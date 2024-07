Álvar Gimeno cumple 40 partidos con España con un triunfo ante Tonga (20-29)

La selección española de rugby, que el pasado sábado cayó ante Samoa, cerró su minigira por el Pacífico con una victoria sobre Tonga (20-29), decimosexta del ránking mundial, en el estadio Teufaiva de Nuku'alofa.

El conjunto que dirige el argentino Pablo Bouza, que sufrió la temprana lesión de su capitán, Mario Pichardie, en la primera jugada, sacó partido de las numerosas penalizaciones con las que fue castigado el cuadro oceánico, lo que le impulsó en el juego y en el marcador. Gonzalo Vinuesa lo aprovechó para acumular diecisiete puntos.

Tres golpes de castigo transformados por Vinuesa así como un ensayo de Tani Bai permitieron a España mandar al descanso 5-16, y aunque en la reanudación Tonga se situó con un inquietante 13-16 tras una marca de James Faiva, el XV del León volvió a la carga.

Álvar Gimeno, uno de los jugadores claves en el XV del León. / FERugby

Respondió con un ensayo de Álvar Gimeno transformado por Vinuesa, quien materializó otro golpe de castigo y España consiguió sentenciar su triunfo, al final con el marcador de 20-29 tras la anotación postrera de Kelemete Finau.

La selección nacional volverá a la acción en noviembre, mes en el que aprovechará para disputar tres encuentros preparatorios para el Campeonato de Europa 2025, clasificatorio para el Mundial de Australia 2027.

"Un momento superespecial" para Álvar Gimeno

El partido ante Tonga fue especial para el valenciano Álvar Gimeno, una de las figuras del rugby español, que cumplió 40 caps contra el mismo rival contra el que debutó el 12 de noviembre de 2016 y con tan solo 18 años. Ahora, con 26 años, es uno de los indiscutibles del XV del León. El jugador formado en el CAU Valencia reconocía en las horas previas que iba a ser "un momento superespecial. Primero, porque tengo muchos amigos tonganos del club donde jugué en Nueva Zelanda. Para que te hagas una idea, cuando llegamos, el primer día vino la familia de un compañero y alquiló un mini bus para hacernos un tour a todos por Tonga. Así son de buena gente. Además, cumplir 40 caps contra el mismo equipo contra el que debuté 8 años después es muy bonito. Han pasado muchas cosas en estos años, no todas positivas, pero sigo disfrutando mucho sobre el césped”, comentó el valenciano en declaraciones a la web de la Federación Española de Rugby.

“El trabajo constante es una de las claves para mantenerse en el alto nivel. La que más me ayuda es Sara (su pareja), que me da la energía para levantarme todas las mañanas a entrenar y me sigue a cada lugar a donde voy, algo que para mi es muy importante. Y obviamente agradecer a todos los clubes en los que he estado, que me han hecho cada uno mejorar a su manera. Resumiendo, trabajo constante, rodearte de amigos y familia y tener un buen entorno deportivo”, añade Álvar, cuyo padre Toni Gimeno es toda una institución en el rugby valenciano. "Que desde pequeño te inculquen el amor por el deporte desde luego es un plus. Muchos comienzan a jugar al rugby a los 10 o 12 años. Yo ni me acuerdo de cuando empecé. Creo que prácticamente nací con un balón bajo el brazo y en el Campo del Río donde me dejaban, desde bien pequeño, me metía”.

Álvar Gimeno / EFE

Su mejor momento, la clasificación para el Mundial de París, pese a todo

Álvar reconoce que de estas 40 internacionalidades, "la clasificación en El Central al Mundial de París fue uno de los días más felices que he vivido en lo deportivo. Luego pasó lo que pasó (impugnación por alineación indebida que sacó a España del Mundial) pero ese día es especial y nos lo quedamos todos y nos los quedaremos de por vida. Es triste que acabara así, pero eso ya está en el pasado. Aún así el chute de felicidad que vivimos ese día fue algo inigualable. También guardo con cariño haber visto la haka de los Classic All Blacks en el Metropolitano, fue un momentazo, me encantó”.

Y de cara al Mundial de Australia, Álvar Gimeno es optimista en la web de la FER: "Tengo plena confianza en que vamos a estar en Australia. Este mes en Valladolid y la gira nos han ayudado mucho a nivel deportivo, pero sobre todo hemos subido 3 escalones a nivel de grupo. Estamos formando un grupo humano fantástico y estoy seguro de que con esta buena base que tenemos vamos a estar en el próximo Mundial”. “Creo que podemos conseguir tener una de las mejores Españas para el mundial 2027. Aún quedan 3 años y creo que con este grupo podemos lograrlo. Ahora mismo no hemos llegado todavía a nuestro máximo, o a ser un equipo tan completo como el que creo que tuvimos en el último clasificatorio, pero creo que podemos llegar incluso a superar ese nivel, con tiempo y trabajo”, añade.