José Antonio Marí logra la cuarta medalla para el Proyecto FER

José Antonio Mari consiguió su segunda medalla paralímpica por fin. Tenía ganas, doce años después, de sumar una nueva presea a su palmarés. Lo hizo gracias al conjunto español de relevos en la prueba de 4x100 estilos mixto, que terminó tercero y le dio un nuevo bronce a la delegación valenciana del Proyecto FER. El valenciano saltó al agua por la mañana, en las series, para meter al relevo español en la final con el tercer mejor tiempo de los participantes. Por la tarde, sin embargo, el seleccionador decidió hacer dos cambios en los relevos y el propio José Antonio Marí acabó quedándose fuera, al igual que le ocurrió Tasy Dmytriv, en beneficio de Óscar Salguero y Núria Marqués, pero la gloria también es suya: “Es una medalla más que merecida a mi trayectoria, siempre he estado al pie del cañón, me he comido muchos cuartos puestos y la verdad que este bronce me sabe a oro”.

José Antonio Marí / SD

La final sin Marí

En la final, el equipo español repitió la misma posición que en la mañana, aunque de forma mucho más ajustada. De hecho, se decidió por décimas y José Antonio Marí, desde la grada, reconocía haber sufrido más que en el agua. Especialmente la última posta, en la que participó su mujer, Sarai Gascón, quien logró aguantar el empuje de los rivales ara firmar el bronce: “Desde fuera he sufrido muchísimo porque sabía que Australia nos iba a pasar y luego he visto que China acababa con un chico y que había peligro. De hecho, se ha quedado a dos décimas, así que ha habido mucha emoción y tensión”.

El equipo español celebra el bronce / CPE

Pese a no haber nadado en la final, Marí estaba “muy contento, hemos trabajado siempre como un equipo de 6, he tenido la suerte de nadar yo mundiales y europeos y esta mañana he podido contribuir en las series. Esta tarde hemos decidido hacer un cambio para sorprender al rival con la braza y creo que ha salido genial, la verdad, creo que ha sido una decisión muy acertada y tenemos la recompensa”, explicaba. Eso sí, reconocía haberlo vivido con cierta envidia sana: “Nadar una final paralímpica con un ambiente de este calibre, como se ha podido ver, que la piscina se caía con los franceses, una final super disputada, llegando en un par de segundos cinco equipos… ha sido espectacular. Me hubiera encantado nadarlo, pero me he cansado más en la grada que si hubiera estado en la piscina”.

José Antonio Marí ha sumado de esta forma la segunda medalla paralímpica de su vida. La primera fue en los 50m libres S9 en los Juegos Paralímpicos de Londres, pero en el camino hay mundiales, europeos y un buen número de cuartos puestos en Juegos Paralímpicos. Merecida recompensa.