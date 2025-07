El viaje europeo del Léleman Conqueridor Valencia

El Léleman Conqueridor Valencia alcanzó, el pasado abril, un logro histórico para el voleibol valenciano al asegurar, por primera vez, la presencia de un equipo de Valencia en una competición europea. La clasificación se confirmó tras la victoria ante Unicaja Costa de Almería por 3-1 (29-27, 22-25, 25-23, 25-22) en un emocionante encuentro disputado en el Pabellón de Deportes de la Universitat Politècnica de Valéncia. Un triunfo que permitió avanzar al conjunto valenciano, uno de los apoyados por la Fundación Trinidad Alfonso a través del programa ‘Comunitat de Equipos’ y la Comunitat de l'Esport, a las semifinales del play-off de la Superliga y marcar un hito significativo en el panorama deportivo de la ciudad. Valencia, que nunca antes había contado con un representante en Europa en esta disciplina, dio un paso adelante en el voleibol nacional e internacional.

Después, el Grupo Herce Soria les cerró las puertas de la final. Pese a ello, el Léleman Conqueridor Valencia realizó una temporada 2024/2025 histórica, en la que volvió a caer en los cuartos de final de la Copa del Rey y se proclamó campeón de la Copa Comunitat Valenciana. Para la próxima campaña, Manuel Clemente, presidente del club valenciano destaca como objetivos: "La temporada pasada hicimos una gran actuación y repetir la clasificación del año pasado sería muy bueno. Tal vez, llegar más lejos en la Copa del Rey y optar a ganarla sería extraordinario. Y más teniendo en cuenta que se va a realizar en Valencia".

En la CEV Challenge Cup europea

Así pues, en esta campaña 2025/2026, el Léleman Conqueridor Valencia disputará la CEV Challenge Cup europea, tercera competición en importancia por detrás de la Champions League y la Copa CEV. El club valenciano entrará en la competición continental directamente en la ronda de dieciseisavos de final donde espera rival. De momento, el pasado martes 15 de julio el club conoció que su rival será húngaro ya que saldrá de la eliminatoria que disputarán dos equipos de dicho país: el Veqyész RC Kazincbarcika y el Fino Kaposvar. El Léleman tendrá que esperar al mes de noviembre para saber a cuál de los dos se medirá, puesto que la eliminatoria previa se disputará del 11 al 13 de noviembre.

"Veo al equipo con mucho optimismo para afrontar la temporada europea. Luego veremos lo que somos capaces de hacer, pero la ilusión de la plantilla por representar a la ciudad de Valencia y debutar en esta competición es enorme", destacó Manuel Clemente.

En esos dieciseisavos de final de la CEV Challenger Cup , el conjunto valenciano contará con el factor cancha a favor por lo que la vuelta se disputará en el Pabellón de Nou Moles, nueva casa del Léleman Conqueridor Valencia tras varias temporadas compitiendo en el pabellón de la Universitat Politècnica de Valéncia (UPV). Así la ida de la eliminatoria se disputará entre el 9 al 11 en Hungría y la vuelta ya en Valencia del 6 al 8 de enero.

Las bases de un proyecto ambicioso

Mientras llega la competición nacional e internacional, el Léleman Conqueridor Valencia trabaja en un proyecto ambicioso y de consolidación. Continúan en las filas del primer equipo Sénior: Javi Monfort, Kayque Calazans, Nacho Huerta, Facu Funes, Javi Mengod, Rodrigo de Melo, Maxi Scarpin, Manu Furtado, Luis Vidal y Aharon Gámiz.

Por contra, se producen tres bajas importantes, la de Vicente Monfort y las de Fernando Mengod y Javi Jarque, que competirán con el equipo de Superliga2, tal y como ha señalado el presidente del Léleman Conqueridor Valencia en declaraciones a Superdeporte: "Dos jugadores han pasado a Superliga 2, que son Javi Jarque y Fernando Mengod. Se ha ido de la plantilla Vicente Monfort y tenemos dos nuevas incorporaciones que anunciaremos muy pronto: un central y un colocador. Además, para que la plantilla no sea muy larga y evitar que el presupuesto se dispare, vamos también a dar opciones a jugadores de Superliga2. El trabajo que han hecho Vladis y Alberto es muy bueno y eso nos ayudará a que podamos sacar jugadores del segundo equipo", apuntó Clemente.

Todo ello sin olvidarse de la importancia de la cantera: "Este verano ha habido una jornada de captación en Nou Moles y la aceptación tanto de niñas como de niños ha sido extraordinaria. Creo que han sido casi 300 inscritos/as y de ahí se va a sacar más cantera. Si tenemos más pistas para poder practicar creo que vamos a tener una cantera de las más grandes de Valencia y de la Comunitat Valenciana. Hemos notado que ha habido mucho interés este año por jugar con la camiseta del Conqueridor. La temporada pasada fue fue un éxito y eso ha tenido repercusión. Es un atractivo para muchos jugadores de categorías inferiores unirse al club y al final ellos serán el futuro del voleibol", comentó el presidente.

Un apunte histórico

El año 2022 marcó el resurgir de un club histórico de la ciudad, el Conqueridor Valencia (fundado el el 15 de octubre de 1985), que tras 8 años sin actividad volvió a las canchas para competir en la máxima categoría a nivel nacional.

Tras los éxitos logrados junto al Club Voleibol Valencia en los últimos años y la consecución del objetivo de la salvación en la campaña 2021/2022, la gestión del conjunto de Superliga tomó un nuevo rumbo bajo la gestión de la familia Clemente y de la empresa Léleman, patrocinador principal también del club refundado. “Estamos muy contentos y motivados con este nuevo proyecto de un grupo que ha conseguido grandes logros en los últimos años. También nos hemos rodeado de personas referentes en el deporte para que nos ayuden a convertirnos en la imagen del voleibol valenciano en toda España. El club este año va a tener la suerte de contar con nuevos apoyos y patrocinadores amigos del Léleman Conqueridor Valencia para hacer un proyecto ambicioso e importante en la ciudad de Valencia”, aseguró Manuel Clemente, presidente del Léleman Conqueridor Valencia, tras ponerse al frente de este proyecto.

Gestión económica e infraestructura

En este 2025, el club continúa remando para consolidarse como unos de los mejores clubes de España y para convertir su viaje por Europa en algo permanente. Para ello, Clemente señala cómo se gestiona el presupuesto del club y qué planes hay para aumentar la financiación: "El presupuesto del club está funcionando muy bien pero esta temporada tenemos que suplir una parte importante de lo que podía aportar la Universitat Politécnica de Valéncia y eso se va a notar. Aunque ahora no podamos continuar en el Pabellón universitario, tal vez de forma temporal, seguiremos vinculados porque el club guarda su identidad con la UPV y ambas partes queremos mantener esa relación que tan buenos resultados ha dado al voleibol valenciano".

"Intentaremos contrarrestar con otro tipo de aportaciones, como vender más abonos. Sería muy importante para seguir aumentando la masa social en cada partido y garantizarnos llenar el pabellón de Nou Moles. Y sobre todo luchando y trabajando mucho. Estamos intentando cerrar más sponsors que quieren colaborar con nosotros. Toda suma al proyecto será buena para seguir creciendo", continuó el presidente. "Si hay ayuda económica veo al club con mucho futuro. El problema es que el aporte económico es complicado de obtener y cada vez los presupuestos y hacer las plantillas es más caro. Pero si conseguimos esos apoyos creo que podemos tener un proyecto espectacular, tanto en el primero como en el segundo equipo. Así como aspirar a tener un equipo femenino que esté en categorías superiores para representar a la ciudad. Pero para eso necesitamos sumar más apoyos porque ahora mismo es muy difícil lograrlo".

"En cuanto a infraestructura dependemos de pabellones que no son nuestros. Hasta ahora estábamos en la UPV y después de muchos años con una relación muy intensa y fructífera nos tenemos que trasladar a Nou Moles. No sabemos si será de forma temporal, pero queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Valéncia que se ha portado fenomenal ofreciéndonos este nuevo pabellón para que el voleibol valenciano continúe creciendo. Queremos seguir ampliando nuestros equipos de la base para darles una buena formación y que puedan competir al mejor nivel en sus respectivas categorías", manifestó Clemente, que muestra así sus ambiciones deportivas: "A corto plazo me gustaría ver al equipo ganar un título. Ahora somos muy jóvenes deportivamente hablando pero nuestra trayectoria es buena y se está trabajando en esa línea. La Superliga es complicada con la diferencia presupuestaria con clubes como CV Guaguas, que están apoyados económicamente por su comunidad autónoma con unas cantidades que para nosotros son inviables. Así que la Copa siempre ilusiona y llegando a la final… a un partido todo podría ocurrir".

