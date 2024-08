Jorge Ureña: el atleta que nunca se rinde

Para un deportista de élite, tan importante, o más, que las virtudes físicas y las habilidades técnicas lo son las características mentales. Tan importante, o más, que la fuerza, la rapidez, la destreza, la explosividad, la precisión o la resistencia, lo son la capacidad de gestionar las victorias, de asumir las derrotas, de gestionar la presión o de sobreponerse a las lesiones. De lo último, de rehacerse ante los contratiempos médicos, de no derrumbarse pese a la concatenación de desdichas, sabe mucho Jorge Ureña (Onil, Alicante, 30 años). Durante las últimas temporadas, el sensacional atleta alicantino, especializado en pruebas combinadas, no ha podido demostrar toda su grandeza porque la salud no se lo ha permitido. Pese a ello, su fe, inquebrantable, y su carácter, irreductible, le han dado una nueva oportunidad. Este viernes, empieza el decatlón en el estadio de Saint Denis.

Ureña es de esos atletas que logran emocionar por su generosidad en el esfuerzo. Siendo un enorme deportista, no es ningún súper talento. El ‘combinero’ alicantino es todo un superviviente. Es casi irreductible. Así se ha vuelto a demostrar en este ciclo olímpico, especialmente accidentado y escabroso por las lesiones. Pero, por enésima vez, Ureña ha burlado los pronósticos más pesimistas. Ha esquivado el escepticismo que despertaba su condición física. A buen seguro, no era la mejor. Pero sí, lo suficientemente correcta como para conseguir el objetivo que se había trazado. El resto lo ha aportado su proverbial competitividad.

No pudo competir, por lesión, ni en el Mundial de Eugene ni en el Europeo de Múnich, eventos que se desarrollaron en el verano de 2022. Las razones médicas también la apartaron del Mundial de Budapest, agosto de 2023. Con estos golpes anímicos y, sobre todo, con esta discontinuidad, otro deportista hubiera abandonado. Hubiera desistido. Ureña, no. El atleta FER tenía entre ceja y ceja la presencia en París 2024, sus segundos Juegos tras la presencia en Tokio.

Decatlón masculino d eParís, prueba de 100 metros ya disputada esta mañana. / EFE / JULIO MUÑOZ

De La Nucía a París

El ‘combinero’ alicantino no pudo cerrar el billete en las Reunión Internacional de combinadas de Ratingen, Alemania. Un resfriado en las jornadas previas le impidió estar en plenitud de condiciones. En gran medida, la decisión de retirarse se debía a la inminencia de una segunda y última oportunidad. A la vuelta de la esquina, sólo una semana después, aparecía en el calendario el Campeonato de España, en La Nucía. Pese al previsible calor, pese al reciente desencanto, pese a las incógnitas de su rendimiento, no dejaba de ser una nueva ventana clasificatoria. La última. La definitiva. Tenía que intentarlo.

Ya en La Nucía, ya en plena competición, Jorge Ureña logró emocionar de nuevo. Desde el principio de la competición, se vislumbraba que estaría en el límite, en la frontera, entre el bien y el mal. Pese a su agonístico final en los 1.500 metros, salió cruz. Por poco, pero cruz. Días después, sin embargo, llegó la decisión Federativa de convocarlos para los Juegos. Aplauso unánime. Jorge Ureña es componente del Proyecto FER, programa de apoyo a deportistas de la Comunitat Valenciana y que está sufragado por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso. Desde este viernes, Ureña volverá a generar todo tipo de sensaciones. Todas, menos la indiferencia. Y, cómo no, intentará cazar el diploma que se le resistió por pocos puntos en Tokio.