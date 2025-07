Blanca Ferrando: "Fue la semana perfecta, soñada, inmejorable"

"Sigo casi en una nube. Fue la semana perfecta, soñada, inmejorable. Me he sentido cómoda y pletórica desde el primer día. En los dos primeros días, sí hubo vientos ligeros y medios, los que me favorecen. Pero en las cuatro jornadas restantes, los vientos fueron más intensos, oscilaron entre los 18 y los 22 nudos. Pero me adapté muy bien. Es otra de las alegrías que me deja esta semana: mi respuesta ante condiciones más duras y exigentes", así se expresaba Blanca Ferrando en declaraciones al Proyecto FER días después de proclamarse el pasado sábado en Los Ángeles (próximo escenario de los Juegos Olímpicos en 2028) campeona del mundo en la clase ILCA 4, la antesala de la ILCA 6, y especialidad para las regatistas más jóvenes, hasta los 17 años como máximo. La mejor de las 100 participantes tras ejercer un dominio incontestable de principio a fin.

Blanca rubrica un 2025 prácticamente insuperable. A principios de marzo, se colgó la medalla de oro en el Campeonato de España, celebrados en Guipúzcoa. Y hace apenas un mes, a finales de junio, firmó otro éxito mayúsculo con el bronce (la 3ª clasificada de 165 competidoras) en el Campeonato de Europa, disputado en Polonia.

"No sé si he hecho historia o no. Sé que he logrado un gran resultado. Pero para mí, no ha sido ninguna sorpresa. Afrontaba el Mundial dispuesta a todo. Hace un mes, se me escapó el oro del Europeo en el último día de la competición. En las 20 jornadas de intervalo entre el Mundial y el Europeo, hicimos un trabajo muy preciso y específico. Y aquí está la recompensa", señaló la valencana de 16 años.

Claudia Adán, Lara Sabina HimmesAdriana Beatriz CastroIrene de TomásSheila Martínez… La vela valenciana marca la pauta en la clase olímpica femenina ILCA 6. "Ni puedo ni debo quedarme con una de ellas. Son todas grandes compañeras. En algunos casos, amigas. Las conozco desde hace muchos años. No puedo elegir. Desde luego, es una gran fortuna que las mejores regatistas de la clase ILCA 6 sean de la Comunitat Valenciana".