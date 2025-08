Quique Llopis ¡baja de los 13 segundos! para conquistar su tercer título de Campeón de España

Quique Llopis no falló. Llegaba como gran favorito al oro en los 110 mv. del Campeonato de España al Aire Libre que se ha celebrado en Tarragona y cumplió con creces. El de Bellreguard se colgó la medalla de oro conquistando su tercer título de campeón de España con una estratosférica marca de 12.98. El valenciano lograba bajar la barrera de los 13 segundos aunque su espectacular marca no pudo ser ratificada como nuevo récord de España ya que la final de los 110mv. se disputó con un viento a favor de +2,3. Por tanto, seguirá vigente el récord de Orlando Ortega (13,04) logrado en 2016. Eso sí, Llopis, aún sin récord, pude presumar de ser el español más rápido de la historia en cualquier condición de viento en los 110 mv. Llopis finalizó primero superando al gallego Abel Jordán y Ángel Díaz. El registro dejó incrédulo a Llopis durante horas, que no creía que pudiera bajar de los 13 segundos a pesar de que sabía que estaba en un gran momento. Ahora, en los mítines de Lausana o Zúrich, o en el Mundial de Tokio, del 13 al 21 de septiembre, el valenciano tratará de repetir la gesta pero esta vez, poder validar el récord.

Quique Llopis cumplió con su papel de favorito / RFEA

Paula Blanquer, bronce

Las vallas dieron además otra gran alegría al atletismo valenciano en la última jornada de los nacionales ya que al oro de Llopis se sumaba el bronce de Paula Blanquer que finalizaba tercera por detrás de las catalana Xènia Benach (13.04) y Lerato Pagès (13.09), oro y plata respectivamente . La atleta del CA Diputació de Valencia sumaba así otra medalla a su gran palmarés con un gran crono de 13.15 con la que igualaba su marca personal.

Otra actuación valenciana destacada fue la de Andrea Rodríguez en los 800, misma posición que ocupó Laura Alegre en altura; el octavo de Ximo Pérez en jabalina; el sexto de Pablo Torrijos en triple salto, y una final de peso con mucho protagonismo valenciano: Sandra Férriz fue sexta con una marca personal de 14,32, Gara Gumbau, séptima después de mejorar también su registro (14,21), Judit Prats, octava, e Inés Safont, novena.

Bronce para Paula Blanquer / FACV

Mirón no pudo luchar por las medallas

Javier Mirón lo intentó con todo en la final de 1.500. El atleta de Ibi se mantuvo bien posicionado hasta que llegaron los ataques definitivos, el momento decisivo en el que no pudo maniobrar con libertad y entró en la recta sin opciones de seguir a Adrián Ben, Carlos Saez y Pol Oriach. La final femenina fue muy diferente y Carla Masip, consciente de que no pudo luchar por las medallas, midió bien sus fuerzas y remató muy bien su carrera para alcanzar un quinto puesto que prácticamente era su techo después del ataque demoledor de Esther Guerrero para arrasar una vez en los 1.500. La mediofondista de Benicarló, maestra de profesión, explicó que acusa mucho que sus alumnos le contagian muchos virus y que eso entorpece su preparación. Masip superó en los últimos metros a Miriam Costa, que acabó sexta.

La final de peso dejó a los dos lanzadores alicantinos a las puertas del podio. Alejandro Noguera terminó quinto, prácticamente el primero de su ‘liga’, los de los 16 metros (16,99) por delante de Carlos Cano (sexto con 16,49). La valenciana Laura Castillo no pudo alcanzar la final de los 200 metros al acabar sexta (24.22) en la segunda eliminatoria.

Nueve medallas para los valencianos

El atletismo valenciano se despide del Campeonato de España, en el que estuvo representado por un total de 81 atletas con un buen balance de nueve medallas: cuatro de oro, dos de plata y tres de bronce.

