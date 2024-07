El Lisa R conquista el Trofeo SM la Reina 2024

El Lisa R, del armador Giovanni di Vincenzo, compitiendo por el C.V. La Scuffia, conquistó el ‘XXV Trofeo S.M. la Reina – Regata Homenaje a la Armada - XXXVI Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’, organizado por el Real Club Náutico de Valencia (RCNV). El barco británico recogió el testigo del Enewtec, ganador en 2023.

Brillante competición la conjugada por el equipo de Di Vincenzo, que logró imponerse en seis de las siete pruebas programadas en la clase, cediendo solo en la última, ya sabiéndose campeones absolutos, con un segundo. La jornada del domingo se desarrolló con un viento de 10 nudos de intensidad de componente de Levante.

El Lisa R compitió mayúsculo frente a la playa de El Saler, donde los ORC 0 y 1 y los Swan 42 dieron un espectáculo a lo largo de las jornadas en un gran campo de regatas montado por Ariane Mainemare.

La victoria final en la clase ClubSwan 42 fue para el Nadir, de Pedro Vaquer; el Elena Nova logró la victoria general en ORC 1 - Varadero Valencia; el Katara by Ready Set Go, de Hermógenes y Diego Barcia, hizo lo propio en ORC 2 - Royal Blis; en ORC 3 - MSC, el triunfo fue para el Mon de L´Ona II, de Ramón Cañellas; se impuso en la general de ORC 4 - Occident el Enewtec, de Ingeniería y Nueva Tecnología 2004; el Sos Mar Menor, de José Antonio Anton, ganó el Europeo ORC SportBoat - Musto. Finalmente, en clase Open, ganó el Jerónimo II, de Mike Marqués, y, en Promoción, el Cormorant , de Vicente Irazo.

El Nadir en el XXV Trofeo de SM La Reina organizado por el RCNValencia / María Muiña/RCNV

Clase CLUBSWAN 42

La embarcación italiana Canopo, de Adriano Majolino, se impuso para empezar la jornada en el campo Bravo, montado por Ariane Mainemare. Le siguió en esa lucha por la primera posición de la general el Pez de Abril, de José María Meseguer, que hizo un segundo, mientras que el barco a la cabeza de la clase Swan 42 provisionalmente el Nadir, de Pedro Vaquer, acabó tercero la manga. Todo se cerró con una séptima regata programada que dio para un primero del Canopo, un segundo del Pez de Abril y un tercero del Nadir, que acabó adjudicándose con 11 puntos la clasificación general de la clase Swan 42, erigiéndose como campeón.

Clasificación (con un descarte):

1º Nadir: 6,1,1,2,1,3,3 (11)

2º Canopo: 1,2,4,5,5,1,1 (14)

3º Pez de Abril: 5,3,2,1,4,2,2 (14)

4º Koyre-Spirit of Nerina: 2,5,6,3,3,4,5 (22)

5º Selene Alifax: 4,6,5,4,2,5,4 (24)

6º Longo Echo 3,4,3,6,6,6,6 (28)

Clase ORC 0 - MERCEDES VALDISA

La jornada de domingo, programada la clase con un máximo de dos pruebas, arrancó con otro zarpazo del barco británico Lisa R, un Ker 46 del armador Giovanni di Vincenzo, que hizo otro primero. Seguía la embarcación con pleno. La segunda posición fue para el Tenaz, de Pablo Garriga, y la tercera para el Aifos, de la Armada Española. Prácticamente, la última manga quedaba como un trámite para la conquista definitiva del Lisa R. En la séptima y última prueba, el Urbania, un TP 52 de Tomás Gasset, concluyó con un primero. Por su parte, el Lisa R registró un segundo y el Tenaz, un tercero.

Clasificación (con un descarte):

1º Lisa R: 1,1,1,1,1,1,2 (6)

2º Tenaz: 2,2,5,2,6 (DNF),2,3 (16)

3º Aifos: 5,3,2,3,2,3,4 (17)

4º Urbania: 3,4,4,5,3,4,1 (19)

5º Blue Carbon - Aproperties: 4,5,3,4,4,5,5 (25)

Clase ORC 1 - VARADERO VALENCIA

El Mercedes-Benz Valdisa, de Elisabetta Quartaroli, logró registrar un primero en la primera manga de este domingo. El equipo del RCN de Barcelona superó a un potente Elena Nova, de Christian Plump, que no obstante mantenía el liderato en la general. La tercera posición de la prueba fue para el italiano Ulika, de Stefano Masi. La clase se cerró con una manga que se adjudicó el Tiburón, de Julio Hidalgo (Salinas Yacht Club Ecuador), con un primero; el Elena Nova acabó con un segundo y el Katarina II, de Aivar, con un tercero.

Clasificación (con un descarte):

1º Elena Nova: 1,1,1,5,1,2,2 (8)

2º Katarina II: 3,2,2,4,2,5,3 (16)

3º Ulika: 6,3,3,1,3,3,6 (19)

4º Mercedes-Benz Valdisa: 4,5,6,2,4,1,5 (21)

5º Tiburón: 2,4,10,8,10,4,1 (29)

El Katara en el XXV Trofeo de SM La Reina organizado por el RCNValencia / María Muiña /RCNV

Clase ORC 2 - ROYAL BLIS

No dio opción a sus rivales el barco argentino Katara by Ready Set Go, de Hermógenes y Diego Barcia, que en la sexta prueba hasta el momento sumaba otro primero. Le siguió en línea de meta el Ebury - Foster Swiss, de Francisco Javier Sabiote, sin embargo fue sancionado con un 11 (DSQ). Escuela Taboga, de Emilio Guzmán, hizo un tercero, pero el rectificado le dio el segundo. La unidad argentina sumó de nuevo un primero en la última, el Escuela Taboga hizo un segundo y el Ebury - Foster Swiss.

Clasificación (con un descarte):

1º Katara by Ready Set Go: 4,1,3,1,2,1,1 (9)

2º Escuela Taboga: 2,3,9,3,3,2,2 (15)

3º Saetta III-Proalvientos.N.: 3,2,2,5,1,6,4 (17)

4º M8 ZAS C&R: 5,4,4,2,5,4,6 (24)

5º Ebury - Foster Swiss: 1,5,1,11(DNF),4,11 (DSQ),3 (25)

Clase ORC 3 - MSC

Mon de L´Ona II, de Ramón Cañellas, resolvió con un primero la manga inicial programada en la jornada en ORC 3 - MSC. Por detrás del barco del CN de Cambrils quedó el TeamTac, de Gustavo Gastaldi, para hacer un segundo mientras el cartagenero Nemox-Bnfix, de Antonio J. Romero, registró un tercero. La embarcación de Cañellas cerró con un primero, seguida del TeamTac con un segundo y Varicentro-DE6, de Asociación Deportiva Canaleta, firmó un tercero.

Clasificación (con un descarte):

1º Mon de L´Ona II: 1,2,3,2,1(RDG),1,1 (8)

2º Falapouco: 7,7,1,1,1,6,6 (22)

3º Varicentro-DE6: 3,5,7,4,3,4,3 (22)

4º Nemox-Bnfix: 4,4,4,3,7,3,5 (23)

5º TeamTac: 6,6,5,5,4,2,2 (24)

Clase ORC 4 - OCCIDENT

Dio forma a una buena prueba el Lassal, de Gonzalo Calvo (RCNV), logrando un primero en el arranque del día. El líder de la clase, el Enewtec, de Ingeniería y Nueva Tecnología 2004 (CN La Isleta), vigente campeón del Trofeo de SM la Reina, firmó un segundo y, por su parte, el Dax, de Sergio Durá (RCR Alicante), registró un tercero. Volvió a pasar primero por la llegada Lassal, seguido Enewtec e hizo un tercero el Dax.

Clasificación (con un descarte):

1º Enewtec: 1,2,1,1,1,2,2 (8)

2º Lassal: 2,1,2,5,2,1,1 (9)

3º Dax: 3,3,3,4,6,3,3 (19)

4º Orballo Uno: 5,4,4,2,3,4,5 (22)

5º El Travieso: 4,5,5,3,4,5,4 (25)

XXV Trofeo de SM La Reina organizado por el RCNValencia / María Muiña/RCNV

Clase ORC SPORTBOAT - MUSTO

El británico Gone 2 Pot, de Christopher John Hunt, logró hacer un primero en la séptima prueba programada para el Europeo SportBoat en Valencia. El segundo del día fue para el barco turco Orient Express 6.5, de Sukru Sanus / Zeynep Abatay, haciendo un tercero el Pinto Tercero, de Emilio Azofra, mientras los líderes, los italianos del Milu’4, de Andrea Pietrolucci, concluyeron con un cuarto, defendiendo hasta el momento el liderato. Sin embargo, en la octava, un primero del Sos Mar Menor, de José Antonio Anton, le alzó a la cabeza igualando con 15 puntos al Milu’4, que hizo un tercero en la manga. En la llegada, entre estos dos, llegó el barco turco.

Clasificación (con un descarte):

1º SOS Mar Menor: 7,2,2,1,2,1,6,1 (15)

2º Milu’4: 8,1,1,2,1,3,4,3 (15)

3º Orient Express 6.5: 2,8,5,3,4,4,2,2 (22)

4º Pinto Tercero: 1,4,4,4,3,8,3,4 (23)

5º SomVela: 3,5,3,5,6,2,5,7 (29)

Clase OPEN

Jerónimo II, de Mike Marqués, volvió a hacer un primero en la tercera y última prueba del Trofeo SM la Reina en la clase. A la embarcación del RCN de Denia le siguió en la llegada el Estupendu, de Fernando Gabriel Riera (RCNV), y el Joy, de Dave Butters (Parkstone Yacht).

Clasificación (con un descarte):

1º Jerónimo II: 2,2,1 (5)

2º Joy: 5,1,3 (9)

3º Remolí: 1,4,8 (13)

4º Estupendu: 4,7,2 (13)

5º Pestañeo: 6,3,4 (13)

Clase PROMOCIÓN

Cinco unidades representantes del RCN de Valencia ocuparon a la postre las cinco primeras posiciones en la clasificación final de Promoción. El Cormorant , de Vicente Irazo, completó un fin de semana con pleno de triunfos y cerró el domingo con un primero. Radazul, de Eduardo Abad, hizo un segundo mientras el Lola II, de Carlos Ballarín, hizo un tercero el domingo.

Clasificación (con un descarte):

1º Cormorant: 1,1,1 (3)

2º Radazul: 2,4,2 (8)

3º Imposible: 4,2,4 (10)

4º Lola II: 3,5,3 (11)

5º Panthalasa: 5,3,5 (13)

Cabe recordar que el programa de competición del Trofeo SM La Reina ya comenzó el pasado viernes 28 de junio con una regata de altura y un recorrido de 160 millas náuticas. El ganador de la prueba Offshore fue el M10 ZAS C&R, patroneado por José Luis Francés, de los armadores Carlos y José Francés, compitiendo por el RCN de Valencia.

Una regata emblemática

El RCNV organiza esta regata referente en el Mediterráneo por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV) con la colaboración de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV). El ‘XXV Trofeo S.M. La Reina – Regata Homenaje a la Armada - XXXVI Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui” cuenta con el apoyo institucional del Consejo Superior de Deportes, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y su Fundación Deportiva Municipal, y la Diputación de Valencia y su área de Deportes, así como de World Sailing, Turisme València, Turismo de la Comunitat Valenciana, ORC, visitvalencia.com, Aemet y Cruz Roja.

Este evento náutico de reconocido prestigio internacional forma parte, como Regata Internacional, del Calendario Oficial de la Real Federación Española de Vela. El Trofeo S.M. La Reina es puntuable para el Circuito Mediterráneo de Vela y para la Lliga de creuers de la Comunitat Valenciana.