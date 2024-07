Este es el favor que le ha pedido Jon Rahm a Carlos Alcaraz

El golfista vasco Jon Rahm aseguró este miércoles 10 de julio que puede que los espectadores españoles no sepan "qué hacer" este domingo 14 de julio, con una posible final de Wimbledon en la que participe el tenista Carlos Alcaraz, con el LIV Andalucía y con España en la final de la Eurocopa, pero pidió al tenista murciano que si llega a la final "gane en cinco sets" para que le dé "tiempo a verlo".

Rahm explicó en la rueda de prensa del torneo que le "gustaría poder ver" a Alcaraz si disputa la final -juega este viernes 12 de julio las semifinales ante el ruso Daniil Medvedev- y bromeó con que si no jugara el LIV Andalucía, estaría "un poco torcido" por tener que elegir si ver Wimbledon o el torneo de golf, que desde este viernes 12 de julio hasta el domingo 14 se diputa en el campo de Valderrama.

¿Tenis o golf?

"Si Alcaraz está para ganar, con España en la final y si llego al domingo con opciones, puede que tengamos -deporte- por todos los lados y en todos los canales. No sé lo que vais a hacer, porque si estuviera en casa viendo... España juega más tarde y no hay problema, pero entre tenis y el golf estaría un poco torcido por no saber qué ver", explicó Rahm, que dijo que si ganara el torneo gaditano sería "difícil" llegar a ver el partido de tenis.

Más allá de bromear sobre ello, Rahm también explicó que está muy contento de poder volver a España y, aunque no depende de él, sino de cuándo nazca su hija, su "plan" es el de jugar en España tres veces en un año "por primera vez" en su vida, jugando este LIV Andalucía, disputando el Open de España del 26 al 29 de septiembre y jugando del 17 al 20 de octubre el Masters de Andalucía.

Jon Rahm en la rueda de prensa previa al campeonato del LIV Golf Andalucía en Valderrama / A. Carrasco Ragel

Rahm desconoce si estará en la próxima edición de Valderrama

Sin embargo, Rahm explicó que los plazos naturales serían para las fechas del Open de España, o "un poco después", como mucho, por lo que hasta ese mismo mes no podrá confirmar su presencia en Valderrama de nuevo: "Me puede 'fastidiar' uno de esos torneos o los dos, u ojalá ninguno".

Asimismo, dijo que le gusta "mucho" Valderrama y que el LIV le da "un aire fresco" al campo. "Con el ambiente que tenemos, al público español le gusta un poco más de ruido, un poco de fiesta, y ver deporte con un par de cervezas, y eso creo que puede aportar algo distinto a este campo", explicó, preguntado por qué le puede aportar la presencia del LIV al campo de Valderrama.