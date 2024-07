Burmester acaba líder el primer día del LIV Andalucía, con final amargo para García y Rahm

El sudafricano Dean Burmester, con 66 golpes (5 bajo par), desafió al viento para terminar liderando la primera jornada del LIV Andalucía, en un día en el que el hoyo 17 fue nefasto tanto para el castellonense Sergio García como para el vasco Jon Rahm, y con el madrileño Eugenio Chacarra, el mejor español, con un -3 que le colocó tercero.

García, con un -3 hasta el hoyo 17 y con serias opciones de arrebatarle la primera plaza a Burmester -que iba con un menos cuatro- hizo 'bogey' en ese hoyo al pasarse de pegada en el tercer golpe por querer asegurar y superar el lago que segundos antes no había podido sobrepasar Rahm, que terminó el hoyo con 'doble bogey' tras caer al agua y finalizó la jornada con +2.

Una primera jornada díficil

Sólo nueve jugadores terminaron al par o mejor, lo que evidenció la dificultad de una primera jornada en la que la rapidez de los 'greenes', el calor y el viento fueron los grandes protagonistas, aunque Charraca también tomó protagonismo, acabando con un -3 en una de las vueltas "más complicadas" de su vida por las condiciones meteorológicas tan adversas.

El sudafricano Louis Oosthuizen fue el primero en mandar en esta primera jornada. Tres 'birdies' en sus primeros cinco hoyos le colocaron en primera posición, superando al estadounidense Phil Mickelson, que llegó a estar -2 en los primeros compases de jornada.

Con un inicio muy sólido, el sudafricano lideró la prueba durante varias horas, aunque a ese primer puesto también aspiraban varios españoles. Pronto se sumó a la puja Chacarra. Saliendo desde el hoyo doce, sumó dos 'bogeys' en sus primeros cinco hoyos, pero desde ese momento encadenó cuatro 'birdies' que le hicieron saltar a la primera posición.

A Rahm le costó al comienzo

A Rahm le costo algo más: tras una gran salida en el primer hoyo, un mal segundo golpe le hizo empezar con 'bogey', mientras el castellonense firmaba el par, una situación que repitió en el segundo hoyo, donde tanto García como Rahm se quedaron a muy poco de hacer 'birdie'.

No obstante, aprovecharon el cuarto para firmar sendos 'birdies', colocándose Sergio -1 y el de Barrika (Vizcaya), volviendo al par, aunque inició una pequeña racha que le permitió hacer un nuevo 'birdie' y ponerse -1, empatado al de Borriol (Castellón).

Empezó a arreciar el viento sobre Valderrama y entre eso y la dureza de los 'greenes' los primeros 'birdies' del día se convirtieron en 'bogeys'. Le ocurrió a Jon, que pese a controlar la pelota firmando buenos pares, no pudo sostenerlo en el tiempo y firmó dos 'bogeys' seguidos para ponerse igualado al par, sobre todo por tener mala suerte en los botes de la pelota: cuando debía botar blanda, saltaba demasiado y cuando quería un bote duro, se quedaba en el césped.

Pero, sin duda, el gran aspirante fue 'El niño' de Borriol. Muy consistente durante toda la jornada, apenas tenía problemas para mantener el par pese al viento y a pesar de que sus compañeros Rahm y el británico Richard Bland sí que estaban sufriendo más altibajos.

Conocedor de un campo que conoce a la perfección y en el que ha ganado ya en tres ocasiones, tenía recursos para salvar todas las situaciones posibles: desde tiros imposibles para dejar la bola a cinco metros de bandera en el hoyo 15 hasta para reponerse de varias malas salidas al inicio de la jornada, sabiendo colocar la pelota y evitando los alcornoques.

No obstante, surgió la figura de Burmester que no se colocó como líder hasta que faltaron dos hoyos para el final, pero que tras tres grandes hoyos finales se puso -5, colocándose primero, dejando en segunda posición al surcoreano Danny Lee -que terminó con un -4- y distanciándose de Sergio García, que tras un 'bogey' en el 17 se quedó en un -2, aunque volvió a exhibir la mejora de su juego en este 2024.

Menos estabilidad tuvo el estadounidense Bryson DeChambeau, que pese a ser llegar tan solo un mes después de ganar el Abierto Británico, terminó con un +3, una 'resaca' de la que se recompuso mejor el británico Tyrrell Hatton, que acabó +1 tras su victoria en Nashville (EEUU).

Palabras de Rahm sobre esta jornada

"Lo único que me puedo achacar es ese golpe y el primero del hoyo trece, que se me ha ido", explicó en declaraciones a periodistas Jon Rahm, que recalcó que hizo "buenos golpes" para el día que era, pero falló a la hora de conseguir que la pelota "botara o no" cuando él quería, porque, según explicó, cuando quería que botara, se paraba y cuando buscaba que se quedara sobre el césped, salía disparada.

Así, Rahm dijo que en Valderrama "a veces terminas peor de lo que realmente sientes que has jugado" y subrayó que acabar en par el día hubiera sido una gran jornada por el viento y por la velocidad de los 'greenes'. Aun así, se marcha "con muchas sensaciones muy positivas" y espera "seguir jugando igual de bien" para darse "oportunidades" de cara al domingo.

Asimismo, agradeció a la gente que se acercó a Valderrama y comentó, preguntado por el nivel del LIV, que "hay mucha gente que intenta disminuir el nivel del circuito", pero insistió en que aunque haya 52 jugadores, "son de calidad".

"Quieren disminuir el valor de la liga y considero que es una gran liga y el talento está ahí. Son 52 jugadores y todos vienen a competir. He jugado bien este año y aún no he conseguido ganar, esa es la prueba más evidente", dijo el capitán del Legion XIII en el circuito saudí.

De hecho, subrayó que la posibilidad de estar en un equipo, como es el caso del Legion XIII, también cree que ayuda a que "los niños que tienen diez años", la edad que él tenía cuando fue por primera vez a un campo de golf, "crezcan queriendo ser parte" de su equipo y "ahora tienen más posibilidades".

"Yo crecí queriendo ser jugador del Athletic y casi que ahora también me gustaría ser futbolista del Athletic aunque sé que es imposible", reivindicó Rahm, que defendió así el formato de este circuito, con trece pruebas, que se disputa en tres jornadas -y no en cuatro- y con 52 jugadores.

Por último, preguntado por si se enfadó con el público en el hoyo 17, en el que hizo 'doble bogey', mientras realizaba un 'putt', subrayó que fue "un subnormal como siempre" e incidió en que gritó "en mitad" del golpe: "Di lo que quieras cuando le demos, pero no mientras", subrayó un Rahm que insistió en el agradecimiento a todos los que fueron a Valderrama.

Declaraciones de Sergio García

El jugador castellonense Sergio García aseguró que si el campo de Valderrama "en perfectas condiciones ya es complicado", con el viento de este viernes "aún más" y explicó que prueba de ello es que falló ocho golpes para llegar a los 'greenes' a pesar de que "seis de ellos eran buenos tiros".

"Pero me levanté. La experiencia ayuda y conseguí algunos golpes que 'recogí' del pasado, de haber jugado tanto en este campo", reconoció en declaraciones a periodistas el español, tres veces ganador en Valderrama y que insistió en que "para hacer una vuelta" como la de este viernes, "hay que hacer muchas cosas bien".

Así, apuntó que le pegó "muy bien con el drive, también con los hierros" y destacó que estuvo "muy sólido con el 'approach' y el 'putt", por lo que se marchó satisfecho tras este primer día del LIV Andalucía, en el que tuvo "un buen chip" y en el que le animó "volver a estar en España".

"Me encantó todo", subrayó el castellonense, que afirmó que tuvo que ser "muy preciso" durante todo el día: "Era un viento muy racheado, que cambiaba muy rápido y eso mismo me ha pasado en el hoyo siete, en el que le he pegado corto y en el segundo bote ha salido rodando y a punto ha estado de entrar, y en el siguiente, sin embargo, era un buen golpe y ha sido bogey", comentó el capitán de los Fireballs.

No obstante, señaló que "en el golf todo influye", como le ocurrió en el hoyo diecisiete, en el que vio cómo el golpe de Jon Rahm se fue al agua e intentó asegurar, aunque terminó pasándose y cayendo en 'bunker': "Si no hubiera visto su golpe, probablemente no la hubiera pegado tan bajita pero si delante de ti ves que ocurre eso y se mete al agua, lo normal es que la tuya vaya un poquito más bajita, pero esto es Valderrama".

Pese a todo, se quedó contento con el ambiente y por la labor del madrileño Eugenio López-Charraca, miembro de los Fireballs, que terminó tercero con tres golpes por debajo par.

El madrileño incidió en que durante la vuelta "nunca" se rindió a pesar de que no comenzó bien y sostuvo que fue el caddie el que le apoyó y le dijo que "todo el mundo haría bogeys", lo que le hizo centrarse en jugar su "mejor golf".

"Me he peleado los últimos meses con el drive y ahora estoy mejor, pero lo de hoy no ha sido el drive, que lo he usado apenas tres veces, sino todo el juego", insistió García que le pegó "bastante bien" pese a ser "una de las vueltas más complicadas" desde su llegada al LIV por el viento.