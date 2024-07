Salva Cases y Tristani Mosakhlishvili estarán en el tatami de París

La Federación de Judo de la Comunidad Valenciana tendrá doble representación en los Juegos Olímpicos de París 2024 de la mano de Salva Cases (Alicante, 1 de junio de 1998) y del nacionalizado español Tristani Mosakhlishvili (Georgia, 31 de diciembre de 1997). Dos buenas opciones de medallas en la capital parisina, en el debut olímpico de ambos yudocas.

Salva Cases

Compite en la categoría de menos de 73 kilos, y se ganó el derecho a estar en la cita olímpica tras conseguir la medalla de plata en el Grand Prix de Lisboa, que se celebró el 26 al 28 de enero de 2024, y sumar los puntos necesarios para clasificarse para los JJOO de este verano. «Clasificarme para los Juegos Olímpicos pasó a ser mi objetivo hace dos años. De joven parecía algo lejano y ahora se ha podido lograr. Será un pasada competir en unos Juegos y creo que estoy preparado para poder luchar por las medallas porque ya he luchado contra los top mundial y les he podido ganar». «He conseguido ir a unos Juegos, pero después de esto hay que continuar y empezar el siguiente ciclo olímpico. Me encantaría participar en más de uno y volver de todos con medalla», manifiesta Cases sobre su ambicioso futuro.

Salva Cases, que compite en la categoría de menos de 73 kilos, se ganó el derecho a estar en la cita olímpica tras conseguir la medalla de plata en el Grand Prix de Lisboa. / FJCV

El yudoca alicantino lleva desde los 16 años compitiendo en torneos internacionales y desde hace dos que está preparando el ciclo olímpico. El pasado noviembre ya consiguió ser subcampeón de Europa en la categoría -73kg. Además, el alicantino tiene en su palmarés tres medallas de bronce en torneos Grand Slam (Turquía, Georgia y Abu Dabi) y dos platas en el Grand Prix de Lisboa (2022 y 2024).

Salva Cases, con su medalla de plata en el Grand Prix de Lisboa 2024. / fjcv

Por lo que respecta a su balance en Campeonatos del Mundo, el deportista FER ha disputado tres certámenes universales: en 2021, en Budapest, fue séptimo tras ganar tres rondas y perder en cuartos de final y en la posterior repesca; en 2022, en Uzbekistán, cayó en el primer combate;y por último, el pasado año, acabó noveno tras ser superado en octavos de final por el canadiense Arthur Margelidon.

Debut de Mosakhlishvili

Nacionalizado español en enero de 2022, Mosakhlishvili ganó una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Judo 2024, celebrado en Abu Dabi entre el 19 y el 24 de mayo, en la categoría de -90 kg. El pupilo de Sugoi Uriarte en el CAR de Judo de Valencia se aseguraba así la plaza olímpica para París, en los que serán sus primeros Juegos Olímpicos.

Mosakhlishvili ganó una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Judo 2024, celebrado en Abu Dabi. / GABI JUAN

Mosakhlishvili cayó ante el japonés Goti Tajima en cuartos de final, por lo que el español se quedó fuera de la pelea por el oro y la plata. Pero aún le quedaba una última oportunidad para hacerse con la medalla. Para alcanzar el bronce, derrotó al libanés Caramnob Sagaipov en la repesca.

En su camino a los cuartos de final, se enfrentó a Peter Safrany, quien cayó por Ippon. En segunda ronda venció al francés Máxime-Gaël Ngayap. El recorrido estuvo lleno de éxitos para el ‘Tato’, que ya fue quinto en el Mundial de 2023 y con este bronce se quitó la espinita. Se colocó entre los tres mejores del mundo y como el primer medallista español de esta edición de la competición mundial. Además, en los últimos 12 meses ya se colgó un oro en el Grand Slam de Astana, la plata en el Grand Slam de Abu Dabi y otra plata en el Gran Premio de Austria.

Mosakhlishvili abandonó su país, Georgia, en 2017 por la alta competencia en el equipo nacional de judo. Encontró su lugar en España, donde se instaló y continuó practicando judo en el Dojo Quino (en Brunete). Allí compartió experiencia con Niko Sherazadishvili, con una historia similar al del reciente bronce mundial. Ese camino le llevó a obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza en enero de 2022. En la actualidad entrena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Valencia.