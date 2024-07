Alba Herrero, el sueño olímpico se hizo real

La Real Federación Española de Natación (RFEN) presentó a los equipos olímpicos acuáticos para París 2024, donde acudirá con 59 deportistas, siendo la más numerosa en estas disciplinas en unos Juegos Olímpicos. En la lista, dos representantes de la Comunitat Valenciana, la eldense Alba Herrero (CN Tenis Elche-CNE Sant Cugat) en el 4x200 metros libres en piscina, y la ilicitana Ángela Martínez (KZM Swimming Team-CNE Málaga) para las pruebas de aguas abiertas en el río Sena. Ambas tomarán el relevo a Lidón Muñoz del Campo como protagonistas de la natación de nuestra Comunitat en unos Juegos Olímpicos.

Billete a París

Alba Herrero Lázaro se ganó su plaza en el 4x200 libres femenino al terminar en segunda posición la prueba individual del Campeonato de España Open Trials que se disputó en Palma de Mallorca el pasado 20 de junio. La presencia del cuarteto español en París se fraguó después de lograr la decimocuarta posición en el ranking mundial tras Fukuoka 2023 y Doha 2024.

Una vez sacado el billete para París, la realidad dicta que Herrero no parte con opción a medalla, por lo que su principal objetivo será disfrutar la experiencia, entrenar, competir con las mejores y realizar una buena marca, tanto a nivel personal como colectivo, en las series de clasificación. «Espero sacar mi mejor versión, dejar los miedos atrás, disfrutar de la experiencia y poner a España y a Elda lo más alto posible».

Presentación del equipo olímpico de Natación que competirá en París 2024 con Alba Herrero, la primera por la derecha en primera fila. / EFE

Este será el debut de Alba en unos Juegos Olimpicos, en los que competirá junto a María Daza, Paula Juste y Ainhoa Campabadal. «Unos Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier deportista desde que empieza a practicar su deporte desde pequeño. Obviamente yo lo soñaba, al principio lo veía muy lejos pero desde hace unos tres años lo empecé a ver más real», señaló la eldense al diario Valle de Elda. «Me enorgullece mucho poder representar a Elda en unos Juegos Olímpicos porque es el evento deportivo más grande que existe y que Elda esté presente en diferentes disciplinas me alegra mucho». Hay que recordar que también tiene billete a París el boxeador de Elda, José Quiles.

Otros éxitos en este 2024

En el último fin de semana del pasado mes de abril, Alba Herrero logró dos medallas en el Acrópolis Swin Meet de Atenas, una de las pruebas más relevantes del calendario internacional, al que acudió con el equipo nacional Absoluto. La deportista del Tenis Elche se colgó la medalla de plata en los 200 libre con un registro de 2:00.28, logrando su mejor marca de la temporada y quedándose a tan solo dieciocho centésimas de su mejor crono personal.

La nadadora de la FNCV también subió al podio en los 400 libre al ser medalla de bronce con 4:14.79. Además fue octava en la final A de los 100 libre (57.02) y vigésimo cuarta en las eliminatorias de los 50 mariposa con una marca de 29.16.

Sus inicios

La deportista alicantina se inició en la natación en el Centre Excursionista Eldense por tradición familiar. «Mi familia materna siempre ha estado vinculada a la natación y de pequeña me llevaron a probar. Seguí porque me gustaba, disfrutaba nadando y compitiendo, siempre estaré agradecida al Centro Excursionista Eldense por haberme formado de pequeña y haber hecho que me gustara la natación, este logro en parte también es de ellos. Hace unos años, en 2017, me fui a entrenar al club Tenis Elche, donde crecí más como deportista y fue ahí donde empecé a ir a citas internacionales (mundial y europeo junior). Posteriormente en 2021, la Federación Española me ofreció una beca para entrenar en el centro de alto rendimiento de Sant Cugat. El pasado año conseguí clasificarme para mi primer campeonato del mundo en Fukuoka. A día de hoy sigo allí y esta temporada será mi cuarto año en Sant Cugat», destacó Alba en declaraciones al diario de su localidad de nacimiento .