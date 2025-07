Rahm apuesta por Sergio García como capitán europeo en la Ryder Cup 2031

El jugador español Jon Rahm se felicitó este miércoles por la elección de Girona como sede de la Ryder Cup de 2031 y apuntó que sería una buena decisión que el también golfista castellonense Sergio García fuese el capitán del equipo europeo como lo fue Severiano Ballesteros en Valderrama (Cádiz) en la de 1997.

Apuesta por un capitán 'de la casa'

Rahm consideró que sería "una muy buena decisión" que Sergio García tuviera un papel destacado en la competición por equipos que enfrentará a los mejores jugadores estadounidenses y europeos en el campo Camiral Resort Golf & Wellness, situado Caldes de Malavella (Girona) dentro de seis años.

"La posibilidad de tener un capitán local sería algo fantástico para el público. Si la historia nos enseña algo, y es muy difícil comparar a alguien con Seve, pero solo he oído historias sobre cómo fue esa Ryder Cup, diría que, si es posible, sería una muy buena decisión que Sergio participe en ella", defendió Rahm en una rueda de prensa en la localidad inglesa de Uttoxeter con motivo de la celebración del torneo del Reino Unido del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí.

Sergio García, de 45 años, tiene el récord de puntos conseguidos en la Ryder para un equipo (28,5) en las diez veces que ha participado en el torneo entre 1999 y 2021.

A Rahm le gustaría estar en la Ryder Cup 2031

Rahm, que ha participado en tres Ryder Cup, afirmó que sería "absolutamente increíble jugarla en casa".

"No creo que pueda describirlo. Tanto París (2018) como Roma (2023) fueron tan especiales que pensar en jugar una en España me resultaba imposible expresarlo con palabras. No sé como sentirme. Sin duda, conlleva cierta presión, pero sería un sueño hecho realidad", destacó el golfista vasco.

Recordó que solo hubo cuatro españoles que participaron en la Ryder Cup de 1997, con Ballesteros de capitán; Miguel Ángel Jiménez de vicecapitán, y José María Olazábal y Nacho Garrido de jugadores.

"Así que solo cuatro personas pueden decir que han hecho eso. No sé cuántos jugadores podrán decir que han jugado una Ryder Cup en sus países. No muchos, salvo el equipo estadounidense, obviamente. Pero sería increíble. Me alegra mucho de que esté sucediendo. Espero poder formar parte de ello de una manera u otra", incidió 'el León de Barrika'.