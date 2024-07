José Quiles, a quitarse en París la espinita clavada en Tokio

A sus 26 años, el eldense José Quiles está preparando los que serán sus segundos Juegos Olímpicos. A París va con gran ambición y la idea de traerse la medalla: “Son mis segundos Juegos y ya no me vale con ir a vivir la experiencia, quiero luchar por el podio. Voy a por el metal que más brilla y no tengo ninguna duda que volveré con él. Es el momento de ir a por la medalla”. Atrás queda la decepción que se llevó en los Juegos de Tokio, a los que acudió apenas unos meses después de operarse de una rotura del bíceps derecho: “A Tokio fui muy mal. Tengo una espinita clavada que me voy a quitar en París 2024. El combate que perdí en primera ronda lo podría haber ganado, pero por la operación fui sin poder estirar el brazo ni golpear fuerte”, señaló el boxeador de Elda.

Logró el billete olímpico en junio de 2023

Quiles amarró su pasaporte olímpico en junio de 2023, cuando alcanzó las semifinales de los Juegos Europeos. Aunque días más tarde no pudo redondear su hazaña con el triunfo en la final, aquella medalla de plata en Polonia le alejaba de la angustia y le acercaba a la tranquilidad de tener un año entero para planificar unos Juegos Olímpicos. “En París todos los combates van a ser una final, pero yo pienso que el coco para mis rivales soy yo, así que los problemas los tendrán ellos”, destacó el boxeador, en una muestra de la gran confianza que tiene en sí mismo de cara a la cita olímpica, donde resaltó que, junto a la preparación física, la mental es fundamental “para ganar o perder un combate”.

Medalla de plata en los Juegos Europeos. / FEDERACIÓN DE BOXEO

Preparación a París

En su calendario de preparación hacia París, abordó el pasado 4 de mayo la IBA Champions Night de Madrid. A pesar de que José Quiles no pudo ceñirse el cinturón europeo del peso pluma ante el búlgaro de origen cubano Javier Ibáñez (quien le venció en la final de los Juegos Europeos), la capital acogió un increíble evento y vivió una gran tarde de boxeo, a la que acudió una amplia representación de sus conciudadanos de Elda. Un combate profesional a ocho asaltos que le dió “un plus psicológico de cara a los Juegos, que son a tres”.

En su calendario de preparación hacia París, abordó el pasado 4 de mayo la IBA Champions Night de Madrid. / IBA Champions Night de Madrid

A por la medalla

El deportista FER, una de las grandes esperanzas de la delegación española en París, se emociona con la posibilidad de que su localidad salga masivamente a la calle para celebrar la obtención de una medalla olímpica por parte de su vecino más universal: “Si se me considera una opción para conseguir medalla, perfecto, asumo que forma parte de este juego. Pero yo lo que quiero es volverme de París con una medalla y sacar a toda Elda a la calle. Ese es mi sueño”.

Quiles entrena en Madrid en la residencia Joaquín Blume con el equipo nacional a las órdenes del seleccionador, Rafael Lozano.