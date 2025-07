El Grupo USA Handbol Mislata, con las miras puestas en la Liga Guerreras Iberdrola

El equipo Sénior Femenino del Grupo USA Handbol Mislata volverá a jugar en la temporada 2025/2026 en la División de Honor Oro Femenina, la segunda categoría del balonmano femenino español, gracias a la renuncia del equipo asturiano de BM La Calzada a su plaza en dicha categoría tras su descenso de la Liga Iberdrola. El equipo valenciano terminó penúltimo en la clasificación final de la temporada regular, y según la normativa vigente la renuncia de cualquier equipo de la categoría hace que esa plaza sea ocupada por el conjunto que ocupa esa posición. “Nos ha costado muchísimo mantener la categoría, además ha sido por cuestiones administrativas aunque nos hubiera gustado que hubiera sido por méritos deportivos, pero nos ha tocado sufrir. Este año ha sido muy largo y duro y nuestra intención ahora es seguir e intentar conseguir algún año subir a la Liga Guerreras Iberdrola, estamos apostando por ello. El objetivo a corto y medio plazo es estar en la máxima categoría”, señaló el presidente del club José Antonio Rodríguez a César Molins en el programa Superdeportes, Todo Menos Fútbol de Levante TV.

“La pasada temporada teníamos grandes expectativas, con un equipo muy completo, pero hemos llegado a tener hasta seis jugadoras titulares lesionadas, ante estas adversidades es muy difícil estar y mantenerse, al final lo hemos conseguido y estoy más que feliz. El grupo de jugadoras lo ha pasado muy mal, hemos tenido unas ayudas espectaculares, hemos hecho todo lo que hemos podido y aquí estamos”, dijo Rodríguez. “Hemos perdido muchos puntos solo por un gol y ese ha sido uno de los problemas graves. En los finales de los partidos no sabíamos encontrar el revulsivo y tras ir ganando en algunos de ellos, hemos perdido. Eso pasa y contábamos con ello, pero lo que si es cierto es que hasta que consigues una victoria el grupo entra en una dinámica negativa y luego es complicado salir adelante, las cabezas son complicadas. Además Susana Pareja empezó como entrenadora, como apuesta personal mía, y tuvo un grave problema con el tema de la DANA. Entre eso y la mala dinámica de grupo, decidimos mover el avispero y era más fácil cambiar a una persona que a dieciséis”, abundó el presidente de este equipo que forma parte de la Comunitat de L'Esport, promovida por la Fundación Trinidad Alfonso.

Sonia Rodríguez fue el recambio de Pareja en el banquillo y con ella llegó Sara Bravo, una jugadora formada en la cantera del club de Mislata: “La llegada de Sara Bravo desde la Liga Guerreras Iberdrola, con un gran palmarés de títulos y una gran persona además de gran jugadora, fue casi un favor personal. Vino del cielo, del Olimpo, al infierno, por lo que estoy agradecidísimo. Me hace feliz verla jugar”.

Respecto al proyecto deportivo de la temporada 2025/2026, Rodríguez destacó: “Está cerrado, no podemos hacer más. El problema es que hemos empezado tarde, hasta que no tuvimos la plaza asegurada, no pudimos fichar. Tenemos la plantilla cerrada, es un grupo ilusionante pero nos va a tocar sufrir porque La Liga Oro es muy dura. Es una Liga Nacional, con todos los gastos que tiene la Liga Iberdrola y con los ingresos que tiene una Liga Territorial. El tema de patrocinio y ayudas no tiene nada que ver con la Liga Iberdrola”. “Tenemos un equipo corto, pero con muy buena gente. Se han ido varias jugadoras pero llegan otras y renovamos a unas cuantas. El ánimo está a tope, aunque saben que vamos a sufrir. Luego, en el tema de la base, el año ha sido espectacular Hemos puesto una dirección deportiva real, a jornada completa. Va a ser Sonia Rodríguez, que se va a encargar de todo el tema deportivo desde el Alevín hasta el Oro y, a partir de ahí, ya saldrán todos los entrenadores”.

Para la temporada 2025/2026, la idea desde la presidencia y el cuerpo técnico del club de Mislata es contar con tres equipos Sénior: el de la División de Honor Oro Femenina, conservar el de Primera Nacional y tener a un tercero en la Liga Autonómica.

Nueva timonel para el primer equipo

Hace tan solo una semana, el Grupo USA Handbol Mislata anunció que Verónica Cuadrado será la encargada de dirigir al equipo de Mislata en su segunda temporada en la DH Oro Femenina. La exjugadora y entrenadora cántabra llega al equipo valenciano con mucha ilusión y ganas de poder realizar un buen trabajo en el banquillo de un equipo que presentará algunas caras nuevas y buena parte de las jugadoras de la pasada campaña.

Cuadrado es en la actualidad segunda entrenadora equipo nacional Júnior femenino que dirige Joaquin Rocamora desde el año 2017, pero su experiencia en los banquillos comenzó nada más colgar las zapatillas en los equipos categorías base BM Camargo tras lo cual paso a ser la responsable del equipo de DH Plata femenina de ese mismo club. También ha sido 2ª entrenadora en Liga Guerreras Iberdrola en BM Alcobendas en la campaña 2019/2020 y en BM Granollers desde 2022 hasta enero 2023. Los dos últimos años ha entrenado al equipo Juvenil femenino del BM Morvedre logrando en esta temporada 2024/2025 el campeonato de España.

Pero además Verónica Cuadrado atesora una impresionante trayectoria como jugadora en la élite desde 1997, su debut, hasta su retirada en 2015. Jugó 19 temporadas en División de Honor siendo180 veces internacional con la selección española de balonmano y logrando la medalla de plata en el Europeo de Macedonia 2008, el bronce en el Mundial de Brasil de 2011 y el bronce en las Olimpiadas de Londres 2012.

En Mislata estará acompañada en el banquillo como segundo entrenador por Ximo Filllol, uno de los nombres históricos del balonmano femenino nacional. Para el presidente del club, José Antonio Rodriguez se trata de “una apuesta por una persona que conoce el balonmano femenino de sobra y que creemos que es el perfil ideal para consolidar nuestro proyecto de presente y futuro”.

Calendario de la temporada 2025/2026

La División de Honor Oro femenina echará a andar en esta temporada 2025/2026 el próximo 28 de septiembre, con una primera jornada en la que el Grupo USA Handbol Mislata visitará al Zuazo Femenino.

Consulta AQUÍ el calendario completo.

Historia

El Club Handbol Mislata es el heredero de uno de esos equipos que forman parte de la historia más exitosa en el deporte femenino y del balonmano de la Comunidad Valenciana: el Ferrobús Mislata. Un equipo que llevó el nombre de esta localidad valenciana durante muchos años por España y Europa, compitiendo bajo los nombre de Amadeo Tortajada, que fue el colegio donde se fundó el club, Constructora Estellés o Valencia Urbana.

En el año 2005 se recupera para Mislata esa idea y esa ilusión con el nombre de Club Handbol Mislata, con el objetivo de volver a tener un equipo femenino en la máxima categoría que, además de conseguir visibilidad para la ciudad y las empresas, ofrezca a los deportistas de las categorías base, la oportunidad de continuar su carrera sin tener que cambiar de club o de ciudad para estar en la alta competición.

Bajo estas premisas, el Club Handbol Mislata se marca unos claros objetivos: fomentar y practicar el balonmano femenino en Mislata, contribuir al desarrollo físico e intelectual de la mujer en la sociedad actual para equiparla social y deportivamente y que tenga las mismas oportunidades que cualquier deportista, promocionar el deporte base a través de los colegios y, posteriormente, en nuestro club y representar a Mislata a nivel provincial, autonómico y nacional.

En la temporada 2023-24, el Grupo USA Handbol Mislata firmó un ascenso desde el grupo C de la División de Honor Plata femenina a la División de Honor Oro para la 2024-25.

En 2024/25 cogió las riendas la mítica Susana Pareja, pero los malos resultados del club valenciano desembocaron en la llegada de Sonia Rodríguez y la salida de Pareja. Descenso deportivo al final de la campaña, pero rescate en los despachos por la renuncia de BM La Calzada, por lo que en la temporada 2025/2026, el equipo valenciano volverá a competir en la División de Honor Oro Femenina, escalón inferior a la tan ansiada Liga Iberdrola, máxima categoría del balonmano español femenino.

Jugadoras en la seleción española en las últimas temporadas

Con la selección valenciana

Éxitos recientes de la cantera

El equipo Juvenil del Grupo USA Handbol Mislata logró una histórica clasificación para la fase final del Campeonato de España, tras proclamarse campeón del sector F disputado en el pabellón de La Canaleta (Mislata). Las jugadoras se midieron en la fase final, celebrada en Sagunto del 14 al 18 de mayo, a los otros siete mejores equipos del país: BM Morvedre, Agustinos de Alicante, BM Leganés, BM Cangas, Balonmano La Jota, Palautordera y Granollers. El campenato fue ganado por el BM. Morvedre, bajo la dirección de Verónica Cuadrado, ahora entrenadora del Sénior femenino del club de Mislata. Fundación Agustinos Alicante fue sexto y Grupo USA Handbol Mislata, octavo.

El equipo Cadete del Grupo USA Handbol Mislata UPV reina en España. En esta temporada 2024/2025, el equipo Cadete se clasificó para el Sector Nacional, aunque no llegó a la Fase Final del Campeonato de España.

Arrimando el hombro tras el desastre de la DANA