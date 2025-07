Guillermo Peinado, la promesa de la escalada española: “Tener a mi familia y amigos en Madrid mientras compito es un orgullo”

El destino ha querido que Guillermo Peinado (Madrid, 2005) regrese a Alcobendas, lugar en el que se enamoro de la escalada cuando tan solo era un niño. Este fin de semana, el madrileño compite en casa, en las pruebas correspondientes a la IFSC Climbing World Cup, donde se mide a los mejores escaladores del mundo. En el vasto y desafiante mundo de la escalada, donde la fuerza física se combina con la mente estratégica y una determinación inquebrantable, Peinado se abre paso como una de las grandes esperanzas del deporte en España.

El madrileño ya goza de un extenso palmarés, pese a su corta edad. Ha sido subcampeón de España de escalada en bloque absoluto (2023), subcampeón de Europa junior de escalada de dificultad (2023), pero su reconocimiento más preciado es la medalla de bronce conseguida en el Campeonato de Europa 2024 disputado en Suiza en la prueba de dificultad. El escalador español también finalizó en la primera posición del IFSC Youth European Championships Troyes 2024, que le sirve como carta de presentación para afrontar este Campeonato del Mundo en su tierra.

Vive en Colmenar Viejo, en las faldas de la sierra madrileña, y desde allí sueña tomar rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, su principal obsesión. Por delante, aún restan muchas jornadas de entrenamiento y preparación, que, sin duda, acercarán al español a la cita olímpica.

Pregunta: Nos encontramos en la IFSC Climbing World Cup, ¿qué supone para ti poder competir aquí en Madrid en una competición de estas características?

Respuesta: Estoy muy contento de competir en una Copa del Mundo en casa, que además empecé a escalar aquí en Alcobendas por primera vez. Estoy muy contento y viendo a mis familiares, amigos... Me animan muchísimo y es un orgullo para mí.

P: Ganaste la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Escalada de 2024, ¿qué esperas conseguir en esta cita?

R: Yo vengo a hacerlo lo mejor posible. De momento, he terminado las clasificatorias y he conseguido el pase a semifinales. El objetivo es trabajar como vengo haciendolo hasta ahora y disfrutar mucho.

P: ¿Tienes algún reto específico para el futuro?

R: Seguir mejorando, aprendiendo en estas Copas del Mundo... Luego en septiembre es el Campeonato del Mundo, ahora tenemos todo agosto para entrenar,así que eso sería el próximo objetivo.

P:Me hablabas precisamente de tus familiares, de tus amigos, han podido venir a verte, ¿cómo se lleva la presencia de tu familia y amigos en este espectáculo?

R: Obviamente, como en cualquier otra Copa del Mundo estoy un poco nervioso, pero ver a toda mi familia, mis abuelos, tíos, mis padres, mis hermanos... pues es inmejorable para mi.

P: ¿Cómo fueron esos comienzos en la escalada?¿Qué es lo que más te llamó la atención en esa primera etapa de tu vida junto a este deporte?

R: Yo empecé en Sputnik Alcobendas con 11 años. Me invitaron a un cumpleaños y lo que me motivó y me encantó tanto de escalar fue el desafío que supone. Probé un bloque, no me salía y yo tenía ese desafío dentro de mí para poder conseguirlo. La escalada engloba esa superación y compañerismo, aprendes de tus amigos, en mi caso de mis hermanos. Es una sensación que no había vivido nunca y me encantó.

P: ¿Cómo de importante es para los escaladores tanto la salud física como la mental?

R: Te diría que como en cualquier otro deporte. Las dos son de gran importancia. A nivel mental te tienes que encontrar muy bien. Si eres muy fuerte físicamente, pero no atraviesas un buen momento a nivel mental no estarás en las mejores condiciones para competir. También se puede aplicar al revés. Si eres muy fuerte mentalmente, pero no atraviesas un buen momento físico, tus opciones se reducen.

P: La escalada está en auge en España, ya es una realidad, ¿qué mensaje le transmites a otros jóvenes como tú que están empezando en este deporte?

R: A los jóvenes que están empezando en este deporte les diría que le den mucha caña. Siempre que puedan que vayan a escalar y que se motiven con amigos, hermanos, que arrastren a toda su familia… Así pueden aprender mucho más.

P: Para finalizar, vosotros pasáis aquí todo el fin de semana, son muchas horas, ¿qué te gusta hacer en los ratos libres? ¿cómo desconectas y te evades de este ritmo de competición?

R: Yo tengo la suerte de vivir aquí al lado. Me puedo marchar a casa y descansar. Esta tarde, antes de comenzar las semifinales me acercaré para entrenar y empezar a concentrarme de cara a esta fase del campeonato