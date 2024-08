De la Vega i Hilari, a la final del Trofeu Riba-roja

Este dimecres va arrancar el Trofeu de Riba-roja al trinquet municipal ‘El Rullo’ amb les primeres semifinals del campionat d’escala i corda. La partida inaugural va tindre una bonica trobada que es va decantar a favor de De la Vega i Hilari, que van fer un autèntic recital per a imposar-se a la parella de Julio Palau i Javi per 60-30. On el de Massalfassar va entrar d'última hora en el cartell del trofeu per a suplir l'absència de Tomàs II.

Ximo a la Lliga CaixaBank / SD

La primera semifinal d'este torneig no va tindre millor inici per a la parella que partia com a favorita. De la Vega i Hilari van ser molt superiors als seus rivals durant l'inici i el van fer extensible durant la resta de l'eliminatòria. L'equip blau no va poder fer-li front en cap moment de la partida, no trobaven la manera de fer-los mal ni des de la ferida ni en la paret de la resta.

El d'Almussafes seguix a un nivell intractable des que coronara l’Open de Frontó fa tan sols unes setmanes. En l'escala i corda ha demostrat que continua sent un dels millors en la seua posició i té moltes opcions d'aconseguir un nou títol en Riba-Roja.

I és que amb Hilari en la zona més avançada fa tot molt més fàcil. Està en un estat de forma molt alt, com ja va demostrar en la Copa Diputació de Castelló fa uns mesos i en la partida de festes de Torrent. La seua projecció com mitger no té límits i quan té el dia costa molt fer-li un quinze.

La següent eliminatòria es jugarà divendres que ve amb un bitllet directe a la final. A les 19:00h veurem sobre el trinquet del Rullo a Francés i Monrabal enfrontar-se a l'equip compost per Puchol II i Santi. El de Vinalesa ha tornat de la lesió en un gran estat de forma i encara no sap el que és perdre després de la seua reaparició.

Desafiament a Castelló de Rugat

El municipi de la Vall d'Albaida es prepara este dijous per a acollir un desafiament entre el jugador local, Ximo, i Paco Lorja. El trinquet de Castelló de Rugat ha preparat este especial mà a mà que arrancarà a les 18.30 hores amb 1.500 euros d'eixida. Prèvia a este desafiament es disputarà una partida prèvia de juvenils a partir de les 17:00h.

Espectacle assegurat entre dos jugadors que ho donaran tot en una atractiva partida que tindrà molt en joc. Ximo buscarà la victòria en un trinquet que té molt tocat, mentres que el d'Alzira arriba després de proclamar-se campió del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta en la seua última participació.