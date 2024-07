Nadia Soto se cuelga la medalla de bronce del Europeo Sub-18 en 2.000 m obstáculos

El atletismo valenciano llegó a Banská Bystrica (Eslovaquia) con varias opciones de medalla en el Campeonato de Europa Sub-18, pero finalmente Nadia Soto, bronce en los 2.000 metros obstáculos, fue la única que logró subir al podio. Aún así, los nueve representantes de la Comunitat Valenciana en la selección española tuvieron una buena actuación y sumaron cuatro puestos de finalistas (entre los ocho primeros clasificados).

La medalla de Nadia Soto

Nadia Soto, una chica de Castellón que ya ha brillado tanto en la pista como en la montaña (fue cuarta en la prueba Júnior del Mundial de trail running de Innsbruck), disputó una final que fue una noria de emociones. Era la favorita al triunfo merced a su liderazgo en el ranking europeo del año (6:30.41), pero transcurridos 600 metros, se precipitó en el ataque a un obstáculo y sufrió una caída. La castellonense se rehizo, atrapó al grupo y volvió a atacar.

Nadia Soto ha brillado tanto en la pista como en la montaña. / FACV/Sportmedia.

Durante el resto de la carrera se mantuvo en la cabeza, pero al final acusó el accidente y el esfuerzo y retrocedió .hasta la tercera plaza. Soto resistió el ataque de una rival y logró el tercer puesto (6:34.05). Un resultado que le supo a poco. “Si me lo dicen antes de la carrera, hubiera firmado la tercera posición, pero creo que, sin la caída, podría haber terminado más arriba”.

Soto, hija de corredores populares, entrenaba con un destacado obstaculista castellonense, Eric Peñalver, que tuvo que mudarse, por motivos profesionales, a Cataluña. La joven atleta pasó a entrenar con Lluís Torlà, uno de los técnicos más prometedores del momento en fondo y marcha, con quien ha logrado este éxito.

La carrera de Martí Torregrosa

Lo mismo le pasó a su compañero Martí Torregrossa, otro que logró la clasificación para la final del Europeo Sub-18 y que tuvo un gran protagonismo.

La carrera de 2.000 metros obstáculos salió muy lenta y Torregrossa, conocedor de que el final no es su fuerte, decidió acelerar la prueba un poco antes del ecuador. Ese cambio aligeró mucho el grupo de cabeza. El castellonense llegó con muchas opciones de medalla a la vuelta final, pero en la última ría se hundió al caer y quedó relegado al quinto puesto mientras el español Bakr El Asri apretaba y se llevaba la victoria.

Otras actuaciones

Yunier Pérez decidió arriesgar en Banská Bystrica. A pesar de un horario que no jugaba a su favor, compitió en los 110 metros vallas y en la longitud. El sábado corrió las semifinales de las vallas y nada más acabar se fue a disputar la final, que acababa de comenzar, de la longitud. No le salió bien la apuesta porque fue noveno con un salto de 7,06 que ni siquiera le permitió pasar a la mejora, y poco después pudo acusar el esfuerzo de una tarde demasiado ajetreada y terminó sexto en los 110 metros vallas.

Anthony Yunier Pérez. / PLAYAS DE CASTELLÓN

Tampoco le fue como esperaba a Luna Arnás. La valenciana ya sufrió en la clasificación, solventándola en un último (salto 6,04) que la metió en la final. La pupila de Niurka Montalvo salvó, ya en la final, una primera situación comprometida cuando se metió en la mejora en la tercera ronda con un salto de 5,95 que luego no pudo mejorar. Arnás, que compitió con un aparatoso vendaje en el muslo derecho, tuvo la desgracia de competir mermada después de una temporada marcada por una lesión.

Aarón Córcoles terminó noveno en la final de martillo; Emma Jiménez no pudo pasar de las semifinales de los 100 metros vallas después de haber hecho su mejor marca personal (13.76) en las series; Sara Navarro se lesionó en las eliminatorias de los 100 metros, y el decatleta Hugo Senent tampoco terminó entre los ocho mejores.

Siete medallas en el nacional Sub-16

Se disputó el campeonato de España Sub-16 donde el Facsa Playas de Castellón consiguió 7 medallas y fue el mejor club del campeonato, consiguiendo el primer puesto en la clasificación por puntos de finalista con 67 puntos, en una de las mejores actuaciones que se recuerdan y donde el papel del Colegio Diputación de Castellón fue fundamental ya que muchos de los atletas han surgido de este centro que es la gran cantera del club.

En las combinadas los atletas del Facsa Playas consiguieron un fantástico doblete copando las dos primeras posiciones de la mano de Daniel Martínez y Rafa Gimeno que consiguieron puntuaciones muy similares con 4944 y 4932 puntos respectivamente.

Alia Ezraigainatte subió al podio en el lanzamiento de jabalina donde consiguió una mejor marca de 39.90, lo que le valió para ser segunda y proclamarse subcampeona de España. En esa misma posición finalizó Biel Viyacqua en los 1500 obstáculos, donde sus 4:26.13 le valieron para llegar a la recta final de forma muy ajustada con el líder, entrando en meta a a penas tres décimas de segundo del oro.

También al podió consiguió subir Víctor Souza en el triple salto, donde su mejor intento fue de 13.53, quedándose a menos de 30cm del oro. Un bronce se colgó también Carla Cruz en el salto con pértiga donde superó el listón en 3.31, mientras que Nora Martínez calcó ese resultado en los 100 vallas con una marca de 14.49, aunque con viento excesivo de +2.6 que invalidó las marcas para rankings.