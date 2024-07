Pedro Martínez debutará en los Juegos en su mejor momento

Pedro Martínez entró en la lista de España para los Juegos Olímpicos y disputará el torneo individual de París 2024, en el que será su debut en una competición olímpica. El tenista valenciano sustituye a Pablo Carreño, que sufre una lesión muscular en la pierna derecha y que, no obstante, jugará el campeonato de dobles junto a Marcel Granollers tal y como estaba previsto. «Este año creo que me he merecido ir a los Juegos. Me hacía mucha ilusión ir a unos y más en París», señaló el alcireño.

Pablo Carreño, de 32 años, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, recurrió a su ránking protegido para poder entrar en la lista de París 2024. Tras siete meses de baja por una lesión en la espalda, el asturiano volvió a las pistas en Roland Garros. Sin embargo, tuvo que bajarse de Wimbledon por una rotura muscular en el aductor de la pierna derecha y ha decidido limitar su participación olímpica al torneo de dobles.

De esta forma, Pedro Martínez, finalista este año en Estoril, entra en el equipo español. El valenciano de 27 años, ha vuelto a situarse entre los cincuenta primeros del ránking. De hecho, ocupaba el Nº 47 del ranking mundial el pasado 10 de junio, fecha en la que se determinó la clasificación para los Juegos Olímpicos. Esta misma semana Pedro Martínez ha ascendido cuatro puestos en la clasificación de la ATP tras alcanzar la semifinal del torneo de Hamburgo (Alemania) y se sitúa ya a solo cinco de su mejor posición histórica. El tenista de Alzira (Valencia) ocupa actualmente la posición 45, la mejor que ha tenido desde que el 23 de mayo de 2022 se situara en el puesto 43. Unos días antes, el 9 de mayo, logró alcanzar el puesto 40, el mejor que ha tenido en su carrera como tenista profesional. En estos momentos es el tercer español en la clasificación de la ATP tras Carlos Alcaraz, que ocupa la tercera posición, y Alejandro Davidovich, que está en el puesto número 43.

El alcireño ha jugado cuatro veces con el equipo español de Copa Davis, todas ellas en la competición de dobles, tres junto a Marcel Granollers y una con Alejandro Davidovich, con un balance de dos victorias y dos derrotas. Su última participación con la selección española fue en la Fase de Grupos de la Copa Davis en septiembre de 2022, en Valencia, donde compartió convocatoria con Carlos Alcaraz y jugó el dobles. Repitió en las Finales de Málaga, pero no llegó a jugar.

Trayectoria en 2024

Pedro Martínez Portero debutará en la cita olímpica tras un gran inicio de temporada que le ha permitido regresar al Top-50. Ganador del ATP Challenger de Girona, ha sido también finalista del ATP 250 de Estoril y de otros dos Challenger en Tenerife y Burdeos.

También se quedó a las puertas de la final en el ATP 250 de Santiago de Chile y fue cuartofinalista en el de Bucarest. En Wimbledon cayó eliminado en primera ronda ante el estadounidense Tommy Paul en cuatro sets y esta pasada semana alcanzó las semifinales del torneo de Hamburgo (Alemania). Martínez, que perseguía la cuarta final de su carrera, cayó en la semifinal del torneo alemán de tierra batida ante Alexander Zverev, que era el primer cabeza de serie.

Ocho españoles en París

La presencia de Pedro eleva a ocho el número de tenistas españoles que acudirán a los Juegos Olímpicos. En los cuadros individuales estarán Carlos Alcaraz, Rafael Nadal -con ránking protegido-, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez, Sara Sorribes y Cristina Bucsa. Nadal-Alcaraz , Granollers-Carreño y Sorribes-Bucsa son los dos duetos para el cuadro de parejas. Las nominaciones para la prueba de dobles mixtos, que contará con 16 parejas, se pueden hacer hasta un día antes del sorteo del torneo olímpico, que se celebrará el 25 de julio (11:00h).

Tenis en París

El torneo olímpico de tenis se disputará del 27 de julio al 4 de agosto en las instalaciones de Roland Garros sobre tierra. La expedición española viajará a París el 22 de julio y todos los deportistas se alojarán en la Villa Olímpica.