De la Vega i Saúl arrasen a l’Open de Frontó

El Frontó Municipal José Antonio Montesa de El Puig va viure este diumenge la gran final de l’Open de Frontó- Trofeu President Diputació de València. La superioritat que havien demostrat De la Vega i Saúl fins a la data es va tornar a fer efectiva en una partida que es va trencar després del tram inicial. L’equip que representa a l'Ajuntament d'Almussafes va aconseguir emportar-se un títol molt merescut per 41-19 davant Julio Palau i Adrián.

Protagonistes i autoritats de la final de l'Open de Frontó- Trofeu president de la Diputació de València. / FEDPIVAL

La partida

Arrancava molt fort l'equip roig amb un parcial de 4-0 al qual ràpidament reaccionaven els representants de Quart de Poblet. Julio Palau i Adrián sabien que anava a estar molt complicat, però li donaven la volta al marcador amb un 5-6 per a demostrar als seus rivals que, si arribava l'oportunitat, anaven a agafar-la.

Arrancava molt fort l'equip roig a l'Open de frontó-Trofeu president de la Diputació de València. / FEDPIVAL

Però davant estava el cinc vegades campió d'este campionat, que tornava a demostrar quinze després de quinze la seua superioritat en esta modalitat de pilota. De la Vega es divertia i semblava tindre-ho absolutament dominat per a aconseguir el seu sext títol. On no arribava el d'Almussafes estava un espectacular Saúl Escudero, que amb tan sols 23 anys va mostrar un altíssim nivell en la seua primera participació.

El marcador es trencava amb el 20-12 i els blaus no veien manera de recompondre's. El resultat els obligava a arriscar cada vegada més davant uns rivals que a penes cometien fallades i als quals no van poder batre en este segon envit en el campionat. La distància no es retallava i malgrat anar per darrere, no volien tirar la tovallola. Adrián parava la partida per a tornar amb més energia i protagonitzava un dels punts de la final, no obstant això, la distància era ja insalvable per al seu equip, que amb el 33-15 es va deixar portar en el tram final.

Els protagonistes. / FEDPIVAL

Declaracions

“Sabíem que era molt complicat guanyar. És un frontó que té les seues peculiaritats i si no el tens molt tocat, com m'ha passat a mi, és complicat de jugar. Estic trist pel resultat, però per a ser el primer any que joc estic content d'arribar a la final”, assenyalava Julio Palau.

De la Vega continua augmentant el seu palmarés en esta competició aconseguint sis títols en set participacions, sempre amb un company diferent. “Quan comences no t'esperes guanyar 6 vegades este campionat, per a mi és molt especial perquè jo m'he criat en el frontó. Saúl ha sigut un company excepcional, ha tret una barbaritat i davant sempre t'acaba el quinze”, declarava als companys d'À Punt.

El pilotari del Puig, Saúl Escudero, va tindre una jornada d'eixes que es recorden amb el temps. “Jugar a casa amb este públic que acompanya i amb una persona com Lluis és una cosa indescriptible, únic. Crec que em queda molt per millorar i a continuar entrenant per a l'any que ve tornar a guanyar”.

Autoritats

El lliurament de premis va estar a càrrec del president de la Diputació de València, Vicent Mompó; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; i l'alcalde del Puig, Vicent Porta.

Lliurament de premis. / FEDPIVAL

Finals al Trofeu Vila l’Eliana

El Trofeu Vila l'Eliana va arribar a la seua fi després d'una intensa setmana de partides en el trinquet municipal. L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent; i el regidor d’Esports, Vicente Zamora, van ser els encarregats d'entregar els premis a tots els participants de la final.

El Trofeu Vila l'Eliana va arribar a la seua fi després d'una intensa setmana de partides en el trinquet municipal. / FEDPIVAL

En raspall femení el títol va ser per a l'equip d'Erika i Amparo que van arrasar a Aina, Isabel i Ángela en molt poc temps (25-00). El resultat va ser simptomàtic d'una partida en la qual l'equip roig va ser molt superior als seus rivals. Amb Erika aprofitant el seu gran servici i Amparo fent-ho fàcil des del mitjà, tan sols els centellejos d'una prometedora Ángela Abad posava en dificultats als seus rivals en alguns punts.

La igualtat va arribar en la segona partida amb la final d'escala i corda, on Alejandro i Guillem Palau es van proclamar campions després de derrotar 60-50 a Mario i Carlos. Una exhibició dels quatre jugadors que van fer alçar al públic en diverses ocasions. Alejandro continua recuperant la forma amb molta rapidesa i la partida d'ahir va ser un gran exemple, dominador des de la resta. Molt ben acompanyat d'un Guillem Palau que s'ha guanyat el reconeixement en este campionat. Mateixes paraules es podrien dir de Mario, que va demostrar el seu nivell amb colps de moltíssim talent i on Carlos va posar tot de la seua part en una final de gran igualtat.