga, donde superó el listón en 4.30, mientras que los 2.12 de Alexis Sastre le valieron para ser subcampeón de España en la altura.

Los relevos aportaron además varias medallas al conjunto verde. El 4x100 femenino se impuso con un registro de 44.05 con Ona Rossell, Paula Sevilla, Esther Navero y Ana Irene Elewe, misma situación que se vivió en el 4x400 masculino donde Manuel Guijarro, Jose Miguel Pons, Aleix Porras e Iñaki Cañal pararon el crono en 3:08.15. Por su parte el equipo de 4x100 masculino fue segundo con el equipo compuesto por Carlos Dorado, Alberto Calero, Daniel Rodríguez y Mauro Triana que paró el crono en 39.85, sumando la última medalla del campeonato el 4x400 femenino compuesto por Eva Santidrián, Anna Bellés, Ana Garitonandia y Carmen Avilés que marcaron 3:37.85 para colgarse la medalla de plata.