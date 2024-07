Ángela Martínez, nuestra gran baza en aguas abiertas

Tiene sólo 19 años y Ángela Martínez va camino de convertirse en una de las grandes nadadoras del deporte español. A su edad, ya ha logrado el billete para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 representando a España y a su ciudad, Elche.

Billete olímpico para los 10km. en aguas abiertas

Ángela Martínez Guillén será olímpica. Brazada a brazada, largo tras largo, maratón tras maratón sobre el agua, la joven nadadora FER alcanzó, el pasado mes de febrero, el billete más deseado en la prueba de los 10 km en aguas abiertas, con su 13ª plaza en el Mundial. La deportista FER atrapó el último de los pasaportes disponibles tras un esprint final no apto para cardíacos : «Cuando terminé intuía que estaría en el límite entre la gloria y la decepción, pero creía que no me había metido. Fueron unos instantes de miedo, de confusión, de tensión y de enfado. Pero, cuando me dieron la noticia, la emoción que sentí fue indescriptible». Ángela rememoró su batalla y mostró ambición de cara a la cita olímpica: «Hice un esfuerzo descomunal en los últimos 500 metros y conseguí mi sueño. Se demostró que, en una prueba tan larga como los 10 km en aguas abiertas, cuenta el cómo se acaba, no cómo se empieza. Puedo hacerlo mucho mejor. A ver si lo consigo en París. No voy a negar que, después de los últimos éxitos internacionales, la opción de conseguir un diploma no es ninguna utopía, pero el tiempo lo dirá. El jueves 8 de agosto, la carrera nos pondrá en nuestro sitio».

Ángela Martínez será la segunda nadadora valenciana de la historia en acudir a unos Juegos Olímpicos en la modalidad de aguas abiertas tras la participación de Yurema Requena (Vila-Real) en Pekín 2008, donde fue 13ª en el debut de esta disciplina a nivel olímpico.

Trayectoria en 2024

La nadadora ilicitana se presenta pletórica en este certamen continental. De momento, su 2024 está resultando de ensueño. A la obtención del billete olímpico, conseguido a principios de febrero en el Mundial de Doha, hay que unir tres actuaciones inconmensurables. En marzo, se colgó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de aguas abiertas celebrada en Soma Bay, en la costa egipcia del Mar Rojo, donde se quedó a tan sólo tres segundos de la alemana Leonie Beck, campeona del mundo en Fukuoka 2023, y a apenas un segundo de la húngara Bettina Fabian. En mayo se proclamó doble campeona de España, en los 10 y en los 5 km, y pudo superar a María de Valdés y a Paula Otero. El sábado 18 de mayo, se adjudicó la primera prueba de la Copa de Europa 2024, celebrada en Piombino, Italia. Ganó a rivales tan poderosas como la brasileña Ana Marcela Cunha, a la francesa Caroline Jouisse, a la montenegrina Lissa Pou, a la francesa Oceane Cassignol o a la japonesa Airi Ebina.

El 2024 está resultando de ensueño para Ángela Martínez. / RFEN

Una vez se garantizó su presencia en París 2024, Ángela Martínez quiso exprimir al máximo su participación en los Juegos Olímpicos de este verano. Con la tranquilidad de tener ya el billete olímpico en el bolsillo, la deportista ilicitana buscó plaza en la natación convencional en los 800m y, sobre todo, en los 1.500m libres, billete que al final no pudo obtener.