Els equips de Iván i Aida passen a la final del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta

El trinquet d'Alzira va ser l'escenari encarregat de dictar sentència per a conéixer als dos equips finalistes del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta. La primera semifinal de raspall femení va acabar amb victòria d'Aida i Anabel sobre Erika i Myriam en una partida de remuntades que va acabar en (25-20). La segona victòria de la vesprada va ser per al trio d'Iván, Lorja i Marc, que es van imposar a Montaner i Tonet IV (25-05). El d'Almiserà va entrar d'última hora per a cobrir l'absència de Moltó, qui va conéixer eixe mateix matí la seua imminent paternitat.

Raspall femení al Mancomunitat

La primera semifinal no va tindre res a envejar-li al que podria ser una gran final. Tots dos equips van demostrar que eren candidats al títol en una partida de remuntades constants i que es va decidir en el tram final. Va començar amb Erika fort al dau i va respondre Aida també amb solvència. Les blaves es posaven per davant trencant el servici, però les roges van fer lo propi després.

La primera semifinal de raspall femení va acabar amb victòria d'Aida i Anabel sobre Erika i Myriam en una partida de remuntades que va acabar en (25-20). / FEDPIVAL

A mitat de la partida tot es mantenia iguals a quinze. Una altra gran actuació de Myriam permetia posar-se per davant a tan sols un joc de la victòria. Però la competitivitat d'Aida i els colps d’Anabel ho van impedir per a portar la incertesa a l'últim joc. Les blaves es van imposar finalment per 25-20 en una partida molt disputada. Les guanyadores s'enfrontaran diumenge que ve contra Ana i Júlia, que van aconseguir classificar-se davant el trio de Clara, Natalia i Joana.

Raspall masculí al Mancomunitat

Mentres que en la semifinal masculina el passe a la final va ser per a Iván, Lorja i Marc Ortega, que es va imposar per 25-05 contra Montaner i Tonet. El trio va ser molt superior des de l'inici, on només van deixar sumar un joc als seus rivals. Iván va fer un partit descomunal, acompanyat per Lorja que va estar a un nivel molt alt, que sumat a les ajudes de Marc va ser suficient per a batre a una parella que es va formar d'última hora. I és que el d'Almiserà va suplir a Moltó d'última hora i a més li falta rodatge després de tornar de la seua recent lesió. El trio s'enfrontarà diumenge que ve a la parella de Vercher i Murcianet.

Partides de festes a Massamagrell i Manises

El trinquet ‘Tio Pena’ de Massamagrell es va retrobar després de molt de temps amb la pilota valenciana en un dol d'altura. Amb motiu de les Festes Fundacionals, el municipi va reobrir de manera provisional esta instal·lació que continua en procés de rehabilitació.

El trinquet ‘Tio Pena’ de Massamagrell es va retrobar després de molt de temps amb la pilota valenciana en un dol d'altura. / FEDPIVAL

L'alcaldessa del municipi, Pilar Peris; i el regidor d’esports, Juan Zamorano van acudir a veure una partida on els protagonistes d'este cartell no van ser uns altres que els finalistes de l'Individual, Giner i Marc. Tots dos es van retrobar després de la final en Pelayo en un dol en el qual el de Murla va estar acompanyat per Héctor i Monrabal. Mentres que el de Montserrat va tindre com a aliats a Salva i Carlos, que es van emportar la partida per 60-50.

En el trinquet de Manises també es va celebrar una partida de festes, esta vegada de raspall femení amb Clara, Júlia i Joana a un costat, i Natalia, Isabel i Marina a l'altre. A la partida van assistir l'alcalde de Manises, Javier Mansilla; i la regidora d’Esports, Yurena Hueso.

En el trinquet de Manises també es va celebrar una partida de festes, esta vegada de raspall femení amb Clara, Júlia i Joana a un costat, i Natalia, Isabel i Marina a l'altre. / FEDPIVAL

De la Vega i Saúl, invictes

De la Vega i Saúl continuen sumant victòries, esta vegada en el Frontó d’Alginet davant Salva Palau i Gaizka (41-37). Una partida que va estar molt ajustada i en la qual es podia haver produït triple empat en cas de derrota. A la partida van assistir l'alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer; el regidor d’Esports, Alfonso Saldaña; i el tinent d'alcalde i regidor d’Urbanisme, Andrés Añón.

De la Vega i Saúl continuen sumant victòries, esta vegada en el Frontó d’Alginet davant Salva Palau i Gaizka (41-37). / FEDPIVAL

En este grup A passen a semifinals com a primers de grup l'equip de De la Vega i com a segons el de Julio Palau i Adrián.

En el grup B es decidirà la primera i segona posició després de l'enfrontament de Pere Roc II i Pasqual contra Diego i Alejandro. La partida serà este dimecres en el trinquet de Canals a les 19:00h.