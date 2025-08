Fátima Diame logra su segundo título de campeona de España

Fátima Diame, una atleta con dos medallas internacionales, solo había sido campeona de España una vez, en 2019. Una especie de maldición que le perseguía año tras año en la cita al aire libre. Tarragona era una oportunidad para acabar con estos seis años de sequía, pero la final no empezó bien. La valenciana, que entrena era Guadalajara con Iván Pedroso, arrancó con un par de nulos y sendos saltos por debajo de 6,50. Pero este era su año: en el quinto se colocó líder con una marca de 6,73 y en el sexto remató con el mejor de los seis: 6,77 (+0.5). La saltadora de 28 años se centra ahora en el Mundial de Tokio.

La valenciana tenía ganas de recuperar su corona. “No sé cómo es posible que no ganara ningún título desde 2019 si voy a todos los campeonatos internacionales desde que entró con Iván Pedroso. Me apetecía mucho ganar aquí y quizá al principio me han podido las ganas de saltar mucho. Luego Iván me ha corregido algunos errores técnicos y ya he podido hacer lo que quería”.

Diame solo echa en falta que llegue el gran salto que sin duda vale. “Lo bueno es que vuelvo a estar regular por encima de 6,70, pero ya tengo ganas de subir otro peldaño más. Si es en Tokio, genial, pero que llegue cuando llegue”.

La final de la longitud dejó a Evelyn Yankey a cuatro centímetros del podio. La pupila de Rafa Blanquer empezó muy bien, con un salto de 6,41, pero luego se vino abajo y no pudo enganchar ninguna marca que le permitiera luchar por las medallas. Elena Corella acabó décima, por delante de Noemí Sempere y Precious Umukoro.

La Comunitat Valenciana manda en el primer día del decatlón

Jorge Ureña no tuvo un buen día en el decatlón. Empezó mal. Fallando en el primer apoyo del 100. “He estado a punto de caerme”. Aunque la prueba que le condenó fue la altura, donde solo puso saltar 1,85. El alicantino acabó la jornada segundo, por detrás del castellonense Andreu Boix, líder inesperado con 4.131. “No pensaba que pudiera estar primero después de cinco pruebas, pero ahora falta rematar el segundo día y espero hacer algunas marcas personales”. Cuatro atletas de la Comunitat Valenciana están entre los cinco primeros clasificados, ya que Jorge Dávila es cuarto y Pablo Roelas, quinto.

El peso, la mejor prueba individual de Sandra Férriz, impulsó a la valenciana al cuarto puesto al final del primer día del heptatlón, aunque lejos de las medallas.

Dos valencianas corrieron la final de los 100 metros. Carla Cruz, de 22 años, se ha convertido en una fija en el desenlace de esta prueba y eta vez acabó séptima con una marca de 11.50, a una centésimas de su tope. Carmen Marco terminó octava con 11.70.

Por la mañana, en la primera final del Campeonato de España, el castellonense Nacho Aledo, el más veterano de toda la competición a sus 45 años, demostró que es inoxidable con un gran noveno puesto. “Seguiré mientras el cuerpo aguante e imagino que cualquier año el cuerpo dirá que ya está bien”, advirtió.