Quique Llopis: «En París sentí el apoyo de todo Bellreguard»

Aunque no subió al podio ni se colgó ninguna medalla, Quique Llopis protagonizó una de las actuaciones españolas más brillantes en los Juegos Olímpicos de París al finalizar cuarto, a tan sólo 11 centésimas del bronce en la final de los 110 mv donde fue el único europeo que logró colarse. El flamante diploma olímpico, vivió este lunes 12 de agosto una intensa jornada. A las 16:30 horas llegaba a la Estación Joaquín Sorolla de València y horas después, recibía un caluroso homenaje en su pueblo, Bellreguard, cuyo nombre ha llevado con orgullo nada menos que a unos Juegos Olímpicos.

Quique Llopis saluda a sus paisanos y amigos desde el balcón del Ayuntamiento / Germán Caballero

Orgulloso

El atleta de Bellreguard se mostró orgulloso de lo logrado «Ahora ya he asimilado todo, es verdad que estoy más contento. En caliente, después de la carrera y tras quedarme tan cerca de las medallas lo veía de otra forma pero ahora valoro mucho más esa cuarta plaza».

Llopis quedó por detrás de «auténticas bestias», como él mismo afirma: los estadounidenses Grant Holloway y Daniel Roberts y el jamaicano Rasheed Broadbell.: «Antes de los Juegos hubiese firmado esa cuarta posición así que no puedo exigirme más».

Llopis, que tuvo problemas con las primeras vallas en la Final, afirmó que de no ser así, podía haber alcanzado el podio:«Sin duda. La salida fue bastante mala, tuve un par de toques a las vallas pero al final hay diez vallas y seguro que mis compañeros de prueba también tuvieron problemas. Si hubiese hecho la prueba perfecta, hubiese hecho mejor tiempo pero lo bonito de las vallas es eso».

Germán Caballero

Tras su excelente actuación en París, Quique Llopis ya tiene claro cuál es su gran meta «Creo que Los Ángeles serán mis Juegos. Ahora quiero disfrutar del camino hacia esos Juegos y de toas la competiciones que hay en medio. En Los Ángeles quiero estar en mi mejor momento de forma».

Sobre el apoyo y el cariño demostrado por sus paisanos de Bellreguard durante todos los Juegos Olímpicos, Llopis resaltó: «He visto muchos vídeos, sé que lo vivieron de forma muy intensa. Noté el calor de todo Bellreguard desde Paris. Estoy muy agradecido de que todo el pueblo se haya volcado conmigo, que me haya apoyado y dado tantos ánimos. Creo que gran parte de mi rendimiento es gracias a ellos. Siempre han creído en mí».

Las autoridades locales recibieron al atleta / Germán Caballero

Aunque acaba de aterrizar de París, el atleta valenciano aún no piensa en tomarse vacaciones:«antes tengo aún dos o tres pruebas de la Diamond League antes de cerrar la temporada y luego ya, descansar y a ir a tope a por la siguiente». Al margen de lo deportivo, para Quique Llopis su debut olímpico ha sido una gran experiecia vital: «Ha sido una pasada estar allí con tanta gente de otros deportes que normalmente sólo ves por la tele, es muy bonito» y sólo lamentó no haber podido hacerse una foto con uno de sus ídolos, Rafa Nadal: «justo lo eliminaron el día antes de que yo llegase y no pudo ser».

Quique Llopis continúa con la gran saga de vallistas españoles tras los pasos de los medallistas mundiales Orlando Ortega y Asier Martínez: «he demostrado en estos Juegos que puedo pelear por las medallas». El atleta de La Safor ha dejado ya atrás de forma definitiva el accidente que sufrió en la Final del Europeo de 2023 donde se dio un fortísimo golpe en la cabeza: «Tengo que agradecérselo a todo mi equipo equipo:entrenador (Toni Puig), fisio, psicólogo, nutricionista, famiia.. sin ellos no hubiese sido posible, el año pasado fue complicado».

Quique Llopis firmó numerosos autógrafos / Germán Caballero

Recepción en el Ayuntamiento

Bellreguard se volcó con el primer deportista local que logra llevar el nombre de esta localidad de La Safor de 4.000 habitantes hasta unos Juegos Olímpicos. Quique Llopis era recibido primero en el Ayuntamiento por toda la corporación municipal encabezada por la alcaldesa Cristina Mateu y el regidor d’Esports, Marcos Haro que le felicitaron por su gran actuación en París transmitiéndole el orgullo de todo el municipio. El atleta valenciano firmó en el libro de honor del consistorio y posteriormente, desde el balcón, ante cientos de personas, agradeció todo el calor y el cariño recibido en estos días. Llopis estuvo rodeado también de su familia y amigos. El padre del atleta, también de nombre Quique Llopis, destacó que vivió la actuación en París de su hijo «como algo inolvidable», y aseguró que ahora lo celebraría toda la familia «con una buena cena». El concejal de Deportes, Marcos Haro, se mostró muy orgulloso de su vecino:«lo conocemos de toda la vida, hemos vivido estos Juegos con gran intensidad».