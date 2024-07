Leslie Romero, primera escaladora española en unos Juegos Olímpicos

La deportista de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV), Leslie Romero, estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. La joven, con doble nacionalidad española (su padre es de Málaga) y venezolana, pertenece al Club Escalada Alicante Vertical, de Mutxamel, aunque actualmente reside en Barcelona, donde se ubica el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Valles.

La Federación Española Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) apostó por ella en las Series de Clasificación Olímpica de Budapest y el pasado sábado 22 de junio se convirtió en la primera escaladora española en obtener un pase para unos Juegos Olímpicos. Leslie Romero había hecho historia para la nación que le acoge desde hace tres años, España, al obtener la cuota olímpica a París 2024 en escalada deportiva de Velocidad.

Billete a París

Con lazo rojo y uñas amarillas: Leslie Romero estaba preparada para hacer historia para la escalada deportiva de España: «El lazo rojo es por los colores de España y las uñas [amarillas] fue porque en el pasado Campeonato del Mundo hice un buen resultado, quedé séptima, y llevaba las uñas de este color. Así que dije ‘Este color me trae buenas experiencias’», explicó para Olympics.com en Budapest.

Leslie Romero, que empezó a escalar con seis años en su Venezuela natal, se emocionó de esta manera cuando se repartieron las plazas en liza en escalada de Velocidad en las Series de Clasificación Olímpica (OQS, por sus siglas en inglés de Olympic Qualifier Series). Su 12º puesto en la clasificación general tras su actuación en las dos paradas de las OQS (Shanghái y Budapest), hizo posible obtener la plaza olímpica.

Leslie Romero ha hecho historia para la nación que le acoge desde hace tres años, España, al obtener la cuota olímpica a París 2024 en escalada deportiva de Velocidad. / FEDME

Cada punto contaba y parecía que sabía lo que iba a venir después cuando el 22 de junio compitió en la capital de Hungría en octavos de final y perdió ante la francesa Capucine Viglione. Los 7.01 segundos de Romero se quedaron cortos por un pestañeo, ya que Viglione tocó la cima primero tras completar la pared en 6.91. Pero, aunque no podía avanzar a cuartos de final, Leslie esgrimió una sonrisa aún todavía colgada de la pared. Esa sonrisa fue la que, con una «Q» de «Qualified» en la clasificación general minutos después de que finalizaran todas las eliminatorias, se tornó en llanto de felicidad.

A través de las OQS, las cinco mejores en la general obtenían la cuota olímpica, respetando el máximo por Comité Olímpico Nacional de dos. Romero no estaba entre esas cinco. Sin embargo, como precisamente Viglione obtuvo una plaza para Francia, la cuota de la nación anfitriona quedaba disponible para la siguiente atleta de un Comité Olímpico Nacional aún no clasificado … y ésta era Leslie Romero.

Días más tarde, la escaladora española se colgaba la medalla de oro en la cuarta prueba de la Copa de Europa de Velocidad, disputada en la localidad austriaca de Innsbruck. Leslie Romero (7.25) superaba la ronda de cuartos ganando la posición a Agnese Fiorio. Después, la victoria (7.41) frente a la italiana Sara Strocchi (7.75) le daba acceso a la final y aseguraba la medalla para España. Una final en la que la hispano - venezolana superaba a Daria Tkachova, con un tiempo de 7.19 que le aupaba a la primera posición.

Leslie compite en la modalidad de Escalada Deportiva de Velocidad. Una disciplina en la que, entre otros hitos, fue la primera española en bajar de los 7 segundos en los 15 metros de subida (Copa del Mundo de 2023). La escalada deporte debutó en Tokio 2020 como deporte olímpico, donde el también español Alberto Ginés se convirtió en el primer campeón olímpico de la historia de este deporte.

Trayectoria

A los 6 años Leslie se enamoró de la escalada. Ese fue el inicio de su trayectoria deportiva en la que consiguió ser campeona del mundo Cadete en 2012 cuando tenía solamente 14 años. El recorrido de la joven deportista siguió y a los 19 años ya competía en el Mundial Absoluto. No obstante, en Venezuela se encontró con un problema: entrenaba muy duro, pero no llegaba a competir. No pudo ir a la Copa del Mundo y no se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un año en el que su carrera estaba en uno de sus peores momentos.

Tras la pandemia, decidió mudarse a España e intentar retomar con más fuerza que nunca su sueño. Recibió una beca del Consejo Superior de Deportes (CSD) y fue al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, con una meta muy clara: poder participar en la prueba más rápida de los Juegos Olímpicos, la escalada de velocidad. Objetivo conseguido. «Para París, realmente mi mayor expectativa es disfrutar de la competición todo lo que pueda y a ver si nos podemos colar a la final. Soñaba con estar allí y he trabajado duro para materializar ese sueño».