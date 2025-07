Rafa Mahiques llega como favorito al Campeonato de Europa Sub-20

Rafa Mahiques, una de las grandes promesas del atletismo valenciano, estará junto a otros 14 atletas de la Comunitat en el Campeonato de Europa Sub-20 que se celebrará en Tampere (Finlandia) del 7 al 10 de agosto. Los otros valencianos seleccionados son Arwen Martínez (100), Mara Rolli (1.500), Nadia Soto (3.000 metros obstáculos), Claudia Ventura (10.000 metros marcha), Naida Calonge (triple salto), Andrea Sales (martillo), Ariadna Montalbán (4x100), Helio Marco (400), Sergio Callado (800 metros), Dani Monfort y Joan Querol (10.000 metros marcha), Martí Torregrossa (3.000 metros obstáculos), Íker Moreno (400 metros vallas) y Álex López (longitud).

Marca de récord

Mahiques es una de las revelaciones de esta temporada. El atleta de Silla, 19 años recién cumplidos, ha mejorado su marca personal de 2024 a 2025 en doce metros gracias al lanzamiento que le dio el triunfo el sábado en el Campeonato de España Sub-20 con una marca de 77,60 que le permite batir su récord nacional por más de dos metros y que le catapulta al sexto puesto del ránking español absoluto de todos los tiempos y al segundo del ránking mundial Sub-20 de este año. El valenciano es el líder del europeo a menos de dos semanas de la cita de Tampere.

Mahiques es una de las revelaciones de esta temporada. / Sportmedia / RFEA

Trayectoria

El lanzador del Fent Camí entrena en Valencia con Martina de la Puente, una de las mejores lanzadoras de peso de la historia del atletismo español. “Hace ilusión entrenar a un atleta así. Ojalá vinieran más. Pero, sobre todo, me hace ilusión por él. Por ver que se lo curra y le salen las cosas”, cuenta la asturiana, afincada en Valencia desde hace lustros,

El lanzador se apuntó al club de su pueblo al ver que otros compañeros lo hacían cuando tenían cinco años. Al principio, como es habitual en este deporte, hizo un poco de todo: cross, longitud, peso… “Hasta que un día me dijeron que faltaba alguien que lanzara la jabalina en un campeonato por clubes. Se me dio medio bien y ya me quedé. El problema es que, en Silla, no había dónde lanzar y hace cinco años me fui a Sueca con Toni, un entrenador de allí. Pero hace tres ya empecé a entrenar con Martina”.

Martina de la Puente, su entrenadora

El padre de Rafa, en realidad, lo intentó un año antes. “Pero estábamos en la pandemia, el acceso a la pista estaba muy limitado y le dije que no. Al año siguiente volvió y ahí ya acepté. Es un crío que siempre ha sido grande y con muy buenas palancas, pero luego lanzaba muy desequilibrado y se iba a las nubes”. Martina, que fue plusmarquista española de lanzamiento de peso, sabe qué terreno pisa y estos días algo alborotados en los que el chaval está recibiendo más mensajes y más atención de lo habitual, le suelta una frase lapidaria: “Tranquilo, Rafa, son lanzamientos: en dos semanas se habrán olvidado de ti”.

La entrenadora destaca de su alumno su capacidad de trabajo y de asimilar la técnica. “Nos han venido muy bien las concentraciones del plan de tecnificación de la RFEA. Ahí vas viendo cosas e intercambiando opiniones. Idoia Mariezkurrena nos ayuda mucho. Le mando vídeos, le digo lo que yo veo y le pido que me diga qué ve ella”. Aunque De la Puente siempre ha tenido claro que el chico tiene cualidades. “Él le da muchas vueltas. No es un crío que se venga arriba enseguida. Pero si hace una gran marca y enseguida viene y me pregunta: Martina, ¿crees que volveré a lanzar así? Aún está por hacer. Llevamos solo un año trabajando la fuerza y tiene mucho margen y mucho por corregir. Lo normal en un lanzador de 19 años”.

Objetivo oro

La respuesta ya no se la da su entrenadora, Rafa Mahiques mira el ránking y ya sabe quién es. En el ránking mundial Sub-20 este año solo tiene a un sudafricano (Ewald Jansen, que ha lanzado medio metros más que él) por arriba. Pero esa marca de 77,60 le ha dado un estatus que no se esperaba. El siguiente europeo, a unos días de su campeonato, está a más de dos metros y medio. Aunque eso, saberse tan favorito, puede jugar en su contra. “Yo soy un chico humilde, con los pies en el suelo. Sé que lo que hice (ese lanzamiento de 77,60) fue una locura, pero no me gusta darle muchas vueltas y regodearme en lo que he hecho. Hay que estar tranquilo. Aunque está claro que al Europeo voy a por una chapa y luego a por el oro. Me merezco una chapa. Cada año me lo tomo más en serio y cuesta un poco: la alimentación, las horas de entrenamiento, el descanso…”.

En verano se complica ese compromiso con el atletismo cuando los amigos no paran. “Es duro ver que tú no puedes disfrutar de las fiestas del pueblo o de ir a un festival, pero creo que lo que voy a vivir en el Europeo es mejor. Aún así, me cuesta. Es duro ver que eres el que menos sale de los amigos. Quedan todos y pienso: ¿Y yo qué?”. Pero el 11 de agosto será un joven libre con tiempo para disfrutar. Antes, un Europeo Sub-20 en el que irá a por todo. Aunque Martina de la Puente, más veterana, piensa con más calma. “Tiene que ir con la idea de que son dos competiciones. La clasificación un día y la final dos días después. Paso a paso”.

Rafa Mahiques parece tranquilo. Un chicarrón de 1,88 capaz de levantar 220 kilos en media sentadilla y 150 en sentadilla completa. Un joven que está estudiando un grado superior de sistemas electrotécnicos. Aunque cuenta, con la boca pequeña, que antes de ser electricista le gustaría hacer camino en el atletismo. “Ya sé que es difícil”, dice con humildad. Pero esto le apasiona y dice que ve todos los vídeos de jabalina que encuentra en YouTube. Ahí descubrió a su lanzador predilecto, el alemán Johannes Vetter, el hombre que, en 2020, se quedó a menos de un metro del récord del mundo del checo Jan Zelezny, la gran leyenda de la jabalina.