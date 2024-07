Catorce valencianos estarán en los Juegos Paralímpicos de París 2024

España acudirá a los Juegos Paralímpicos de París, que se celebrarán entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, con 150 deportistas -quince más que en Tokio 2020- y una delegación total compuesta por 259 miembros, catorce de ellos valencianos, en concreto trece deportistas y un guía, entre los que brilla especialmente el ciclista Ricardo Ten.

Los atletas Héctor Cabrera, Iván Cano, Nagore Folgado y su guía Joan Raga, y Kim López, los nadadores Enrique Alhambra, Eva Coronado, Ariadna Edo, Vicente Gil, David Levecq y José Antonio Marí, el triatleta Héctor Catalá y el remero Javier Martínez completan la delegación de la Comunitat Valenciana. En total, once hombres y tres mujeres, al margen del guía o deportista de ayuda según la terminología del CPE.

Ocho de ellos suman 21 medallas en Juegos Paralímpicos

Entre todos ellos brilla Ricardo Ten, con sus tres oros, una plata y tres bronces en cinco Juegos en natación adaptada, a los que se suma el bronce en ciclismo de Tokio, por lo que estos serán sus séptimos JJPP, a los que llegará con 49 años recién cumplidos. Seis Juegos alcanzarán los nadadores Vicente Gil, que con 48 años -tan solo cinco meses más joven que Ricardo Ten- atesora un oro, dos platas y un bronce entre Sydney, Atenas y Pekín, y que tras Londres y Río solo falló en Tokio, y David Levecq, con tres platas entre Atenas y Pekín.

Kim López buscará revalidar su corona tras los oros de Río y Tokio. Y también saben lo que es colgarse una medalla paralímpica los atletas Héctor Cabrera e Iván Cano, bronce y plata respectivamente en Tokio, al igual que el triatleta Héctor Catalá, plata en los mismos Juegos, y la nadadora Ariadna Edo, bronce en Río.

Entre los grandes ausentes destaca el ciclista Maurice Eckhard, bronce en Londres y cuarto en Río, y al que una lesión de larga duración le ha impedido poder acompañar a Ricardo Ten.

Teresa Perales, a igualar a Michael Phelps

El director general de Deportes, Fernando Molinero, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, hicieron pública este jueves la relación de esos 150 deportistas (139 con discapacidad más once de apoyo), entre los que está la nadadora Teresa Perales, ganadora de 27 medallas (7 oros, 10 platas y 10 bronces) en seis Juegos Paralímpicos y que en la cita francesa aspira a igualar al estadounidense Michael Phelps.

Ricardo Ten, estrella del ‘Súper Mundial’ de Glasgow tanto en pista como en ruta / RFEC

Los 150 deportistas que estarán en París superan la cifra total de 135 que asistieron hace cinco años a Tokio 2020. En aquella ocasión, la expedición nacional la formaron 221 personas, mientras que ahora lo harán 259, incluyendo entrenadores, médicos, fisioterapeutas, mecánicos y personal de organización y de oficina.

"Tenemos la mejor expedición en la historia. Una expedición para la que nuestros deportistas se han preparado enormemente. Cada cuatro años vemos un aumento en la profesionalización y estamos muy contentos de esa evolución", dijo Alberto Jofre, director general del CPE.

Incremento de la participación femenina

La participación femenina será del 38% (53 mujeres), lo que supone un incremento con respecto a la cita japonesa, donde fue del 33% (40 deportistas). Este incremento es exponencial también respecto a otros Juegos como los de Río de Janeiro 2016 (25 mujeres) y Londres 2012 (22).

En París, la natación será el deporte con mayor representación española, con 34 deportistas. Le sigue el atletismo, con 23 deportistas más 7 deportistas de apoyo, mientras que en baloncesto en silla de ruedas habrá 24 jugadores, divididos a partes iguales entre los equipos masculino y femenino. A continuación viene triatlón, con trece representantes más tres deportistas de apoyo y tenis de mesa, con diez jugadores.

Kim López. / Proyecto FER

España también cuenta con deportistas clasificados en ciclismo (7), piragüismo (6), remo (5 + 1 deportista de apoyo), judo (4), tenis en silla de ruedas (3), boccia (3), taekwondo (2), tiro (2) y esgrima, halterofilia y tiro con arco, con un deportista cada uno.

En cuanto a la distribución por federaciones, 54 de los deportistas con discapacidad seleccionados pertenecen a la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), 32 a la de Ciegos (FEDC), 4 a la de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y 2 a la de Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI).

Además, contarán con representación ocho federaciones olímpicas que ya han completado el proceso de integración de sus respectivas modalidades paralímpicas. Así, la Federación Española de Triatlón (FETRI) aporta trece deportistas; diez sumará la de Tenis de Mesa (RFTEM); siete la de Ciclismo (RFEC); seis la de Piragüismo (RFEP), cinco la de Remo (FER), tres la de Tenis (RFET), dos la de Taekwondo (RFET) y uno la de tiro (RFETA).

El programa paralímpico de París está compuesto por 22 deportes y España competirá en 16 de ellos. Está prevista la participación de más de 4.400 deportistas procedentes de 182 países.

David Levecq / SD

Listado de deportistas paralímpicos a París 2024 (en negrita los valencianos).

· Atletismo

Álvaro del Amo, Sara Andrés, Melani Berges, Sergio Díaz del Campo (guía), Héctor Cabrera, Iván Cano, Elena Congost, Mia Carol (guía), Sara Fernández, Nagore Folgado, Joan Raga (guía), Sydney Fokou, Alba García, Adiaratou Iglesias, Windsom Ikhiuwu, Kim López, Sara Martínez, Jaime Del Río (guía), Joan Munar, Guillermo Rojo (guía), Gustavo Nieves, Yassine Ouhdadi, Mari Carmen Paredes, Lorenzo Sánchez (guía), Fiona Pinar, David José Pineda, Alberto Suárez, Eduardo Uceda, Diego Folgado (guía) y Desirée Vila.

· Baloncesto en silla de ruedas:

Selección masculina: Fran Lara, Oscar Onrubia, Alejandro Zarzuela y Alexis Ruiz (Amiab Albacete), Pablo Zarzuela, Lalo Prieto (UCAM Murcia), Ignacio Ortega, Amadou Diallo, Dani Stix (Ilunion), Jordi Ruiz (Thuringia Bulls) y Asier García y Manu Lorenzo (Bidaideak Bilbao).

Selección femenina: Vicky Alonso, Lourdes Ortega, Sonia Ruiz y Beatriz Zudaire (UCAM Murcia), Agurtzane Egiluz, Naiara Rodríguez y Laura Ugarte (Zuzenak), María Heras (UNES Sant Feliú de Llobregat), Vicky Pérez (Amiab Albacete), Sara Revuelta (Ilunion), Sindy Paola Ramos (IMF Getafe) e Isabel de Jesús (Italia).

· Boccia:

Vasile Agache, Sara Aller y Amagoia Arrieta.

· Ciclismo:

Alfonso Cabello, Luis Miguel García Marquina, Sergio Garrote, Pablo Jaramillo, Damián Ramos, Eduardo Santas y Ricardo Ten.

· Esgrima en silla de ruedas:

Judith Rodríguez.

· Halterofilia:

Loida Zabala.

· Judo:

Marta Arce, Daniel Gavilán, Sergio Ibáñez y María Manzanero.

· Natación:

Enrique Alhambra, José Ramón Cantero, Eva Coronado, María Delgado, Anastasiya Dmytriv, Ariadna Edo, Mikel Erdozáin, Jian Wang, Emma Feliú, Marta Fernández, Daniel Ferrer, Juan Ferrón, Berta García Grau, Jacobo Garrido, Sarai Gascón, Vicente Gil, Luis Huerta, Beatriz Lérida, David Levecq, Iñigo Llopis, Miguel Luque, José Antonio Marí, Nuria Marqués, Carlos Martínez, Miguel Ángel Navarro, Teresa Perales, Marian Polo, Antonio Ponce, Óscar Salguero, Iván Salguero, David Sánchez, Ariel Schrenck, Álex Villarejo y Nahia Zudaire.

José Antonio Marí / CPE

· Piragüismo:

Adrián Castaño, Inés Felipe, María Araceli Menduiña, Adrián Mosquera, Higinio Rivero, Juan Antonio Valle.

· Remo:

Javier Martínez, Josefa Benítez, Daniel Díaz, Saúl Peña, Verónica Rodríguez y Leonor García Serrano.

· Taekwondo:

Joel Martín y Dalia Santiago.

· Tenis en silla de ruedas:

Dani Caverzaschi, Martín de la Puente y Enrique Siscar.

· Tenis de mesa:

Jorge Cardona, Ander Cepas, Alejandro Díaz Tirado, Francisco Javier López Sayago, Jordi Morales, Roberto Rodríguez, José Manuel Ruiz, Iker Sastre, Miguel Ángel Toledo y Álvaro Valera.

· Tiro:

Fernando Michelena y Juan Antonio Saavedra.

Héctor Catalá / CPE

· Tiro con arco:

Fernando Galé.

· Triatlón:

Héctor Catalá, Carlos Oliver, Marta Francés, José Luis García Serrano, Diego Méntrida, Diego Lardón, Rakel Mateo, Andrea Miguélez, Daniel Molina, Eva Moral, Lionel Morales, Nil Riudavets, Susana Rodríguez, Sara Pérez Sala, Jairo Ruiz y Alejandro Sánchez Palomero.

Presentación de la lista del CPE para París 2024 / CPE

Carballeda: "Tenemos compañeros que llegaron en patera y ahora representan a España"

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, dijo este jueves que "no entiende la discusión sobre si se deben acoger o no inmigrantes" y aseguró que un "país solidario como el nuestro tiene que compartir su suerte".

Carballeda, además, subrayó que en el equipo nacional de deportistas con discapacidad hay "compañeros que llegaron en patera y ahora participan en competiciones representando a España".

"No entiendo esa discusión y el debate permanente de si tenemos que acoger o no a inmigrantes, que llegan a veces en las peores condiciones que no quisiéramos para nosotros mismos. Tenemos compañeros que llegaron en patera y ahora esta participando en competiciones en nombre de España", dijo Carballeda, durante su discurso, con Adiaratou Iglesias a su lado.

"Adiaratou (atleta albina española ganadora de dos medallas en Tokio 2020) nació en otro país (Malí) y llegó a éste país en brazos de una mujer solidaria, que la trajo y la dio una familia y un apellido. Fue generosa. Vamos a querer para los demás lo que queremos para nosotros", añadió el presidente del CPE.

"España es solidaria y a nosotros nos ayuda mucho. Pensemos en aquellos en los que no quisiéramos vernos en su situación, quedándonos en el Estrecho. Vamos a ser solidarios. Un país solidario como el nuestro tiene que compartir su suerte", manifestó.

"Las guerras y los conflictos bélicos producen muertos, es lo peor, pero también muchas personas discapacitadas para siempre. Lo hemos visto en países que han conseguido salir de un conflicto. Yo tengo un hijo con 26 años, que tiene Síndrome de Down, pero mi hijo con esa discapacidad intelectual jamas haría lo que ha hecho Putin, algunos representantes de Hamas o lo que sigue haciendo Netanyahu con el pueblo palestino. Yo creo que se valora por debajo del resto a personas con discapacidad", concluyó el presidente del CPE.