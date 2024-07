"Pablo Herrera es uno de nuestros tres extraterrestres en París"

Al contrario que en anteriores ediciones de los Juegos, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se ha atrevido a pronosticar que España superá en París las 22 medallas de Barcelona'92, su tope histórico, basándose en los resultados del último ciclo pero también en un ambiente de optimismo que "nunca" había percibido antes en el equipo. Antes de viajar a la capital francesa, Blanco se refirió como "extraterrestres" a deportistas como Rudy Fernández, Pablo Herrera o Teresa Portela que batirán en París récords de longevidad olímpica.

¿Qué ha cambiado en este ciclo para que se haya animado a pronosticar que se pueden superar las 22 medallas de Barcelona?

Jamás había dicho esto hasta estos Juegos y no lo digo porque se me haya ocurrido. Lo digo de acuerdo a los estudios que hacemos en los años preolímpicos. En 2015 se consiguieron 34 medallas, en 2019 fueron 41, en 2023 fueron 68. He hablado con muchísimos deportistas y veo su cara, cómo se preparan y cómo se les iluminan los ojos cuando hablan de París. Veo un ambiente que no había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores ni en las federaciones. Hay un estado general de optimismo en el deporte español. En todas las competiciones salen a ganar. Da igual el rival que tengan enfrente. También hemos tenido muchos cuartos puestos de gente muy joven que llega en plenitud o que acaban de ser campeones del mundo. Nos permiten soñar con superar las 22 de Barcelona 92.

¿Puede ayudar que seamos de los de los países con mayor presencia en número de deportes?

Excepto en cuatro deportes llevamos atletas en todos y hay un dato que para mí es importantísimo. Cuando el COI estaba buscando el 50% en chicos y chicas, ya tuvimos 153-147, pero ahora el COE, con 382 deportistas, lleva 190 hombres y 192 mujeres. Es el 50% clavado. Si el COI en tema de igualdad quiere coger un ejemplo, no va a tener ninguno mejor que el COE y eso para mí es un orgullo.

Alejandro Blanco / EFE

¿Incluye entre las medallas al judo, que fue su deporte antes de presidir el COE y no gana una desde 2004?

Creo que se merece una medalla mínimo, porque lleva chicos y chicas que han estado en el ránking en los primeros puestos todo el circuito. Con el equipo que lleva ahora, no me voy a equivocar, el judo trae medalla y espero que sean medallas.

¿Qué le parece que federaciones españolas como la de atletismo haya fijado criterios de selección más exigentes que la internacional?

Yo, por obligación y devoción, tengo que defender los criterios que ponen las federaciones. Tenemos un deporte tan bueno que los criterios tienen que ser selectivos y cuanto más duros sean, más nivel tendrá el deporte. Siempre va a haber deportistas que se van a quedar al borde y para eso están las comisiones técnicas, para repescar a aquellos que realmente puedan seleccionar. Pero ningún deportista debe tener miedo a esos criterios. Se han clasificado 58 atletas, 26 hombres y 32 mujeres, la clasificación más grande después de Barcelona.

París puede ser el adiós de un grupo de deportistas de oro...

Hay deportistas emblemáticos que suponemos que finalizan en los Juegos, pero ellos no han dicho que terminen. Yo no quiero pensar en el día después de ninguno, quiero disfrutarles. Sé que se van a dejar la vida y estoy convencido de que van a sacar medallas, con lo cual se me pone la piel de gallina porque ahí voy a llorar casi seguro. Son tan grandes que no veo el día en que se retiren.

Aunque prefiera no destacar a unos sobre otros, hay nombres que pasarán a la historia, como Rudy Fernández y Pablo Herrera, los jugadores de baloncesto y voley playa con más Juegos, o la piragüista Teresa Portela con su séptima participación. ¿Cuál es su mérito?

Son extraterrestres. No puedo decir otra cosa. Rudy es baloncesto puro, salga un minuto o diez, la gente en la grada le ve como un referente del baloncesto mundial. Lo mismo Pablo, hablar de voley es hablar de él. Y Teresa Portela, yo no sé cuándo va a dejarlo porque parece que tiene 20 años, es ella la que tira el K4 y llega en un estado de forma perfecto.

La inmigración está el debate político, en ocasiones con referencias a figuras como Lamine Yamal. En París volverá a haber un equipo de refugiados, entre ellos la afgana Manizha Talash, refugiada en España. Es un tema en el que el COE se ha implicado activamente. ¿Qué puede enseñar el deporte en esta materia?

A los Juegos van 382 y somos un país de 48 millones de habitantes. Los que van son los elegidos. El deporte tiene una labor mucho más importante que sacar resultados. Nos olvidamos de que España ha sido un país del que ha emigrado muchísima gente. Ahora recogemos a gente que se tiene que integrar y si con el deporte les damos un futuro, ¿qué más queremos? El primer centro deportivo del mundo para refugiados se ha construido en España. Lo que ha hecho el COI al crear el equipo es una llamada del mundo del deporte a la sociedad. Hay 100 millones de personas que por motivos políticos o religiosos han tenido que abandonar su país, han sufrido todas las calamidades inimaginables y tenemos que ayudarles.

La actual situación de guerra en Ucrania y Gaza, entre otros conflictos, ¿puede tener alguna repercusión en París?

Yo creo que ninguna negativa. Ha habido un gran debate sobre la exclusión de deportistas de un determinado país, pero si defendemos valores y que somos el punto de encuentro, ¿qué hacemos, castigamos a los deportistas por decisiones que han tomado sus políticos? Es imposible, no podemos discriminar a un deportista por el país del que procede. Los Juegos son el mejor ejemplo de igualdad y entendimiento.

Alejandro Blanco / EFE

¿Cuánto nos van a sorprender París con su organización, empezando por la inauguración?

París lo va a hacer muy bien y todo el mundo queremos que lo haga muy bien. Después de unos Juegos en Tokio en los que no hubo espectadores, los de París queremos que sean una explosión.

¿Cuándo le llegará el turno a Madrid?

Madrid era la ciudad más preparada del mundo en 2020. El movimiento deportivo le debe unos Juegos por su nivel deportivo, organizativo y por el apoyo de la gente. Hay que hablar con el Ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno y cuando estemos preparados hablar con el COI. París 2024, Los Ángeles 2028, Brisbane 2032... a mí ya no me pillará como presidente, pero da igual, porque los Juegos en Madrid los voy a ver. No nos podemos ir a otra vida o hacer un tránsito a donde sea sin que tengamos los Juegos en Madrid.