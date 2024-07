El Nadir agarra el liderato en ClubSwan 42 y el Lisa R manda firme en ORC 0 en el Trofeo SM La Reina

Domina con firmeza, con suma autoridad, el Lisa R en la clase ORC 0, siendo el único barco entre las diferentes clases de la flota que ha logrado cerrar sus pruebas disputadas con un pleno de triunfos. Cinco primeros ha registrado el equipo del armador Giovanni di Vincenzo en lo que va de ‘XXV Trofeo S.M. la Reina – Regata Homenaje a la Armada - XXXVI Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’, organizado por el Real Club Náutico de Valencia (RCNV). En ORC 1, el Elena Nova, de Christian Plump, no cede y defiende la primera posición.

Un sábado competido en los campos Alpha, Bravo y Charly, en los que hubo que vaciarse en el agua y con ese aliado, que puede o no serlo por momentos, como es el viento. La jornada arrancó con 8-9 nudos de media, pero acabó alcanzando los 13 de componente Este. Afiló bien el rango competitivo el Nadir, de Pedro Vaquer, para ponerse a la cabeza en ClubSwan 42. Por su parte, se sostiene líder del Europeo ORC SportBoat el Milu’4, de Andrea Pietrolucci.

A falta de la jornada de este domingo, en la que se acabará de definir todo, día en pues en el que se resolverá definitivamente la incógnita del nuevo campeón del Trofeo SM la Reina, además de los ganadores por clases, de modo provisional los líderes en cada caso son: Nadir (ClubSwan 42), Lisa R (ORC 0), Elena Nova (ORC 1), Katara by Ready Set Go (ORC 2), Mon de L´Ona II (ORC 3), Enewtec (ORC 4), Milu’4 (ORC SportBoat), Jerónimo II (Open) y Cormorant (Promoción).

Clase CLUBSWAN 42

Arreón importante del Nadir, de Pedro Vaquer, este sábado frente a las playas de Pinedo y El Saler, para colocarse al frente de la clasificación provisional de la clase Swan 42 después de completar una secuencia de un primero, un segundo y un tercero y sumar 5 puntos totales, descartándose el sexto del viernes. Por su parte, el Pez de Abril, de José María Meseguer, también dio forma a un buen día con un 2, un 1 y un 4, descartando el quinto de la jornada anterior, y sumar 10 puntos. Por su parte, cayó a la tercera plaza el italiano Canopo, de Adriano Majolino, tras registrar un cuarto y dos quintos.

El Nadir en el XXV Trofeo de SM La Reina organizado por el RCNValencia / María Muiña RCNV

Clase ORC 0 - MERCEDES VALDISA

Lo dicho, sigue mandando con mucha firmeza el Lisa R, un Ker 46 del armador Giovanni di Vincenzo, que sumó otros tres primeros puestos este sábado, marcando línea con el resto de la flota de la clase después de los dos primeros que ya hizo el viernes; con un descarte suma cuatro puntos. Buena jornada para el Aifos, de la Armada Española, que con con una serie de 2,3,2 y el descarte del quinto del primer día suma 10 puntos para ser segundo. Tercero es el Tenaz, de Pablo Garriga, que firmó un quinto, un segundo y descartó un sexto para sumar 11 puntos.

Clase ORC 1 - VARADERO VALENCIA

El Elena Nova, de Christian Plump, no cede y defiende la primera posición en ORC 1. Ganó la primera prueba del día, se escurrió con un quinto en la segunda y volvió a hacer un primero. Precisamente descartó ese quinto tras un buen arranque el viernes y está al frente con cinco puntos. Le sigue, con nueve puntos, el Tiburón, de Julio Hidalgo, que hizo dos terceros y descartó un séptimo final este sábado. La tercera plaza provisional es para el Katarina II, de Aivar, que firmó sendos segundos puesto y descartó un cuarto.

XXV Trofeo de SM La Reina organizado por el RCNValencia / María Muiña RCNV

Clase ORC 2 - ROYAL BLIS

Otra de las unidades que no cede la primera plaza en su clase es el barco argentino Katara by Ready Set Go, de Hermógenes y Diego Barcia. Hizo un 3, un 2 y un 1, descartando el cuarto del día anterior para sumar 7 puntos. Igualmente sostiene la segunda plaza el Saetta III-ProalVientos.N. de Javier Maestre, que se quedó con un segundo y un primero, pero quitó de su tarjeta un quinto, sumando ocho puntos. A la tercera plaza subió el Ebury - Foster Swiss, de Francisco Javier Sabiote, con once puntos.

Clase ORC 3 - MSC

Mon de L´Ona II, de Ramón Cañellas, construyó una nueva jornada a través de las tres pruebas disputadas para colocarse en primera posición en ORC 3: un tercero, que descartó, y dos segundos le hacen sumar siete puntos después de dos jornadas. No obstante, brilló rotundamente el Falapouco, de Andrés Manresa, que tras los dos séptimos del primer día firmó este sábado tres primeros para tener en su haber 10 puntos. Por su parte, el Tanit IV - Medilevel, de María José Vila, que hizo un segundo y un primero el viernes, registró dos sextos y un séptimo (descartado) este sábado para acumular 15 puntos.

Clase ORC 4 - OCCIDENT

Lidera el Enewtec, de Ingeniería y Nueva Tecnología 2004, vigente campeón del Trofeo de SM la Reina, que este sábado mandó en el agua con tres primeros; el descarte de un segundo del día anterior le hace sumar cuatro puntos. Lassal, de Gonzalo Calvo, le sigue la general provisional con siete puntos tras hacer dos segundo y descartar un quinto. Tercera posición del Orballo Uno, de Guillermo Ponzinibbio, que hizo un cuarto, un segundo y un tercero (13 puntos).

European ORC Sportboat en el Trofeo de SM La Reina organizado por el RCNValencia / María Muiña RCNV

Clase ORC SPORTBOAT - MUSTO

También mantiene el liderato en el campeonato de Europa ORC SportBoat el Milu’4, de Andrea Pietrolucci, que registró un primero y un tercero, mientras descartó el octavo con el que arrancó el jueves el Europeo para sumar ocho puntos. Los mismos tiene en su haber de la general provisional el Sos Mar Menor, de José Antonio Anton, que este sábado hizo un segundo y un primero. Tercero es el Pinto Tercero, de Emilio Azofra, que firmó un tercero y descartó un octavo para sumar 16 puntos.

Clase OPEN

La jornada de sábado fue avanzando y en la clase Open el Jerónimo II, de Mike Marqués, como en su primera prueba volvió a hacer un segundo para ser líder en todo caso; seguido del Remolí, de José Miguel Fortea, que hizo un cuarto frente al primer del día inaugural (5); y es tercero el Joy, de Dave Butters, que registró un primero (6).

Clase PROMOCIÓN

El Cormorant, de Vicente Irazo, sigue líder con otro primero (2). A la estela, el Imposible, de Pedro José Gómez, que suma seis puntos tras ser segundo este sábado, los mismos puntos que el Radazul, de Eduardo Abad, que fue cuarto.

Cabe recordar que el programa de competición del Trofeo SM La Reina ya comenzó el pasado viernes 28 de junio con una regata de altura y un recorrido de 160 millas náuticas. El ganador de la prueba Offshore fue el M10 ZAS C&R, patroneado por José Luis Francés, de los armadores Carlos y José Francés, compitiendo por el RCN de Valencia.

Antesala de la Cena de Armadores y visitas deportivas

La emblemática regata del Real Club Náutico de Valencia atrajo la atención de deportistas de otras disciplinas diferentes a la vela. Pauleta Sancho, futbolista del Valencia CF, y Paula Cubells, que fuera jugadora del equipo blanquinegro y también del Levante, pudieron disfrutar de las pruebas desde el agua, siguiendo muy atentas las evoluciones de los barcos que entraron en liza en las diferentes clases. Además, desde tierra pudo hacer una visita por las instalaciones del RCN de Valencia, el entrenador principal del PROINBENI Units Pel Básquet Gandia, Alejandro Mesa, equipo valenciano que actualmente milita en Segunda FEB.

El día, en todo caso, también sirvió como antesala de la tradicional Cena de Armadores, en la que fue galardonado el fotógrafo balear Nico Martínez con el Premio Comunicación Náutica del RCN de Valencia. También hubo una reconocimiento en memoria del Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui.

La organización del ‘XXV Trofeo S.M. La Reina – Regata Homenaje a la Armada - XXXVI Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’ ha cumplido con uno de los objetivos que se planteaba para este 2024, habiendo superado los 109 barcos de la pasada edición por los 130, con la flota completa, en aguas de València este año.