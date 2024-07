Junto a una nueva pareja pero con la ilusión de toda la vida

Defenderse de la propuesta del rival, reconstruir la jugada para preparar el ataque y enviar el balón al otro lado de la pista. Esos tres pasos, por lo general, debe cumplir una pareja de vóley playa en cada turno de juego. Y si alguien ha trabajado duro para reconstruir su carrera deportiva en este breve ciclo olímpico es Liliana Fernández Steiner. Tras quince años compitiendo junto a Elsa Baquerizo, la jugadora de Benidorm ha tenido que reinventarse por la retirada de la compañera con la que fue tres veces medallista europea y compartió los Juegos Olímpicos de Londres, Río y Tokio. Ahora, con ilusiones renovadas, ha formado una nueva alianza junto a Paula Soria, también integrante del Proyecto FER, para conquistar París.

Si ya tiene mérito acostumbrarse rápido a una nueva compañera de viaje, más aún después del bonito motivo por el que hizo un alto en su carrera. Liliana fue mamá por segunda vez en 2022 y trajo al mundo a Óliver. En un ciclo olímpico que solo ha sido de tres años necesitaba un rendimiento inmediato para conseguir el reto de clasificarse para sus cuartos Juegos.

Adaptarse a los cambios

Estos años también han sido testigos de cambios estructurales en el vóley-playa. El circuito reformuló las categorías de los torneos y puso los Élite 16, el primer nivel de competiciones y el que más puntos otorga para los rankings con diferencia, solo al alcance de las mismas parejas. Liliana fue una voz crítica contra el nuevo modelo y finalmente la presión de los jugadores logró que se flexibilizara el acceso con fases previas y fuera más factible disputar los campeonatos de primer nivel. Una lucha dentro y fuera de la arena que ha permitido a la pareja de nuevo cuño junto a Paula Soria empezar desde cero y llegar a su meta soñada.

Liliana y Paula, preparadas para el reto olímpico. / Facebook Voley Playa Liliana y Paula

Una carrera de fondo

El ranking olímpico fue una larga carrera de fondo. Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 10 de junio de 2024 había que acumular 12 buenos resultados para conseguir una de las 17 plazas que repartía esta vía. Liliana y Paula sellaron su pasaporte el 5 de junio: se llevaron el último puesto del ranking gracias a la medalla de bronce obtenida la semana previa en el Challenge de Stare Jablonki, en Polonia. Fue su primer podio en un gran torneo internacional y el golpe sobre la mesa que las metió en posición de clasificación olímpica sobre la bocina tras muchos meses de trabajo. Y la de Benidorm no se esconde: de sus cuatro presencias, esta ha sido la más complicada de abrochar: «Tras la segunda maternidad, me costó muchísimo recuperar el físico y volver a la rutina. Nada más dar a luz, perdí a mi madre, con lo que ello supone a nivel emocional. Además, partía de cero con una nueva pareja y con muy poco tiempo por delante… sinceramente, no sé cómo lo hemos hecho», explicó en declaraciones al Proyecto FER.

Paula Soria y Lili Fernández celebran su bronce en Polonia. / RFEVB

Sus cuartos Juegos Olímpicos

Lili ya ha sido olímpica en grandes escenarios. El impresionante estadio en Copacabana en Río 2016 es difícil de igualar y las instalaciones de Londres y Tokio tampoco se quedan atrás, pero esta vez la Torre Eiffel será testigo de su andadura en los Juegos. La organización ha montado un imponente estadio temporal de 12.860 espectadores bajo la atenta mirada de la Dama de Hierro, que dará lugar al espectáculo que siempre garantiza este deporte en todos los Juegos desde su flamante estreno en Atlanta 1996.

Calendario en París

Las alicantinas ya conocen su camino en París. El domingo 28 de julio se estrenarán contra las italianas Gottardi y Menegatti, dos días más tarde se medirán a las brasileñas Ana Patrícia y Duda y el 1 de agosto cerrarán el grupo A contra las egipcias Abdelhady y Elghobashy. Las dos primeras parejas de cada grupo y las dos mejores terceras pasarán directamente a los octavos de final, mientras que las otras terceras disputarán una eliminatoria adicional. Si supera este escollo, Liliana igualará los novenos puestos de sus tres presencias olímpicas.