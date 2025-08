El Europeo sub'20 de atletismo, nuevo reto para los atletas del Proyecto FER

Del 7 al 10 de agosto los mejores atletas sub'20 del continente se dan cita en el Campeonato de Europa a que se celebra en la localidad de Tampere, en Finlandia. Rafa Mahiques (jabalina), Arwen Martínez (100), Mara Rolli (1.500), Nadia Soto (3.000 metros obstáculos), Claudia Ventura (10.000 metros marcha), Naida Calonge (triple salto), Andrea Sales (martillo), Ariadna Montalbán (4x100), Helio Marco (400), Dani Monfort y Joan Querol (10.000 metros marcha), Martí Torregrossa (3.000 metros obstáculos), Íker Moreno (400 metros vallas), Sergio Callado (800 metros) y Álex López (longitud) será los 15 representantes de la Fedederación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, y entre ellos, habrá una nutrida representación de atletas del Proyecto FER.

El atletismo, uno de los deportes más representados en el Proyecto FER (Foment d'Esportistes Amb Reptes) impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, contará con seis atletas en la gran cita de Finlandia.

Daniel Monfort

Daniel Monfort Moreno será una de las bazas españolas en los 10.000 de marcha. El atleta de la Pobla de Tornesa, Castellón, 19 años, quiere desquitase de sus últimas participaciones internacionales en los que la suerte no le ha acompañado. En el verano de 2024, fue víctima de una intoxicación alimenticia que afectó a casi toda la delegación española desplazada al Campeonato del Mundo sub-20, en Perú. Hace sólo dos meses, en mayo, una indisposición sufrida en los días previos le impidió competir en óptimas condiciones en la Copa de Europa de marcha atlética por equipos (por países) en la República checa. Monfort, segundo en el ránking europeo, quiere llegar lejos en Finlandia: "lograr plaza de finalista sería un buen resultado, pero no me conformo. Si me sale una carrera perfecta, puedo luchar por el podio".

Daniel MOnfort / Proyecto FER

Nadia Soto

Nadia Soto debuta en su primer Europeo Sub'20 tras la medalla de bronce lograda en el Campeonato de Europa sub-18 del pasado año en los 2.000m obstáculos (en categoría sub-18, son 2.000 y no 3.000 obstáculos donde competirá en Finlandia).Pese a ser de las participantes más jóvenes en los 3.000m obstáculos, Nadia Soto (Borriol, Castellón, 17 años, sub-20 de primera temporada) viaja a Finlandia sin complejos t con el orgullo herido tras la caída sufrida hace pocos días en el Campeonato de España, un contratiempo que le apartó de la victoria y le relegó a la 3ª plaza: "Ha sido una temporada de muchos cambios y de muchas adaptaciones. Por tanto, siendo realistas, mi objetivo es pasar a la final".

Nadia Soto / Proyecto FER

Álex López

Álex López Hernández (Torrent, 19 años) se dispone a afrontar la primera gran competición internacional de su carrera. Un privilegio que llegó in extremis. El joven deportista FER consiguió la ansiada mínima en su última oportunidad, en el Campeonato de España sub-20 de finales de julio. Ahora, al margen de intentar llegar a la final de salto de longitud, se plantea superar su plusmarca personal, establecida en 7,55m: "Estoy para alcanzar los 7,70. No exagero. Desde luego, mis piernas tienen un salto bastante superior a los 7,53m que hice en el Campeonato de España".

Álex López / Proyecto FER

Iker Moreno

Iker Moreno Morata (Betxí, 19 años) es ‘combinero’; es decir, decatleta. Sin embargo, a principios de mayo, tomó una decisión tan valiente como sorprendente. Optó por centrarse en los 400m vallas. Y la jugada le ha salido perfecta. A finales de junio, paró el reloj en 51:81, crono que representaba un primer paso hacia el Europeo sub-20. Viene de ganar el Campeonato de España de su categoría con una espectacular marca: 51 segundos y 7 centésimas: "Después de lo bien que me encontré en el Campeonato de España, he de superar sí o sí la primera criba y pasar a semifinales. A partir de ahí, a soñar".

Iker Moreno / Proyecto FER

Andrea Sales

Andrea Sales Vallés, lanzadora de martillo (Vall d’Alba, Castellón, 18 años, lanzamiento de martillo) abrió 2025 con una plusmarca personal inferior a los 61 metros. Su progresión ha sido meteórica. 63,32m, 63,38m, 63,81m y 65,24m. La atleta FER ha fijado su mejor registro en esos 65,24m, un disparo conseguido en el Mitin de Castelló de la Plana, el 30 de mayo. Viene de ganar el bronce en el Campeonato de España Absoluto con 63,31m: "Llego con la quinta marca de todas las participantes. Hay bastante nivel. Pero yo también he demostrado que puedo ser competitiva y lanzar el martillo muy lejos. No renuncio al podio".

Andrea Sales / Proyecto FER

Martí Torregrosa

Martí Torregrosa, en los 3000 m. obstáculos (Vila-real, 18 años). En primer lugar, por ser sub-20 de primera temporada. También, por la competencia interna, por la cantidad y calidad de rivales nacionales. Y, por último, por su excelente rendimiento en una prueba tan compleja como son los 3.000 metros obstáculos. Y más, en su caso, por sus características físicas. Martí confirmó el pasaporte continental el pasado 27 de julio, jornada en la que obtuvo la medalla de plata, muy cerca del oro, en el Campeonato de España. Cabe recordar que el pasado año fue 5º en los 2.000m obstáculos del Europeo sub-18, en Eslovaquia:" Este año, tenía dos grandes objetivos: subir al podio en el Campeonato de España al aire libre y clasificarme para el Europeo. Estoy muy contento porque he conseguido los dos, pero ahora no me conformo y voy a luchar por meterme en la final y ser de los mejores".