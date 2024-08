La italiana Valentina Petrillo, primera deportista trans en unos Juegos Paralímpicos

La italiana Valentina Petrillo, de 51 años, será la primera atleta transgénero que competirá en unos Juegos Olímpicos, al participar con el equipo de atletismo en la categoría T12, para las personas con discapacidad visual, en París 2024.

Nacida en Nápoles en 1973, le fue diagnosticado del síndrome de Stargardt a los 14 años, que luego la dejó con discapacidad visual y en 2019 comenzó su transición de género , después de años en la selección italiana de fútbol sala, cuando todavía competía en categorías masculinas, pasó al atletismo donde ganó 11 títulos nacionales.

Fue la primera mujer transgénero en participar en la categoría femenina en el campeonato italiano de atletismo paralímpico en 2020, quedó quinta en el campeonato europeo de 2021 y en 2023 ganó dos bronces en el campeonato mundial de París.

Petrillo quiere convertirse en un símbolo, ser una inspiración para aquellos que han afrontado sus dificultades, explicó al portal de información italiano 'Fanpage', "tengo que dar esperanza, quiero convertirme en el símbolo de un mundo que se está rebelando" dijo.

Dos casos polémicos en los Juegos Olímpicos

Su participación llega después de la polémica desatada por algunos sectores y los mensajes de odio contra las boxeadoras la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting. La italiana Angela Carini se retiró a los 46 segundos de su competicion contra Khelif después de que en Italia surgiera una campaña contra la boxeadora argelina, que tiene altos niveles de testosterona, y la primera ministra, Giorgia Meloni, asegurase "que no era un combate en igualdad de condiciones".

En París correrá en la categoría T12 femenina para personas con discapacidad visual en los 400 metros y en los 200 metros.

Valentina Petrillo también es la protagonista del documental '5 nanomoles – El sueño olímpico de una mujer trans' y que se refiere a los "Cinco nanomoles por litro de sangre es la cantidad máxima de testosterona permitida por el COI para que los deportistas transgénero participen en competiciones de categoría femenina".

Desde que se supo su participación en los Juegos Paralímpicos, le han llegado decenas de miles de insultos a través de las redes sociales, por lo que presentó una denuncia por difamación contra desconocidos por discriminación contra la igualdad.

Valentina Petrillo / Instagram

Tras la victoria de Valentina Petrillo en el campeonato italiano de Ancona , en 400 y 200 metros (en este caso estableciendo el nuevo récord italiano) "nacieron campañas denigrantes contra mí", explicó.

Dejó sin plaza a la española Malani Bergés

Una veintena de organizaciones de mujeres pidió al Comité Paralímpico Español (CPE) que impugne la plaza obtenida para los juegos de París 2024 por la atleta italiana transgénero Valentina Petrillo en los mundiales de París, en perjuicio de la española Melani Bergés.

La deportista catalana terminó a ocho centésimas de segundo de Petrillo en la final de los 200 metros en categoría T12 de los Mundiales disputados el mes pasado, resultado que dio a la plaza olímpica a la italiana, que antes era un hombre y desde hace varios años compite como una mujer.

Las promotoras de la carta aducen que el Comité Paralímpico Español (CPE) debe defender el principio de "juego limpio" e impedir la vulneración del derecho de igualdad de oportunidades para las mujeres, según indicaron en una nota de prensa remitida a EFE.

Según las firmantes, "Petrillo ha utilizado las ventajas competitivas derivadas de haber desarrollado su cuerpo con testosterona para hacerse con una plaza en los Juegos Paralímpicos que en justicia corresponde a la atleta española".

La española Melani Bergés / Sport

En el escrito remitido al Comité Paralímpico Español, con copia al Comité Paralímpico Internacional (IPC), aseguran que el caso de Melani Bergés es "un claro ejemplo de cómo se imposibilita a las propias mujeres ganar en sus categorías o aspirar a una carrera deportiva como consecuencia de las políticas transgeneristas que anteponen las cuestiones identitarias a la realidad material en la que se basan las competiciones deportivas".

El Consorcio Internacional de Mujeres en el Deporte, la Fundación Mujeres, "Fair Play For Women" (Reino Unido), Mujeres Juristas Themis, "Canadian Women´s Sex-Based Rights" (Canadá), Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, "Independent Council on Women´s Sport" (EEUU), Federación de Mujeres Progresistas, "The Countess, Advocay Group" (Irlanda), Asociación Española de Feministas Socialistas, "Save Women´s Sports Spain", "Lobby Europeo de Mujeres en España", "Save Women's Sport Australasia", La Rueda Rosa (México), Feministas al Congreso, "Women´s Sports Policy Working Group" (EEUU), Enclave Feminista, Mujeres para la Salud, Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Cádiz Abolicionista y Asociación MalvaLuna son los colectivos firmantes del escrito.