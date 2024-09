Sueño de oro de Ricardo Ten

A Ricardo Ten no se le acaba el hambre. Tres años preparando la prueba de contrarreloj en ruta C1, 4 de septiembre marcado para él en rojo en el calendario y no podía fallar. Ha sido un avión esta mañana en las calles de la pequeña localidad de Clichy sous-Bois, donde se ha celebrado una prueba que ha coronado a Ricardo Ten, posiblemente, como el deportista valenciano más grande de todos los tiempos. Once medallas paralímpicas, tres en estos Juegos Paralímicos de París, le encumbran. Fue el primer medallista español en París con su bronce en persecución en el velódromo, completo su actuación en pista con la plata por equipos y ahora se cuelga el oro en la contrarreloj en ruta C1.

Así ha sido su crono

El valenciano voló desde la misma rampa de salida. Convencido de que era su gran día, con el que había soñado tantos años. Mirada al frente y pedaleo potente, el valenciano ya aventaja en casi 15 segundos al segundo clasificado en el punto intermedio de la carrera. Buen síntoma para un deportista insaciable que, si agarra a su presa, ya no la suelte. Y siguió apretando, con una cadencia de pedaleo regular y constante, flotando las dos subidas del recorrido tal y como había ensayado en Sierra Nevada. Conocer la ventaja que llevaba no le hizo aflojar, al contrario. Le abrió más el apetito y dobló al corredor que había salido delante de él. Y no cogió a otros dos porque la carrera no duró 1 kilómetro más, ya que rozaba la estela del marroquí y el estadounidense cuando entró en meta. Una exhibición apabullante, espectacular, durante los 14 kilómetros de recorrido de la prueba para acaban aventajando en más de 38 segundos al clasificado.

Ricardo Ten cumple su sueño. / JULIÁN LAFUENTE

Histórico

Ricardo Ten es histórico, una muesca más en particular palmarés. A sus 49 años ha logrado cuatro medallas paralímpicas vestido como ciclista, además de otras siete en la piscina. Ha ganado 29 medallas en mundiales, más de una treintena en Copa del Mundo y es el español con más maillots arcoíris de la historia (14) entre ruta y pista.