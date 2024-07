Paula Soria vivirá en París sus primeros Juegos Olímpicos

La pareja de vóley-playa formada por las alicantinas Liliana Fernández y Paula Soria lograron el billete para disputar el cuadro femenino en los próximos Juegos Olímpicos de París (Francia), gracias a su mejor ranking internacional tras una derrota de las canadienses Heather Bansley y Sophie Bukovec en Ostrava (República Checa) a principios del mes de junio.

A cuatro días de cerrarse el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) para repartir los billetes olímpicos, Fernández y Soria lograron el suyo durante el torneo Élite16 de Ostrava, después de que Bansley y Bukovec perdieran por 21-19, 18-21 y 16-14 ante las brasileñas Vitoria y Hege en la fase clasificatoria.

Aunque las españolas también cayeron en esa misma ronda por 20-22, 21-18 y 15-12 contra las lituanas Aine Raupelyte y Monika Paulikiene, conservaron su distancia de puntos (6.800) respecto a Bansley y Bukovec (6.280) en el ranking establecido por la FIVB para ir a París 2024.

Veterana y debutante

Liliana Fernández vivirá así sus cuartos Juegos Olímpicos, tras haber participado de la mano de Elsa Baquerizo en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, rozando el diploma olímpico en todos ellos. Tras la retirada de Baquerizo, unió sus fuerzas a Paula Soria en septiembre de 2022 y juntas no han dejado de pelear para llegar a una cita olímpica que supondrá el debut de Paula en unos Juegos Olímpicos. “El paso de los meses ha sido clave. La formación de un nuevo equipo conlleva su tiempo, su adaptación, sus plazos. A medida que íbamos jugando torneos, íbamos consiguiendo lo que, en un principio, se nos negaba, se nos escapaba. No es que hayamos cambiado muchas cosas. Eso sí, hemos tenido que ir muy deprisa. Ha sido como correr un Maratón a ritmo de carrera de velocidad”, dice Paula Soria.

Paula Soria debutará en París en unos Juegos Olímpicos. / RFEVB

Trayectoria hasta lograr el pasaporte a París

A principios de 2024, las apuestas por las dos deportistas FER cotizaban a la baja y tocó navegar contra corriente desde marzo hasta junio. Tras cuatro torneos del Circuito Mundial finalizando en quinto puesto, por fin rompieron la maldición. El tándem español consiguió la medalla de bronce en el VW Beach Pro Tour Challenge de la localidad polaca de Stare Jablonki después de la retirada en el último partido de las canadienses Bansley y Bukovec por lesión. Este resultado significó su primer podio en un gran torneo internacional como pareja y les proporcionó unos puntos cruciales de cara al billete olímpico, que se materializó definitivamente en Ostrava.

El tándem español consiguió la medalla de bronce en el VW Beach Pro Tour Challenge de la localidad polaca de Stare Jablonki . / PRO TOUR

El deseo de toda una vida

“Veíamos muy difícil recuperar el terreno perdido. Estábamos lejos del corte. Creemos que ha sido clave el centrarnos en cada torneo, sin mirar más allá. Y empezar con una notable 5ª plaza en el primer torneo, en Recife, nos ayudó mucho. Creo que este billete olímpico ha tenido un alto componente psicológico”, señaló Paula.

“Sé que es un tópico, pero no se me ocurre decir otra cosa. Es como un sueño. Era el deseo de toda mi vida. Hubo momentos en que lo veía casi imposible. Tras unos días de no creérmelo, ahora empiezo a asimilarlo. Y haberlo conseguido con Liliana, que siempre ha sido un referente para mí…es que no tengo palabras”, comenta la deportista de Orihuela sobre su debut en una cita olímpica.