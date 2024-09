La Fundación Trinidad Alfonso homenajea a sus deportistas olímpicos

La Fundación Trinidad Alfonso homenajeó este martes, 3 de septiembre, a sus deportistas olímpicos, reuniendo en su sede a cinco integrantes del Proyecto FER que fueron protagonistas en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. El director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, ejerció de maestro de ceremonias y fue el encargado de dar la bienvenida a los deportistas recordando que el Proyecto FER ha contado con 23 representantes en los Juegos Olímpicos y que además, otros 13 participan estos días en los Juegos Paralímpicos. La entidad que preside Juan Roig reunió a sus medallistas y diplomas olímpicos en un acto que sirvió de homenaje a los máximos representantes de la Cultura del Esfuerzo. Vega Gimeno, plata en baloncesto 3x3 en París 2024 y recién campeona de Europa, junto a los diplomas olímpicos: Quique Llopis, cuarto en la final de 110 m.v., Pablo Herrera (cuartofinalista en Vóley-playa), Lola Herrera (séptima con España en Hockey hierba) y Sebastián Mora (diploma en la prueba de madison de ciclismo en pista), rememoraron su paso por París y hablaron de sus planes de futuro. A la cita no pudo asistir el boxeador José Quiles, también diploma en París.

Juan Miguel Gómez da la bienvenida a los deportistas / F. Calabuig

Doblete para Vega Gimeno

Vega Gimeno lució orgullosa la medalla de plata olímpica que ganó junto a sus compañeras Juana Camilion, Gracia Alonso de Armiño y la también valenciana Sandra Ygueravide. “Ya solo meternos en los Juegos era un premio tras la decepción de quedarnos fuera de Tokio en una prórroga. El objetivo era intentar meternos en cuartos, no la medalla. Pero la verdad es que estuvimos muy bien. Tenemos ese gen competitivo que otros países no tienen”, comentó la jugadora valenciana que se mostró con ganas de seguir contribuyendo a los éxitos de la selección española y "¿por qué no?" completar el próximo ciclo olímpico que desembocará en Los Angeles 2028. La exjugadora del Casademont Zaragoza se ratificó en su decisión de dejar el baloncesto 5×5, pero continuará su carrera en el 3×3: "Será una temporada distinta pero estoy motivada y creo que puedo prepararme para competir los veranos en 3x3. Hay ya varios chicos que lo hacen, que sólo se dedican a esta modalidad y yo creo que también puedo hacerlo".

Gimeno contó cómo en París se enteró su conjunto de que había clasificado directamente a semifinales, sin pasar por la ronda previa de cuartos de final tras la fase de grupos: “Nosotras estábamos convencidas de que estábamos fuera de las semifinales, pero no sabíamos exactamente la regla para pasar directas. Les dijimos a las canadienses que habían avanzado ellas, cuando entró el comisario de FIBA en la sala y dijo habíamos pasado nosotras. Se hizo el silencio. Habíamos visto los brackets, pero pensábamos que se trataba de un error”. Ahora Gimeno quiere poner la guinda "pero sobre todo divertirme y disfrutar" en las finales de las World Series que se disputan en China la semana que viene.

Sebastián Mora confiaba en la medalla

El pistard de Vila-real, Sebastián Mora, lamentó la desgraciada caída de su compañero Albert Torres cuando luchaban por la medadalla en la pueba de madison. Pese a ello, no abandonó: nunca en una madison un miembro del equipo había completado 35 vueltas sin su relevo. “La sensación es que se dejó de ganar una medalla”, ha dicho, meridiano, Sebastián Mora que valoró de forma muy positiva el diploma olímpico: "otro en mi lugar, hubiera abandonado, yo decidí continuar en carrera".

“La prueba se estaba dando como nosotros queríamos. Con un segundo antes habríamos estado en tiempos de medalla. Ganar es súper difícil, pero el metal estaba asegurado. Hay que valorar el diploma porque hice 35 vueltas solo y lo más fácil era abandonar, pero lo descarté por el compromiso conmigo mismo, con el país y con la gente que está a mi lado”, ha añadido Mora.

Quique Llopis es uno de los mejores vallistas del mundo

El que también firmó un espectacular resultado en los Juegos fue Quique Llopis. De haber igualado su marca personal de 13.09 en los 110 metros vallas, hubiese conseguido un metal olímpico siendo el único europeo en una final dominada por los mejores vallistas del planeta. Entre ellos, el propio Quique, que ya es uno de ellos. Quizá por eso, pese a llevarse un diploma que pone de manifiesto la calidad del atleta de Bellreguard, solo ante el peligro ante estadounidenses y jamaicanos, se muestra autoexigente: “Siempre me exijo un poco más, y más sabiendo que la carrera de la final no había sido buena. Da un poco más de rabia, pero luego en frío asimilas todo y te das cuenta de lo que has hecho”, ha reconocido.

Llopis afronta ahora otra temporada de vértigo, con el Campeonato del Mundo de atletismo al aire libre de Tokio como competición estrella. La preparará con mimo, pero antes necesita un descanso tras un pequeño revés en su tobillo durante las últimas semanas: “Estoy bien. Quería acabar la temporada compitiendo y acabar de demostrar el estado de forma, pero tuve un esguince tonto entrenando”, ha revelado.

Los integrantes del Proyecto FER rememoraron su paso por París / F. Calabuig

Pablo Herrera es leyenda del voley playa

“Parece que ha pasado un año de los Juegos”, comentaba Pablo Herrera entre risas. Y es que, tras competir en sus sextos Juegos Olímpicos en París, fue al Europeo y, después, al Campeonato de España, de la mano de su inseparable Adrián Gavira. Con él, consiguió un diploma olímpico y superaron, por primera vez desde que compiten juntos, la barrera de los octavos de final de unos Juegos. “El equipo rindió de manera increíble. Cuando decidimos competir por ir a París, nos miramos a la cara Adri y yo, y sabíamos que las dificultades físicas iban a existir, por la edad. Siempre ha habido alguna lesión que ha provocado mermas en el equipo, pero Fran Marco (su entrenador) también nos animó a continuar”, ha relatado Herrera, que con 42 años se convirtió en el jugador de voley playa con más participaciones olímpicas de la historia.

Pese a que ha demostrado que está en plena forma, a sus 42 años Pablo Hererra quiere iniciar un nuevo camino "también vinculado al vóley-playa pero ya lejos de la alta competición. Los Ángeles queda muy lejos, cuatro años más se ven imposibles. Va siendo hora de echarme a un lado y ver el voley playa como aficionado. Seguramente siga vinculado a mi deporte en Castellón, pero son más de 20 años en el deporte de élite”.

Lola Riera, paso a paso

La valenciana Lola Riera alcanzó en París sus terceros Juegos Olímpicos, algo que hace unos meses apenas podía imaginar y que se hizo posible gracias a su regreso ala Selección Española de Carlos García Cuenca con la que llegó hasta cuartos de final en París. “Fue luchar contra lo que me habían dicho que no se podía hacer, fue un extra de motivación volver a la Selección. Valía todo para estar en París”, ha admitido.

Ahora, como el resto de deportistas valencianos, Lola necesita desconectar: «Necesito un período de reposar todo lo que ha pasado. En 15 días empiezo la liga con Complutense y quiero encontrarme bien. En cuanto a la Selección, veremos. Cuatro años hasta Los Ángeles son muchos y hay otros objetivos más cerca”, apuntó respecto a la posibilidad de cumplir otro ciclo.

Como broche final del acto y tras las protocolarias fotos de familia, el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, obsequió a cada deportista invitado con un cuadro personalizado para cada uno con fotografías de su trayectoria como integrantes del Proyecto FER.