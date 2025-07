El triatlón valenciano brilla con Sánchez Mantecón y Cantero

Desde que arrancó la actual década, el triatlón de la Comunitat Valenciana disfruta de un periodo de expansión y de hitos históricos, como la presencia en París de Roberto Sánchez Mantecón, primer triatleta valenciano en unos Juegos Olímpicos. El curso 2025 está viviendo una 'Edad de Oro' de la mano del propio Roberto y de David Cantero. Los dos deportistas FER están teniendo brillantes resultados en las Series Mundiales.

El pasado mes de febrero, en Abu Dabi, en una prueba desarrollada en distancia esprint, Roberto fue séptimo y David acabó noveno. En junio, en Alghero (Italia), en una carrera disputada en distancia olímpica, David concluyó sexto y Roberto, séptimo. En julio, en Hamburgo, una de las catedrales del triatlón internacional, los dos integrantes masculinos del cuarteto español en el Campeonato del Mundo de relevos mixtos fueron dos triatletas de la Comunitat Valenciana. Roberto (Manises, 29 años) y David (Aldaia, 22 años) contribuyeron a la meritoria 10ª plaza lograda por el equipo nacional. Un éxito también atribuible, por ejemplo, a Roberto Cejuela, el metódico y exigente entrenador que les conduce en su día a día, o a Vanessa Huesa, la actual Presidenta de la Federación Valenciana y persona que, en su momento, empezó a pulirlos cuando ambos eran dos jovencitos que ya prometían.

Otro top 10 para Cantero

La prueba individual de Hamburgo confirmó, de nuevo, el gran nivel alcanzado por David Cantero. Hace exactamente un año, el deportista FER debutó en las Series Mundiales, el gran escaparate del triatlón internacional. En aquella ocasión, David no llegó en óptimas condiciones a una cita de tanta exigencia y dureza. De hecho, nada más salir del agua, abandonó. Por tanto, en realidad, Cantero solo ha disputado y completado tres carreras del Campeonato del Mundo. Las tres, en 2025, Y en las tres, ha hecho top-10: noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero y octavo, en Hamburgo. En el global del Mundial, el triatleta de Aldaia ocupa una asombrosa sexta plaza.

David Cantero ha hecho top-10 en las Series Mundiales 2025: noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero y octavo, en Hamburgo. / PROYECTO FER

Apenas tiene 22 años, pero Cantero se comporta con la madurez de un veterano. Se maneja con la personalidad al alcance de unos pocos privilegiados. Se codea con las grandes estrellas internacionales porque goza de ese mismo estatus. Falta un podio en una Serie Mundial. Pocos dudan de que ese momento llegará. La incógnita reside en el cuándo y en el dónde.

Sánchez Mantecón no tuvo su día

Roberto Sánchez Mantecón, por su parte, no tuvo su mejor día. Volvió a constatar que Hamburgo no se le da del todo bien. Acusó la baja temperatura del agua (salió el penúltimo del tramo acuático) y sufrió rampas en buena parte del segmento de ciclismo. Pese a ello, del total de 55 participantes, ocupó la 31ª plaza y se convirtió en el segundo de los cinco españoles. En el global del Mundial, Sánchez Mantecón es 13º. Cabe recordar que, con anterioridad, había conquistado dos séptimas plazas en Abu Dabi y Alghero, y que estaba haciendo bueno su objetivo: «Todavía no he dicho mi última palabra; todavía puedo dar mucho de mí; todavía puedo ser competitivo».

Próxima cita

Ahora, unos días de descanso. David y Roberto disfrutarán de dos semanas de evasión, de desconexión. En agosto, viajarán a Sierra Nevada, donde estarán concentrados en altura hasta la siguiente carrera. El último fin de semana de agosto, afrontarán la quinta Serie Mundial del año, la que se disputará en la localidad francesa de Saint Raphael, en la Costa Azul. Nueva oportunidad para que los dos deportistas FER sigan haciendo historia en el deporte valenciano.