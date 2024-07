Ureña se sube al tren olímpico a París con Diame, Llopis y Ndikumwenayo

Fátima Diame, Thierry Ndikumwenayo y Quique Llopis ya tenían clara su presencia en la lista de Pepe Peiró para los Juegos Olímpicos (el atletismo se celebrará entre el 1 y el 11 de agosto), pero había otras dudas. Una se ha resuelto favorablemente, con la inclusión del decatleta Jorge Ureña pese a que no tenía la mínima de excelencia; otras dos, con Javi Mirón (1.500) y Eusebio Cáceres (longitud), quedan a la espera para ver, de aquí al sábado, si las bajas o las renuncias les permiten entrar por World Ranking, y Víctor Ruiz (3.000 metros obstáculos) se queda definitivamente fuera.

La Comunitat Valenciana presentará en París 2024 a cuatro atletas en cinco pruebas diferentes: Fátima Diame (longitud), Thierry Ndikumwenayo (5.000 y 10.000), Quique Llopis (110 metros vallas) y Jorge Ureña (decatlón). Tres representantes menos que en la anterior edición, en Tokio 2020. En el caso del vallista de Bellreguard y del fondista nacido en Burundi y nacionalizado español, además será su debut olímpico. Tanto la saltadora valenciana (vigésimo primera) como el decatleta de Onil (noveno) repiten tras participar en Tokio 2020. De esta forma, si no hay ningún percance, la lista de los olímpicos valencianos a lo largo de la historia sube a 31 atletas.

La alegría de Ureña

“Estoy muy contento”, exclamaba Ureña al verse dentro de la lista unos minutos después de que el seleccionador le llamase para advertirle que iba a estar en la lista que se iba a hacer pública poco después. “Es un alivio, aunque tengo una sensación un poco rara porque estoy súper contento pero al mismo tiempo me sabe muy mal por Víctor Ruiz y Pol Oriach, que estaban en una situación parecida a la mía”.

El alicantino, entrenado por su padre, José Antonio Ureña, se refiere a los dos compañeros que pese a estar en una situación similar a la suya, sin la mínima de competitividad que exigía la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), no han tenido su suerte y se han quedado fuera. Ha podido influir la especialidad de Ureña, el decatlón, que no permite tantas competiciones como otras modalidades, aunque Ruiz también ha tenido sus circunstancias adversas. Una lesión le impidió empezar a competir antes y por eso, en busca de esa mínima, ha corrido tres carreras en diez días y cada una de ellas mejor que la anterior, aunque no llegó a tiempo de bajar de los 8:20.00 exigidos.

El escrito de Víctor Ruiz

Ruiz envió un escrito dirigido al seleccionador y al director deportivo, Antonio Sánchez, exponiendo los motivos por los que él consideraba que merecía ser incluido en la lista para los Juegos, con su situación -con la mínima de World Athletics de 2023 pero sin la mínima de competitividad de la RFEA de 2024 porque considera que la lesión ha retrasado su prepación- y con una conclusión: .“Mi equipo de trabajo tiene plena confianza en que puedo estar en mi marca pasadas unas semanas”. Pero la RFEA considera que sólo Ureña merecía esta excepción porque ocupa el puesto 19 en el ranking -a tres atletas por país-.

Los otros atletas clasificados para París 2024

Thierry Ndikumwenayo, entrenado por Pepe Ortuño, está en Font Romeu preparando las dos pruebas que disputará en París: el 5.000 y el 10.000. Ya corrió las dos en el Europeo de Roma, donde ganó la medalla de bronce en el 10.000.

Quique Llopis, subcampeón en Roma, dirigido por Toni Puig viene de proclamarse campeón de España con la octava mejor marca mundial del año en 110 metros vallas (13.09), a solo cinco centésimas del récord de España de Orlando Ortega.

Y Fátima Diame sigue su preparación en Guadalajara, en el grupo de Iván Pedroso, recuperándose de unas molestias en la espalda que le impidieron estar en el Campeonato de España, pero que deberían estar superadas en París.

A la espera

Javier Mirón y Eusebio Cáceres, con mínima de competitividad, pero fuera de la cuota de atletas que entran por World Ranking, están a la espera de que haya alguna baja o renuncia que les permita escalar posiciones hasta la actualización del World Ranking el próximo fin de semana para saber si finalmente están entre los elegidos. Si Mirón no lo consiguiera, el andaluz Nacho Fontes ocuparía la tercera plaza -junto a Adel Mechaal y Mario García Romo- en los 1.500. Más difícil lo tiene Eusebio Cáceres en longitud