Montserrat premia a les promeses del Corte Inglés de galotxa

El carrer de pilota de Montserrat va rebre les finals del Campionat Autonòmic El Corte Inglés de galotxa. El CPV Massamagrell, amb tres títols, va ser el gran triomfador de la dominical de pilota. A més a més, les escoles de La Baronia, Vinalesa, Manises i Onda també van sumar un títol.

En Benjamins, el CPV Massamagrell va aconseguir el primer dels triomfs en imposar-se 50 per 30 en la final al CPV Faura.

En Cadets A, Massamagrell va repetir títol, aquesta vegada davant Trinquet de Torrent, per un ajustat 50 per 45. En la categoria Cadets B, va ser el CPV Vinalesa el guanyador en vèncer el CPV Tavernes Blanques Carraixet per 50-40.

En Alevins A, el CPV Vinalesa va caure en aquesta ocasió davant el CPV La Baronia per un marcador de 50 per 35. En la categoria B d’Alevins, va ser el CPV Manises el que va superar el CPV Riba-roja per 50 a 30.

En la categoria Infantil, la final de Infantils A la va guanyar Massamagrell A en superar el duel fratricida davant Massamagrell B per 50-45. En Infantils B, el CPV Onda es va fer amb el títol en aconseguir la victòria per un clar 50 per 15.

Autoritats

Els lliuradors dels premis i detalls en les diferents categories van ser l’alcalde de Montserrat, Sergio Vila; la regidora d’esports de Montserrat, Laura Sanjuán; la regidora d’educació de Montserrat, Gemma Alemany; el regidor de Massamagrell, Joan Zamorano; el regidor d’Alfara de La Baronia, Javi Escrig; i Elvira López, vicepresidenta de la FPV.

Quadre d'Honor

BENJAMÍ:

1r CPV Massamagrell

2n CPV Faura

CADET A:

1r CPV Massamagrell

2n Trinquet de Torrent

CADET B:

1r CPV Vinalesa

2n CPV Tavernes Blanques Carraixet

ALEVÍ A:

1r CPV La Baronia

2n CPV Vinalesa

ALEVÍ B:

1r CPV Manises

2n CPV Riba-roja

INFANTIL A:

1r CPV Massamagrell A

2n CPV Massamagrell B

INFANTIL B:

1r CPV Foios

2n CPV Onda