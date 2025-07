Sergio García aún sueña con la Ryder Cup y maquilla junto a Rahm su actuación en el Abierto Británico

Sergio García y Jon Rahm cerraron este domingo su participación en el Abierto Británico de golf con un resultado de 281 golpes, tres bajo par, y una sensación compartida de que el torneo no respondió a sus expectativas. Sin embargo, el foco del día lo acaparó el castellonense, no solo por su visible frustración en el hoyo 2, sino por sus palabras posteriores, en las que reafirmó su deseo de formar parte del equipo europeo en la próxima Ryder Cup.

Sergio García rompe su 'driver'

El campo de Royal Portrush (Irlanda del Norte) fue testigo de una imagen poco habitual cuando, el español de 45 años, en la salida del segundo hoyo, golpeó su 'driver' contra la hierba y partió la varilla del palo por la mitad. Deja claro que "los últimos dos o tres meses han sido difíciles" para 'El campeón de Borriol', y además confiesa que "nunca" antes había roto un palo. "La varilla simplemente se partió por la mitad" y eso le sorprendió, "no estaba tratando de romperla".

Sensaciones malas

A pesar de ese incidente, el golfista de la Comunitat completó una ronda sólida con cinco 'birdies' y solo dos 'bogeys', para terminar el torneo con 68 golpes en su última vuelta. Aunque, si bien el resultado "no es tan malo como parece", admite que "la sensación es mala". "La sensación del 'swing' es mala y eso es lo que más frustra". Sin embargo, 'El niño' lo toma con madurez pensando que "es lo que hay y hay que lidiar con ello".

Soñar con la Ryder Cup

El propio Sergio García no ocultó que tiene un objetivo claro: estar en Nueva York a finales de septiembre, sobre todo porque cree que "todavía quedan bastantes semanas". Para el jugador de Castellón, sería especial poder participar por undécima vez en el torneo entre Europa y Estados Unidos, ya que piensa que puede "aportar cosas al equipo".

En su caso, la decisión de estar o no en el equipo europeo depende del capitán Luke Donald, quien cuenta con seis elecciones personales. García, actualmente fuera de la clasificación oficial al formar parte del LIV Golf, explicó que ha hablado recientemente con Donald y que el criterio será exclusivamente deportivo: “Se trata de cómo está mi juego y lo que puedo aportar (...); no le tengo que convencer yo, el que tiene que estar convencido es él. Sabe lo que puedo aportar y lo que yo le diga no debería de cambiar su manera de pensar".

Un 'Rahmbo' regular

Por su parte, Jon Rahm, que también terminó con 281 golpes tras una última jornada de altibajos, no se mostró del todo contento, más bien, "un poco más agradado por el 'birdie'". Admite que le "fastidia" que haya una diferencia "tan grande" entre lo que el propio golfista siente y sus resultados.

El ‘León de Barrika’, que venía de cuajar una gran actuación en Valderrama (Cádiz), lamentó no haber podido mantener ese nivel en el último ‘major’ del año: “Siempre que no se gana es una oportunidad perdida, pero me fastidia no haber jugado mejor por lo bien que jugué la semana pasada. Es lo que me molesta un poco más que otras cosas”.

Noticias relacionadas Rahm, a resurgir en un Abierto Británico que vuelve al Royal Troon

Mientras Jon Rahm analiza lo que no funcionó, Sergio García mantiene viva su esperanza de volver a vestir los colores del equipo europeo. Con varias semanas aún por delante, el castellonense se resiste a cerrar la puerta a la Ryder.