El inglés Dan Brown toma el mando en Royal Troon en su primer major con -6 el primer día

El inglés Dan Brown, que juega si primer grande, firmó este jueves una tarjeta de 65 golpes (6 bajo par) para situarse como primer líder, y en solitario, de la 152 edición del Abierto Británico de golf, cuarto y último 'major' de 2024 y que se juega hasta el domingo en el club escocés Royal Troon.

En su primer 'major', Dan Brown, de 29 años y que cuenta con un título en el DP World Tour (el ISPS Handa World Invitational de 2023), llegó al hoyo 18 de su ronda empatado en el liderato con el irlandés Shane Lowry, campeón en 2019, y se hizo con el primer puesto gracias a un birdie ya con la noche instalada sobre el campo escocés.

A uno de Brown aparece en la tabla Shane Lowry, de 37 años y ganador de la jarra de clarete hace cinco años en Royal Portrush (su hasta ahora único grande). Tuvo el liderato en su mano y estuvo esperando en casa club hasta que Brown lo evitó en el último suspiro de la jornada con un largo putt para birdie.

Brown, clasificado para su primer grande el pasado 24 de junio en el recorrido de West Lancashire, y Lowry fueron los jugadores que mejor supieron lidiar con las complicaciones de un campo que acoge por décima vez en la historia, ocho años después de la última, el legendario 'Open Championship'.

Un día con climatología desfavorable

En una jornada con malas condiciones de viento, lluvia y frío y tras la que sólo 17 jugadores consiguieron acabar bajo par, Brown hizo seis birdies y Lowry, cinco. Ambos sin un solo borrón en sus tarjetas.

"Se hizo de noche y se puso un poco complicado, pero el viento también amainó. Los marcadores amarillos brillantes son difíciles de ver, pero me sentí cómodo con mi juego. Estoy muy emocionado, pero tengo que mantener los pies en el suelo, así que mañana voy a salir y hacerlo lo mejor que pueda", explicó Brown.

Siete jugadores, empatados, pelean las primeras posiciones

A cuatro de Brown se sitúa el estadounidense Justin Thomas y a cuatro están empatados siete jugadores: el sueco Alex Noren, el danés Nicolai Hojgaard, los ingleses Justin Rose y Joe Dean, los estadounidenses Russell Henley y Xander Schauffele y el canadiense Mackenzie Hughes.

También ganaron al campo, con 70 (-1), el australiano Adam Scott, los ingleses Matt Wallace y Matt Fitzpatrick, el austríaco Sepp Straka y los estadounidenses Chris Kirk, Brooks Koepka y el número uno mundial, el estadounidense Scottie Scheffler, que arrancó el Open con cuatro birdies, el último de ellos en el 18, por tres bogeys.

El defensor del título logrado el año pasado en el Royal Liverpool, el norteamericano Brian Harman, empezó con 73 (+2), mientras que el legendario Tiger Woods, tres veces ganador del Open (200, 2005, y 2006), firmó un 79 (+8) que complica sobremanera su continuidad el fin de semana en el Royal Troon.

Tiger Woods durante el Open Británico / LAP

"Físicamente me encuentro mucho mejor que a principios de año. Al final del año pasado fue duro, y no he jugado mucho. Creo que, a medida que ha ido avanzando el año he ido mejorando. Me gustaría haber jugado un poco más, pero me he estado reservando para los majors. Espero que el año que viene sea un poco mejor que éste", explicó Woods.

Jon Rahm, discreto

El español Jon Rahm, ganador de dos 'majors' y ahora integrado en el circuito LIV, tuvo un inicio discreto al entregar una tarjeta con 73 golpes (2 sobre par).

Jon Rahm durante el Abierto Británico / LAP

El mejor de la representación hispanoamericana fueron el chileno Joaquín Niemann y el argentino Emiliano Grillo, con el par del campo. El mexicano Abraham Ancer arrancó con +2, en tanto que su compatriota y amateur Santiago de la Fuente lo hizo con +7.