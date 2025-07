Iris Tió, tras brillar en el Mundial de Singapur: “Nuestro objetivo es cambiar la sincronizada"

La nadadora catalana, Iris Tió, ha regresado a casa con una sonrisa que lo dice todo; una "felicidad indescriptible” en su llegada al aeropuerto de El Prat que es normal después de haber conquistado seis medallas —tres oros y tres bronces— en el Mundial de natación artística de Singapur.

Sabe que "ha sido un campeonato muy emocionante" y sigue asimilándolo, ya que hasta ahora, no había parado. Piensa también que, con las vacaciones, se va a empezar "a dar cuenta un poco de lo que acaba de pasar".

Oros Tió

Además de su palmarés individual, Tió ha sido reconocida por World Aquatics como la mejor nadadora artística del campeonato, siendo "un sueño hecho realidad", y aunque la haya pillado por sorpresa, reconoce que "sí que tenía la sensación de que Singapur iba a ser muy especial".

Andrea Fuentes

El equipo español ha cerrado el Mundial con nueve medallas —tres oros, dos platas y cuatro bronces—, el mejor resultado histórico en esta disciplina para España. Para Tió, el salto de calidad tiene nombre propio: Andrea Fuentes, ya que les ha ayudado a confiar en ellas mismas, creando coreografías con las que podían sentirse "cómodas".

Venciendo a China

Uno de los grandes momentos del campeonato llegó con su oro en el solo libre, una rutina que, según Tió, fue un canto al amor y con la que logró superar a la todopoderosa China. “Al principio no me lo creía. No pensaba que los jueces se atreverían a poner más puntuación que China, que a veces es muy complicado”, ha reconocido.

Dennis González

La catalana también ha celebrado su química con Dennis González, con quien se entiende "muy bien" en el agua, y es que así lo demuestra su conquista del oro en el dúo mixto, haciendo que sea "un Mundial histórico".

Iris Tió y Dennis González dominaron la rutina libre del dúo mixto en los Mundiales de Singapur / FAZRY ISMAIL

Recibimiento masivo

A su llegada a Barcelona, Iris Tió ha sido recibida en la Terminal 1 por una multitud de medios de comunicación, una imagen inédita para ella, confesando que es "la primera vez" que ha ido "tanta gente" a recibirla, y tiene claro que es porque "ha pasado algo muy grande"; y no es para menos, tratándose de la mejor nadadora artística de todo el Mundial.

Ahora, la nadadora se tomará un merecido descanso antes de afrontar el próximo europeo, pero con un objetivo claro: "cambiar la sincronizada, dejar huella" y "seguir investigando con nuevos movimientos, crear coreografías innovadoras y mágicas que impacten".