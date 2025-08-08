Andrea Tankeu, en disco, y Ander Garaiar, en 100 metros, campeones de Europa sub-20

Los españoles Andrea Tankeu, en lanzamiento de disco femenino, y Ander Garaiar, en 100 metros masculinos, lograron este viernes las medallas de oro en sus respectivas disciplinas de los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20 que se disputan en la ciudad finlandesa de Tampere.

Andrea Njimi Tankeu Djeudji, cumple 18 años el 14 de agosto que viene, se impuso en el lanzamiento de disco femenino tras batir su marca personal con un mejor lanzamiento de 54,28 metros. Logró de la mejor manera el primer metal para España en Tampere.

"Me siento en las nubes porque no me lo esperaba para nada. Había entrenado para ello, pero no me lo esperaba para nada", dijo Tankeu en declaraciones que difunde la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La cántabra superó su mejor marca personal, que hace tan solo siete días había establecido con un lanzamiento de 53,77 metros en los Campeonatos de España absolutos, en los que además fue medallista bronce.

Tras un primer intento nulo, Tankeu se rehízo en su segundo lanzamiento para alcanzar los 48,90 metros. En el tercer intento firmó su mejor lanzamiento de la competición, con un registro de 54,28 que le valió la medalla de oro continental.

"Al principio pensé que eran 50 metros y poco más, porque no veía bien la referencia de las líneas, pero ya cuando pusieron 54,28m me quedé tiesa", expresó la atleta, quien tendrá su última prueba de superación en estos europeos este sábado en la final de lanzamiento de peso.

El podio lo completaron la alemana Curly Brown (54,16) y la danesa Anne Juul Jensen (52,63).

Ander Garaiar, directo a la historia de España

Después fue el turno de Ander Garaiar, que se colgó la medalla de oro en la prueba masculina de 100 metros.

El guipuzcoano de 18 años se impuso en la final con una marca de 10.40 segundos por delante del neerlandés Jozuah Revierre, segundo a 123 milésimas; y el británico Teddy Wilson, tercero a 464.

"Me ha gustado mucho la carrera. He salido muy bien de los tacos y ya desde el metro 10 que me he visto solo y en la meta también me di cuenta de que había ganado", afirmó Garaiar a la RFEA. "Sabía que había posibilidades pero tampoco pensé que lo iba a ganar", agregó el atleta.

El joven atleta de Oiartzun batió en mayo pasado los récords de España sub-20 en 100 y 200 metros.