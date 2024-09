Héctor Catalá: «Se me ha roto el tándem, pero sobre todo el alma»

El deporte ofreció este lunes, 2 de septiembre su cara más dura a Héctor Catalá. La más amarga en el peor momento, en unos Juegos Paralímpicos, en plena remontada y marcando unos tiempos espectaculares. El deportista del Proyecto FER, iniciativa impulsada por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso, tuvo que retirarse («por primera vez en mi vida», apuntaba después) de un triatlón por culpa de una avería en su tándem. Una desgracia enorme que tira al traste el trabajo de tres años muy complicados para el de Serra.

En plena remontada

Tuvo una buena natación el de Serra y ya recortó distancia en el agua (aunque por la compensación de otras categorías salió de los últimos). Le tocaba remontar puestos y salir sin tregua en el segmento ciclista. Por delante, los favoritos (los franceses Perel y Rigaudeau y el británico Ellis), comandaban la prueba, y por atrás, Hector comenzaba a empujar fuerte, a recortar distancias con los rivales que le precedían y a remontar posiciones. Había salido el penúltimo del agua, y en la primera vuelta del segmento ciclista ya había recuperado la compensación y se colocó sexto, a rueda del otro triatleta español, Jose Luis García. En el siguiente punto de control ya había pasado a su compatriota y estaba a pocos segundos de los que le precedían, es decir, a tiro de piedra de las medallas, con toda la bici y la carrera a pie por delante y yendo como un avión, aquello tenía pinta de medalla.

Una desgraciada avería

Pero la desgracia se cebó con el paratriatleta del Proyecto FER, la cadena de la bici saltó y Héctor Catalá y Carlos Oliver, su guía, pararon para colocarla a toda prisa, con tan mala suerte que acabaron dañando la horquilla de su tándem. Había pasado un ciclo olímpico muy complicado, con cambio de guía incluido; había planificado a conciencia los tiempos para llegar en las mejores condiciones a la cita de París, pero el deporte es caprichoso para bien, algunas veces, y cruel, muchas otras. Esta vez le ha tocado cruz al deportista del Proyecto FER.

«Se nos ha roto el tándem, pero realmente lo que tengo roto es el alma. Es muy duro e injusto. He llorado más en una hora que en quince años. Me he sentido muy arropado por mi familia, también la de Carlos, pero es que no es justo. El deporte no es justo, pero es que la vida tampoco es justa», decía Héctor con voz quebrada. Estaba totalmente abatido el paratriatleta de Serra porque sabía que la medalla estaba al alcance: «Han sido tres años muy duros y teníamos el día, aquí el nivel es altísimo, pero íbamos volando en la bici. Por desgracia hemos aterrizado. Hemos salido muy metidos en carrera, a menos de un minuto de cabeza de carrera al empezar la bici y en la primera vuelta estábamos a 40 segundos. Luego hay que ver lo que hubiera pasado, pero estábamos para luchar. Este era el premio que buscábamos y duele mucho lo que ha pasado porque es la primera vez en mi vida que me tengo que retirar de un triatlón, y que sea precisamente aquí, es muy duro».

Cuatro medallas para España

La gallega Susana Rodríguez, junto a su guía Sara Pérez, y el alcarreño Dani Molina, tocaron la gloria en París al proclamarse campeones paralímpicos de triatlón en sus respectivas categorías, en una jornada en la que la manchega Marta Francés también se colgó la plata y el menorquín Nil Riudavets el bronce.

Susana Rodríguez logra otro oro / CPE

Un día después de lo previsto debido al aplazamiento de la jornada por la mala calidad del agua del Sena para la práctica de la natación, los triatletas pudieron competir en un marco incomparable, por el centro de París y el río que lo vertebra con la imponente Torre Eiffel como ángel custodia de sus sueños e ilusiones.

Daniel Molina / CPE

Daniel Molina demostró el potencial que atesora como triatleta y se llevó la medalla de oro en la categoría PTS3 de discapacitados físicos, veinte años después de participar en sus primeros Juegos Paralímpicos en Atenas 2004. También demostró su potencial sin dar margen a la sorpresa el tándem formado por Susana Rodríguez y la barcelonesa Sara Pérez, que, un año después de convertirse en 'pareja' deportiva subieron al primer escalón del podio en París. La triatleta de Ciudad Real Marta Francés celebró con euforia su medalla de plata en la categoría PTS.

Marta Francés / CPE

La cuarta alegría de la jornada la protagonizó el menorquín Nil Riudavets, que se colgó un bronce en la clase TS4 de discapacitados físicos.