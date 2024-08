La llamada más emotiva entre Paula Badosa y Tsitsipás tras ganar un torneo dos años después

Paula Badosa está de enhorabuena. La tenista española venció en el Mubadala Citi DC Open su cuarto título, dos años y medio después del tercero, y regresó al top40 después de una etapa difícil en su carrera y en la que el cuidado de la salud mental estuvo por encima de lo deportivo.

Paso a paso, pero sin detenerse, la catalana empieza a asomar nuevamente en el tenis de élite tras conquistar el torneo de Washington. Un título que le llenó de lágrimas de emoción y de una felicidad que quiso compartir con sus seres queridos. Una videollamada sirvió para llenar de orgullo a una Paula Badosa que nunca dejó de pelear por sus sueños.

"Llamé a mi familia y a Stefanos porque sé que siempre están ahí para ayudarme. Han estado en momentos difíciles. Me han visto muy, muy deprimida este último año. Quería vivir esos momentos con ellos. Por supuesto, sin ellos no estaría aquí porque me apoyan todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana", dijo después de vencer la final, además de reflejar la especialidad del triunfo.

"Creo que quizá es el momento más especial (de mi carrera), particularmente por todo lo que pasé (...). Tuve que seguir creyendo en mí misma. Por supuesto, Indian Wells siempre estará ahí pero esta es una situación diferente. Aquí luche mucho contra mí misma y contra mis pensamientos. Creo que esta es una de las victorias más grandes de mi carrera", añadió.