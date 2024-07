«Cada deportista debe tener claro su plan de acción»

Licenciada en psicología, ha encarrilado su carrera al ámbito del deporte. ¿Por qué eligió este campo de trabajo?

Antes de psicóloga fui deportista. Pasé por un proceso terapéutico que para mí fue muy significativo y que me cambió la vida. Eso fue antes de decidir dedicarme a la psicología. Me gustó tanto la experiencia que pensé que podía llegar a más gente, que aquello que había sentido y experimentado yo, podía también ayudar a otros. Me enamoró el proceso de terapia y eso me decidió a matricularme en psicología.

El hecho de haber sido usted también deportista ¿ha sido una ventaja para entender mejor las necesidades de sus pacientes?

Sí, desde luego. Yo competía en baile deportivo y mientras estudiaba la carrera seguía compitiendo. Así que casi todo lo que caía en mi mano inmediatamente veía su aplicación en el mundo del deporte. Empecé a ayudar a alguna compañera del club para superar los nervios antes de una competición... siempre buscaba aplicar lo que aprendía en la Facultad en mi entorno natural, que era el deporte.

Se licenció hace 20 años. Cuando usted estudió ¿había ya conciencia de la importancia de la psicología deportiva?

En la carrera, psicología del Deporte era una asignatura optativa. Yo, desde luego, la elegí. Cuando te hablaban de las salidas que tenía la carrera, el mundo del deporte no aparecía entre las opciones. Siempre se hablaba de psicología clínica, infanto-juvenil... Ahora ha cambiado mucho la situación gracias en buena parte a las revelaciones que están haciendo personas relevantes en el mundo del deporte que cuentan sus experiencias propias.

¿Se refiere a casos como los de la gimnasta Simone Biles o el baloncestista Ricky Rubio que han hablado abiertamente de sus problemas de salud mental?

Así es. Deportistas de este nivel ejercen como altavoces muy potentes. Son un reflejo para mucha gente.

Hasta hace poco los problemas de salud mental era prácticamente un tabú, la gente sentía vergüenza de confesar públicamente que lo estaba pasando mal. En el mundo del deporte era algo inusual. ¿Ha cambiado esto?

Afortunadamente, sí. Ahora se habla con más naturalidad de estos temas. La labor de divulgación que se hace a través de las redes sociales como instagram o tick tock abre muchas puertas. La gente tiene a su alcance información sobre temas que le hacen cuestionarse cosas que a lo mejor no había pensado. La sociedad está cada vez más concienciada sobre la importancia de cuidar la salud mental. Desde el covid yo noté un boom de trabajo muy grande. Esa preocupación por la salud mental también se nota cada vez más en el mundo del deporte.

Hablando de redes sociales ¿Cómo deben enfrentarse a ellas los deportistas?

Hay que trabajar mucho la autoconfianza. Los deportistas no tienen por qué ser grandes comunicadores.Tienen que saber distanciarse de los comentarios en las redes. Lo mejor es olvidarse de las redes antes de una competición importante.

¿Cuáles son los principales problemas que le plantean los deportistas que acuden a su consulta?

Sobre todo, falta de confianza en ellos mismos, es algo que trabajo mucho. Son perfiles muy perfeccionistas con unos niveles de autoexigencia muy alto, que están sometidos a mucha presión. Cuestionan mucho su propia valía. También aspectos emocionales como la ansiedad precompetitiva. Trato mucho aspectos como abrir el foco atencionaldurante la competición o cómo remontar mentalmente ante un fallo, alejar pensamientos negativos como ‘he fallado un golpe’, ‘no he marcado gol cuando tenía una ocasión clara’, ‘mi rendimiento no está siendo el que quería’... Ante estas situaciones hay que poner el contador mental a cero. Es algo que trabajo mucho.

¿Los deportistas de modalidades individuales son más proclives a padecer trastornos psicológicos?

En deportes individuales el deportista asume toda la responsabilidad, estás solo ante un rival o ante ti mismo, como en el caso de deportes como la gimnasia. Los deportistas tienen que trabajar la parte técnica, táctica, física y psicológica, son las cuatro patas de la mesa.

¿Y qué papel juegan los entrenadores? ¿Tienen que ejercer también un poco como psicólogos?

Soy muy partidaria de trabajar con los entrenadores que son los que más horas van a estar con el deportista. Tiene que ser una triada: entrenador/a con deportista y psicólogo. Esa colaboración es básica. Los entrenadores que tienen esa capacidad de analizar y adaptar el tipo de entrenamiento a cada deportista, tienen mucho ganado. Hay que saber cómo motivar al deportista, cómo corregirle los fallos, saber cómo decírselo. A veces, sin querer, un entrenador puede provocar un bloqueo en el deportista.

Aunque los problemas sean comunes ¿Cada deportista requiere un tratamiento específico?

No hay dos deportistas iguales, desde luego. Encontrar el equilibrio entre la exigencia y la confianza en uno mismo, requiere atención profesional. Los psicólogos podemos analizar qué medidas podemos implementar para solucionar inseguridades. Debemos tener un enfoque muy clínico. Analizar a cada individuo como deportista y persona.

Ahora que estamos a las puertas de los Juegos Olímpicos de París ¿cree que el psicólogo debe acompañar al deportista durante la competición? ¿Hay cada vez más psicólogos en los staffs técnicos?

El trabajo importante debe ser previo. Mi enfoque es lograr que el deportista sepa autorregularse. Hay que dotarle de herramientas psicológicas a las que pueda recurrir si lo necesita.

¿Y cuál es su método para lograr esa seguridad psicológica?

Me gusta hacer un plan de acción individualizado para cada deportista. Es algo tan sencillo como saber qué debo hacer y cuándo lo voy a hacer, para así optimizar el rendimiento. Durante una competición no hay que improvisar, da seguridad controlar los horarios de comida, calentamiento... saber qué hacer en cada momento.

Usted colabora con la Federación de Baile Deportivo, forma parte de su Cuerpo Técnico y está trabajando directamente con el equipo de breking, deporte que debuta en París 2024 ¿Es un nuevo reto?

Formo parte del cuerpo técnico de diversos equipos nacionales entre ellos el de breking . Con el que más tiempo llevo trabajando es con el de standar latinos, también trabajo con el estamento de jueces y con el de entrenadores. Para mí es un hito histórico que el breking esté en los Juegos. Ya hemos participado varios años en los World Games con baile deportivo pero estar en los Juegos es otro nivel.

Al margen del deporte de élite ¿Qué beneficios psicológicos tiene la práctica deportiva para todo el mundo?

Tiene muchos beneficios. El deporte genera cortisol y dopamina, hace que todo se vea mejor después de hacer ejercicio. Además, conlleva una gran interacción social y mejora de la salud física y mental. Está demostrada la relación entre depresión y sedentarismo. Debería ser obligatorio.