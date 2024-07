No hay dos sin tres en la trayectoria de Néstor Abad

La experiencia es un grado y más en un deporte donde la juventud siempre empuja fuerte como es la gimnasia artística. Con la madurez que otorgan 31 años y las vivencias de Río y Tokio, Néstor Abad afronta su tercera cita olímpica en París con el objetivo de pisar las finales que se le escaparon en las ediciones previas.

El deportista ha tenido que sobreponerse a varios sobresaltos durante los tres años de ciclo olímpico. En 2022 sufrió una miocarditis que le apartó de la competición de forma temporal pero ni mucho menos definitiva. «En principio, me practicaron un TAC, prueba que no desveló nada grave. Es decir, seguí entrenado con cierta normalidad y exigencia, pero no podía. Me resultaba imposible. Incluso, hubo días en que sufrí mareos antes de acabar las sesiones. Por tanto, decidí bajar la intensidad y hacer entramientos mucho más suaves, pero también así me encontraba mal. Finalmente, a raíz de una resonancia magnética, es cuando se ha desvelado la afección», confesó en declaraciones al Proyecto FER. Tras su regreso sufrió un accidente de tráfico en un vehículo que transportaba a todo el equipo español pero salió ileso y pudo seguir adelante en su preparación para los Juegos.

Si las complicaciones han sido mayores que nunca, el gimnasta se ha hecho fuerte y los resultados están entre los mejores de su carrera deportiva. De tres campeonatos del mundo, logró dos finales del concurso completo con un décimo puesto en la cita postolímpica de 2021 y un decimotercero en 2022, mientras que en 2023 se quedó a las puertas como primer reserva. Sí alcanzó la final en el Europeo del año pasado, donde fue decimotercero y acarició la medalla por aparatos con un cuarto puesto en barra fija.

El reto del equipo

Donde Néstor Abad busca un resultado que sería histórico es en la prueba por equipos. España está dando un altísimo nivel y el objetivo es estar entre los ocho finalistas y obtener un diploma olímpico en una de las pruebas con más solera del programa de los Juegos. Para ello, el alcoyano se une a una nómina de primer nivel compuesta también por Thierno Diallo, Joel Plata, Nicolau Mir y todo un medallista olímpico como Ray Zapata, flamante plata en Tokio.

Para cumplir el objetivo habrá que replicar el éxito del Mundial de 2022, donde se accedió a la final y se obtuvo un extraordinario sexto puesto. En 2023, con Joel Plata saliendo de las lesiones del accidente y Néstor Abad con dolor en la muñeca, España fue novena a escasas décimas de la final. No se logró ese objetivo pero sí el más importante: clasificarse para los Juegos Olímpicos para volver a pelear con los mejores del mundo. La plaza, además, da derecho a los cinco gimnastas a competir individualmente para el concurso completo y las finales por aparatos. El precedente más reciente ya queda en el Europeo del pasado mes de abril, donde el equipo español soñó con el bronce tras clasificarse a la final con la tercera mejor puntuación pero tuvo que conformarse con el quinto puesto.

En el ámbito nacional el nivel de la gimnasia artística masculina es muy elevado pero Abad parte con la vitola de haberse proclamado campeón de España por sexta vez en el mes de junio, recuperando una corona que no lu cía desde 2020. Una competencia interna que hace mejores a todos y beneficia al equipo con los resultados que está cosechando últimamente. La fecha para darlo todo en el Bercy Arena será el sábado 27 de julio a las 20:00 horas, en la tercera y última subdivisión conociendo ya las puntuaciones de los rivales.