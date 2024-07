Demostración de carácter de los RedSticks en un durísimo partido contra Francia (3-3)

La selección española masculina de hockey hierba empató contra Francia (3-3) en el tercer partido de la fase de grupos. El encuentro estuvo marcado por un ritmo altísimo por parte de ambos equipos. Basterra, Vilallonga y Cunill fueron los autores de los goles para España.

Primera parte

La ofensividad de España estuvo presente desde el inicio, y pasados dos minutos ya habían chutado dos veces a portería. La primera, por parte de Jordi Bonastre, y la segunda por Chefo Basterra. Pero a pesar de la mayor posesión de España, un error en la defensa española provocó un lanzamiento de Francia desde fuera del área que Thimoté Clement desvió para estrenar el marcador (0-1). Francia se hacía fuerte, saliendo rápido al contraataque, pero España tuvo una buenísima oportunidad de anotar a falta de tres minutos del final, en la que Bonastre centró la bola y Álvaro Iglesias pinchó al poste. Clement anotó el segundo gol para los de Fred Soyez en el minuto 13, cerrando el cuarto con un marcador adverso de 0-2.

Francia cambió su sistema de juego para enfrentarse a España, marcando hombre a hombre y sorprendió a los RedSticks en el primer cuarto. Y en el segundo, hubo mucho movimiento de bola, pero sin llegar a crear peligro. Marc Miralles y Marc Recasens retrasaron su posición para intentar lanzar flicks y subir la bola. Marc Reyné chutó a puerta a falta de 4’ pero la bola fue directa a las guardas de Arthur Tieffry. El segundo chut en este cuarto tuvo premio. Pepe Cunill lanzó a puerta y pinchó Alvaro Iglesias para recoger el fruto del trabajo de todo el partido (1-2). Los dos primeros Penaltis Córner del partido los lanzó Marc Miralles, y los frenó la defensa francesa, saliendo al contraataque a gran velocidad.

La ofensividad de España estuvo presente desde el inicio. / RFEH

Segunda parte

El descanso sirvió para tomar aire y salir con más ganas si cabe. Rafa Vilallonga empató el partido en una jugada embarullada dentro del área a dos minutos del inicio (2-2) que dio alas a una selección que, con una grada plagada de afición francesa, cada vez iba a por más. Bruno Font lanzó a portería a falta de cinco minutos buscando el desempate, pero apareció nuevamente el guardameta francés. Francia siguió apretando, saliendo muy rápido al contraataque y pudo hacer daño a falta de un minuto del final, pero la bola se dirigió a la derecha de la portería de Luis Calzado. Pudo Marc Miralles adelantar a España por primera vez en el partido, pero el Penalti no fructiferó. Francia de nuevo al contraataque lanzó a puerta, y Calzado apareció para frenar el envite. Pero lo que no pudieron frenar fue el PC que lanzó Victor Charlet para cerrar el cuarto 2-3.

Tocaba remar en equipo y apretar los dientes para, por lo menos, empatar el partido en un encuentro crucial. Bonastre tuvo una buena penetración al área por banda derecha pasados tres minutos del último período, lanzando a puerta, pero bloqueó de nuevo Arthur Tieffry. El sexto Penalti tuvo éxito, lo hizo Pepe Cunill en un espectacular tiro de arrastre que fue raso al cajón. Chefo pudo ampliar la diferencia a falta de 8 minutos y quedaba medio cuarto para decidir un partido crucial para empujar la presencia de España en cuartos de final.

Con tesón y carácter los RedSticks buscaron todas las oportunidades hasta el final pero tuvimos que conformarnos con un empate valioso que nos hace acariciar los cuartos de final.

Declaraciones

Max Caldas: “Hoy la diferencia ha estado en regalar. Y todavía no somos tan buenos para eso. Lo bueno es que con 0-2 hemos seguido proponiendo nuestro juego y conectados en el partido. Francia sabe jugar a hockey, aunque su estilo no me gusta, a mí me gusta ser más protagonista, pero han sido muy efectivos hoy y cumplir su objetivo.”

España volverá a jugar este miércoles 31 de julio a las 19:45 horas ante Sudáfrica.