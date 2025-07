Maratón València y la FDM pondrán en marcha una nueva pista de atletismo en la ciudad de València

La organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de València siguen trabajando para dar mayor impulso a la vertiente social de la prueba reina del calendario de Valencia Ciudad del Running y seguir contribuyendo a la difusión y fomento del atletismo. Una de las iniciativas más innovadoras que llevarán de forma conjunta Correcaminos y la Fundación Deportiva Municipal de València es la dotación a la ciudad de una nueva pista de atletismo reglamentaria para aliviar la saturación de las pistas del Jardín del Turia, única pista en uso en la actualidad.

Abierta a clubes y federaciones

Para facilitar que todos los corredores puedan acceder a hacer entrenamientos de calidad en una pista de atletismo homologada, Correcaminos y la FDM colaborarán en la rehabilitación de la actual pista de atletismo de la Universitat Politénica de València en el campus de la Avinguda dels Tarongers que tras las obras, pasará a ser una instalación de uso público abierta a todos (en las mismas condiciones de acceso que la actual pista del Estadio del Turia) y por tanto, dejará de estar restringida a la comunidad universitaria.

El atletismo valenciano dispondrá de otra instalación / SD

Quieren tenerla lista en 2026

Aunque el proyecto de la pista está aún en su fase inicial y por tanto, aún hay que pasar el trámite de la licitación de la obra y su adjudicación, en la SD Correcaminos son optimistas y esperan que en el primer semestre de 2026 esté ya lista para su utilización. Disponer de una segunda pista de atletismo es una vieja reivindicación de los clubes de atletismo de la ciudad de València. Las obras de reacondicionamiento de la instalación se sufragarán con fondos económicos aportados íntegramente por Maratón Valencia. La pista será de material sintético y estará a disposición de federaciones y clubes.

Reconstrucción tras la DANA.

Esta iniciativa se une a otras que ya tiene en marcha Maratón Valencia con un alto componente social. En la pasada edición, que se celebraba tan sólo un mes después de la DANA, la organización, a través de diversas iniciativas (fondos propios de la prueba, la aportación de New Balance, aportación de diversos patrocinadores, participantes, etc), recaudó 1 millón de euros para los afectados. Esa cantidad se destinó a clubes de atletismo y colegios afectados para reponer instalaciones y material deportivo. Además, Maratón Valencia ha colaborado en la reconstrucción de infraestructuras como las pistas de atletismo de Guadassuar y Torrent. Esta última no fue afectada directamente por la DANA pero sí por los efectos de haber sido sede de una de las unidades del ejército que trabajaron en la zona. Maratón Valencia también ha contribuido al arreglo de las pistas de Meliana y Llombai.

Comparte Maratón

Este año Maratón Valencia ha puesto en marcha también un programa de ayudas a los clubes de atletismo valenciano bautizado como Comparte Maratón que cada año destinará 30.000 euros en total a repartir entre tres clubes. Este año se han presentado 11 a la convocatoria y los tres elegidos han sido Sprint Moncada, CA Torret y CA Quart d Poblet/Poblats Marítims. El objetivo es ayudar a que los clubes puedan contratar entrenadores para sus escuelas.

Entrega de becas a los clubes de Comparte Maratón / MVTA

Otro proyecto puesto en marcha es la colaboración de Maratón Valencia con la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo sufragar los gastos de organización de campeonatos provinciales y autonómicos tanto de categorías base como veteranos para evitar que se tengan que disputar en las horas centrales del día durante el verano a altas temperaturas. Maratón Valencia costeará los gastos del personal de las instalaciones así como servicios como la luz para facilitar que las competiciones se celebren en horario vespertino.